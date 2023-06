Les coureurs prêts à bombarder la montagne Knox de Kelowna

Les longboarders et les lugeurs seront à l’assaut lorsque la Knox Mountain Downhill frappera Kelowna les 17 et 18 juin.

L’événement annuel, cofondé par le Kamloops Longboard Club et la Kelowna Longboard Alliance, attire des athlètes du monde entier. La course sert également de qualification pour l’équipe canadienne de descente en planche à roulettes masculine et féminine.

Pour accueillir la course de descente, des fermetures de routes et des restrictions de stationnement seront en place tout au long du week-end.

Les 1,5 kilomètres inférieurs de Knox Mountain Drive, de la base au premier belvédère, seront fermés à la circulation automobile à partir de 7 h samedi et resteront fermés tout au long du week-end.

Les spectateurs sont autorisés à entrer dans la zone pour regarder l’événement à partir des zones désignées. Les randonneurs sont également autorisés sur les sentiers de la région, y compris le sentier Apex lorsque le parcours n’est pas utilisé par les participants ou les navettes.

Le stationnement sera restreint dans le stationnement du premier belvédère sur Knox Mountain Drive. Le parking principal au pied de Knox Mountain restera ouvert au public.

L’événement se termine dimanche à 17 h.

Plus d’informations sont disponibles sur le site Web de Knox Mountain Downhill.

