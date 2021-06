Les coureurs du Tour de France arrêtent brièvement la course pour protester contre des conditions plus sûres

Les coureurs du Tour de France ont mis le pied collectif à un kilomètre de la quatrième étape mardi – littéralement – ​​arrêtant la course pendant environ une minute dans une protestation silencieuse pour des conditions de course plus sûres après de nombreux accidents. Ils ont ensuite parcouru les 10 kilomètres suivants à une allure d’escargot. Des carambolages massifs ont entaché les trois premiers jours de course, et les nombreux incidents ont laissé les coureurs meurtris et en colère, et les responsables de l’équipe en colère.

Samedi, un spectateur au bord de la route tenant une pancarte en carton et tourné le dos aux coureurs devant une caméra de télévision a envoyé un grand nombre de coureurs au sol, et un autre énorme carambolage s’est produit lundi lors d’une finale nerveuse sur des routes étroites.

Certains des meilleurs canons, dont le champion 2018 Geraint Thomas et le finaliste de l’année dernière Primoz Roglic, se sont écrasés dans des incidents distincts lundi.

Le syndicat des coureurs (CPA) a demandé mardi plus de respect de la part de l’instance dirigeante du sport, l’Union cycliste internationale (UCI) et des organisateurs.

« Après les accidents survenus lors de la troisième étape du Tour de France, les coureurs ont discuté de la manière dont ils souhaitent procéder pour montrer leur mécontentement quant aux mesures de sécurité en place et exiger que leurs préoccupations soient prises au sérieux », a déclaré le CPA dans un communiqué.

« Leur frustration face aux actions prévisibles et évitables est énorme. »

Le CPA a demandé à l’UCI de mettre en place des discussions sur la dite « règle des trois kilomètres » qui stipule que sur les étapes de plat, les chronométrages sont pris à trois kilomètres de l’arrivée en cas de problème mécanique ou de chute.

Le Belge Philippe Gilbert a déclaré que les coureurs avaient demandé que les chronométrages soient pris à cinq kilomètres de la ligne pour la troisième étape de lundi en raison d’une section dangereuse à quatre kilomètres de l’arrivée. Il a dit que leur demande avait été rejetée.

