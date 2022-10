Les coureurs et les organisateurs de courses repensent la tradition des médailles “sacrées”

Avec 24 marathons à son actif, Dustin Gavin sait ce qu’il faut pour terminer une course.

Gavin sait également que peu importe le nombre de fois qu’il franchit la ligne d’arrivée, l’exploit ne semble pas complet tant qu’il n’a pas cette médaille autour du cou.

“Pour moi, la médaille est ma façon d’avoir quelque chose de tangible qui dit que vous avez terminé ce que vous aviez prévu de faire”, a déclaré le pharmacien d’Ottawa. “La seule façon d’obtenir la médaille est de franchir la ligne d’arrivée.”

Gavin s’est dit déçu d’apprendre le week-end dernier qu’une course à laquelle il participe ce dimanche, le County Marathon dans le comté de Prince Edward, en Ontario, ne distribuera pas de médailles aux coureurs cette année.

Au lieu de cela, les organisateurs ont annoncé qu’ils distribueraient des décalcomanies personnalisées à la ligne d’arrivée.

“Ils disent que vous pouvez le mettre sur votre voiture, mais je ne possède pas de voiture”, a déclaré Gavin.

Dustin Gavin pose à la ligne d’arrivée après avoir terminé le marathon de la Fin de semaine des courses d’Ottawa 2022, remportant la médaille de sa main gauche. Gavin a également couru les courses de 2K, 5K et 10K, ce qui lui a valu la médaille « Lumberjack Challenge » dans sa main droite. (Soumis par Dustin Gavin)

Problèmes de chaîne d’approvisionnement

Mark Henry, directeur de course du County Marathon, a déclaré que les organisateurs avaient prévu d’offrir des médailles comme les années précédentes, mais lorsqu’ils ont approché leur fournisseur habituel à la mi-août, ils ont été avertis que des problèmes persistants de chaîne d’approvisionnement pourraient les laisser les mains vides. jour de course.

“Ils ne pouvaient rien garantir, et cela nous a mis un peu en vrille”, a déclaré Henry.

Les organisateurs ont brièvement envisagé d’autres souvenirs, y compris des patchs en cuir, mais ont opté pour les autocollants pour assurer la livraison à temps pour l’événement.

“Nous avons pensé qu’il valait mieux donner quelque chose que rien”, a déclaré Henry.

Au lieu de médailles, le County Marathon du comté de Prince Edward distribuera ces décalcomanies à la ligne d’arrivée dimanche. Les organisateurs sont allés avec les autocollants après que leur fournisseur habituel de médailles leur ait dit qu’il n’y avait aucune garantie de livraison le jour de la course. (Soumis par Mark Henry)

Une poignée de participants ont été en contact pour exprimer leur déception, mais les organisateurs ont déclaré que jusqu’à présent, seuls deux se sont retirés de la course et reportés à l’année prochaine.

“Tout le monde a dit qu’ils étaient écrasés, mais ils iront bien”, a déclaré Henry.

Offrir des options

Le County Marathon pourrait bien être en avance sur la courbe. Un certain nombre de courses dans la région explorent maintenant diverses alternatives à la tradition de la médaille à chacun, pour diverses raisons.

A cette année Course des couleurs d’automne dans la banlieue est d’Ottawa de Cumberlandun événement de qualification pour le marathon de Boston, les organisateurs n’ont commandé que 500 médailles pour environ 1 000 participants aux courses de marathon, semi-marathon, 10 km, 5 km, 3 km et 1 km, car de nombreux athlètes se sont désistés.

Certains d’entre eux ont dit qu’ils ne voulaient tout simplement pas la médaille. – Adam Kourakis, Événements de saut périlleux

Le directeur de course Adam Kourakis, qui possède également l’organisateur de l’événement Somersault, a déclaré que la société avait mené une enquête auprès des quelque 26 000 athlètes figurant sur sa liste de diffusion, leur demandant s’ils voudraient un jour participer à une course en sachant qu’il n’y aurait pas de médaille à la ligne d’arrivée. .

“Les commentaires écrasants sont que les gens voulaient choisir leurs modules complémentaires. Ils ne voulaient pas être obligés de payer un certain prix qui incluait des choses qu’ils ne voulaient pas”, a déclaré Kourakis. “Certains d’entre eux ont dit qu’ils ne voulaient tout simplement pas la médaille.”

En réponse, Kourakis a déclaré qu’il avait réduit le prix d’entrée global de 10 $, mais avait offert aux participants l’option d’une médaille pour le même montant.

Des participants à une précédente course organisée par Somersault Events posent pour des photos sur un podium. Selon le propriétaire de Somersault, Adam Kourakis, les athlètes sont de plus en plus attirés par les événements par la photographie gratuite et d’autres extras, “mais ce ne sont pas nécessairement des médailles”. (Soumis par Adam Kourakis)

Un vrai pari

Pour les organisateurs d’événements, proposer de tels choix peut être un véritable pari.

La pandémie de COVID-19 n’a pas seulement gommé la chaîne d’approvisionnement – ​​les commandes doivent désormais être passées au moins quatre mois à l’avance, a déclaré Kourakis – cela signifie également que les coureurs qui s’inscrivaient à des courses plusieurs mois à l’avance attendent maintenant le dernier minute.

“Nous voulons commander des choses bien à l’avance pour nous assurer qu’elles arrivent à temps, mais nous doublerons littéralement le nombre d’athlètes dans une course au cours des quatre semaines précédant un événement”, a-t-il déclaré.

Le marathon de la Fin de semaine des courses d’Ottawa a repris le 29 mai 2022, après une interruption de deux ans. Courez Ottawa dépense plus de 250 000 $ par année en médailles pour les événements qu’elle organise, selon les organisateurs. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Les organisateurs du plus grand événement de la région, la Fin de semaine des courses d’Ottawa, permettent également aux participants de se retirer des médailles et des chandails par le biais de leur programme “dossard vert”. Au lieu de cela, une partie de leur droit d’entrée est reversée à des œuvres caritatives.

Selon le directeur de course Ian Fraser, 27 % des participants à l’événement de 2022 ont opté pour un dossard vert, ce qui représente plus de 35 000 $ en dons caritatifs.

“J’aime penser que nous avons une option pour les gens qui aiment vraiment la médaille, et nous respectons cela et honorons cela. Pour ceux qui ne l’aiment pas, nous avons une autre option”, a expliqué Fraser.

“Coût environnemental énorme”

Fraser a déclaré que Courez Ottawa, qui supervise la Fin de semaine des courses d’Ottawa et de nombreuses autres courses dans la région de la capitale nationale, dépense « bien plus d’un quart de million de dollars » par année en médailles. Mais il a ajouté que les organisateurs sont également conscients du “coût environnemental énorme” de la fabrication et de l’expédition de ces lourds souvenirs, dont la plupart proviennent de Chine.

UN article d’opinion récent dans Canadian Running a exhorté les organisateurs de courses à distribuer des rubans au lieu de médailles, qui finissent souvent par être oubliées dans les tiroirs et les boîtes, pour être jetées des années plus tard.

Aller chez les chiens ? Charlotte, un golden retriever de quatre mois, grignote la médaille de sa propriétaire Chirine Njeim après que Njeim ait terminé le marathon de la Fin de semaine des courses d’Ottawa 2022. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

“Le secteur de l’événementiel doit évoluer de la même manière que d’autres industries l’ont fait au cours des dernières années. Cette médaille est-elle sacrée, ou y a-t-il quelque chose d’autre que les participants pourraient souhaiter qu’ils puissent conserver comme un souvenir super important qui n’a pas le même [environmental] coût? », a demandé Fraser.

“Je pense qu’au fur et à mesure que nous deviendrons plus conscients et plus responsables autour de cette pièce, je pourrais voir un jour où cela se produirait. Je ne sais pas si ce sera sur ma montre, mais je peux voir cela comme une possibilité. “