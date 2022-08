Les coureurs parcourent 66 miles du Pérou à Peoria pour collecter des fonds pour St. Jude – Shaw Local

La fille de Kelly Schaefer, Madison, a reçu un diagnostic de neuroblastome à l’âge de 8 jours. Peu de temps après être entrée dans le monde, Madison est devenue une patiente à St. Jude et a été traitée pour son cancer.

Madison aura maintenant 24 ans le 14 août et a été déclarée sans cancer à l’âge de 8 mois.

Kelly, du Pérou, organise maintenant la course locale St. Jude qui a eu lieu le samedi 6 août. Elle voit son implication comme un moyen de rembourser St. Jude pour la vie de sa fille. Elle a dit qu’elle était extrêmement reconnaissante pour ce que St. Jude a fait pour Madison et a déclaré que leur famille n’avait pas à effectuer un seul paiement pour ses soins contre le cancer.

“Ma raison [for doing this] est simple. J’ai une fille en bonne santé », a déclaré Kelly. “J’ai expérimenté le pouvoir de St. Jude et je ne l’oublierai jamais.”

C’est la 23e course de Kelly à St. Jude. Pendant qu’elle l’organise, Madison et son père, Jim, participent à la course.

Dix-huit coureurs sont descendus dans les rues à partir de 5h30 samedi matin, parcourant un total de 66 miles sur la course La Salle-Pérou à Peoria St. Jude. Les coureurs se sont inscrits pour différentes longueurs allant de quelques à 15 miles, commençant au Pérou et se terminant à Peoria vers 16 heures.

Une célébration est préparée pour les coureurs une fois qu’ils atteignent Peoria. De la nourriture, de l’eau, des collations, un magasin St. Jude, un café en plein air et bien plus sont préparés pour récompenser les participants d’avoir franchi la ligne d’arrivée.

Chaque coureur est chargé d’amasser 1 000 $ pour St. Jude afin de participer. Malgré la chaleur extrême tout au long de la journée, le groupe a terminé la course et a amassé un total de 31 500 $.

Si vous souhaitez devenir coureur ou faire un don, visitez les courses St. Jude site Internet à https://stjuderuns.org/runs/satellite/lasalle-peru/.