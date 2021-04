Les coureurs de Deliveroo se sont mis en grève aujourd’hui à cause de leurs droits – alors que les actions aux performances désastreuses de la société de transport alimentaire commencent à négocier sans conditions.

L’action du syndicat des Travailleurs indépendants de Grande-Bretagne ne pouvait pas être pire car les actions ont chuté après leur mise en vente la semaine dernière.

Les actions de Deliveroo estimaient à l’origine que l’entreprise valait jusqu’à 8,8 milliards de livres sterling, mais lorsque la vente a commencé, elles ont chuté à plus de 3 milliards de livres sterling de moins que cette somme.

Les investisseurs de détail – y compris des milliers de clients fidèles – avaient acheté à 3,90 £ par action, mais aujourd’hui, le marché boursier a ouvert avec eux pour une valeur de seulement 2,80 £.

Cela s’est produit alors que les membres du syndicat IWGB se préparaient à faire grève à Londres, Wolverhampton, Reading, York et Sheffield.

Le vice-président de la succursale du courrier, Wave Roberts, 24 ans, a déclaré à propos de leurs revendications: « Elles sont très simples: salaire, droits et sécurité. Essentiellement, les coureurs veulent plus de sécurité autour de leur salaire, au moins une garantie de salaire minimum et une augmentation spectaculaire des frais. Ils veulent des droits, ils veulent mettre fin à des licenciements équitables, ils veulent savoir qu’ils seront traités équitablement.

Les coureurs de Deliveroo se réunissent pour manifester afin de promouvoir de meilleures conditions de travail, à Londres

Les grévistes veulent un meilleur salaire et des droits de la part de leurs patrons en charge chez Deliveroo

Les coureurs de la plate-forme de livraison de repas basée sur une application Deliveroo manifestent aujourd’hui devant le siège social de l’entreprise à Londres

Le groupe portait des drapeaux et des fusées éclairantes alors qu’il traversait Londres à vélo plus tôt dans la journée.

Ils ont également roulé sur des cyclomoteurs – synonyme de l’économie des petits boulots – alors qu’ils brandissaient des pancartes réclamant de meilleurs droits pour les travailleurs.

Deliveroo cavaliers de l’Union des travailleurs indépendants de Grande-Bretagne à Shoreditch, Londres

Certains coureurs Deliveroo sont sur le point de faire grève aujourd’hui pour leur salaire et leurs conditions de travail pour l’entreprise

«Dans certaines de nos zones denses, je suis certain qu’il y aura un impact dense.

«Nous avons des membres par centaines, mais je ne suis pas autorisé à divulguer les chiffres exacts.

«Les clients aiment adhérer à une histoire éthique. S’ils connaissent les gens derrière le produit, derrière le service sont bien traités et soignés, c’est une façon d’acheter par lui-même », a-t-il ajouté à Radio 4.

Le fondateur Will Shu, 41 ans, qui était le premier pilote de la société et qui effectue toujours des livraisons régulières sur son vélo, devait gagner 500 millions de livres sterling avec le plus gros flotteur pendant une décennie.

Il avait été présenté comme la plus grande liste de Londres depuis une décennie, levant environ 1 milliard de livres sterling pour financer les efforts d’expansion de la société.

Et Rishi Sunak, le chancelier, avait même salué la décision de Deliveroo d’entrer en bourse à Londres comme une « véritable réussite technologique britannique ».

Les actions de l’entreprise étaient vendues aux clients via l’application avant leur introduction en bourse

Deliveroo affirme que les opinions du syndicat ne représentent pas la grande majorité de ses 50 000 conducteurs indépendants en Grande-Bretagne, ajoutant que les niveaux de satisfaction au travail étaient à un niveau record et que la flexibilité était un grand attrait.

Un porte-parole a déclaré: « Ce petit syndicat autoproclamé ne représente pas la grande majorité des coureurs qui nous disent qu’ils apprécient la flexibilité totale dont ils bénéficient lorsqu’ils travaillent avec Deliveroo, ainsi que la possibilité de gagner plus de 13 £ de l’heure.

«Aujourd’hui seulement, nous avons mené une enquête et 88% des coureurs ont déclaré qu’ils étaient satisfaits de l’entreprise et que la flexibilité était leur priorité.

«Nous sommes fiers que la satisfaction des pilotes soit à un niveau record et que des milliers de personnes postulent pour devenir pilotes Deliveroo chaque semaine.

«Les coureurs sont au cœur de notre entreprise et aujourd’hui, nous entamons une nouvelle consultation avec les coureurs sur la façon dont nous devrions investir notre nouveau fonds communautaire de 50 millions de livres sterling.

Le « geek » timide et célibataire de Deliveroo qui livre toujours les repas lui-même, ne peut cuisiner qu’une omelette et ne mange que de la nourriture à partir de sa propre application

Le fondateur de Deliveroo, Will Shu, devrait toujours être sur son vélo pour livrer de la nourriture à l’entreprise aujourd’hui.

La plupart des entrepreneurs sur le point de ramener à la maison près d’un demi-milliard de livres auraient déjà mis de l’argent sur un manoir ou une super voiture.

Mais l’entrepreneur notoirement privé, 41 ans, traitera probablement aujourd’hui comme les autres, passant la journée dans sa maison mitoyenne à Notting Hill, ou à son bureau dans la ville, prenant le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner commandés via l’application Deliveroo.

M. Shu, un geek américain avoué qui a déménagé au Royaume-Uni pour travailler pour JP Morgan, a fondé la société en 2013 après avoir été forcé de manger des sandwichs et des salades Tesco pendant des quarts de travail tardifs en tant que banquier à Canary Wharf.

Aujourd’hui, il dirige la troisième plus grande entreprise de livraison de plats à emporter de Grande-Bretagne, derrière Uber Eats et Just Eat, après avoir été le premier pilote de Deliveroo il y a huit ans.

L’entrepreneur né aux États-Unis est décrit par des amis comme «incroyablement intense» et «obsédé» par les affaires et la nourriture. Mais malgré sa richesse et son succès commercial, on pense qu’il a été célibataire pendant une partie, sinon la totalité, de son temps à la barre.

M. Shu, qui dit qu’il est un « bon basculeur » pour les coureurs qui apportent ses trois repas par jour à vélo ou en voiture, travaille toujours au moins une fois par semaine sur son vélo – mais malgré son expérience de première ligne, son entreprise reste acharnée. ne paie pas et ne traite pas correctement son personnel de livraison.

Le PDG de Deliveroo, William Shu, continue de faire du vélo pour l’entreprise qui devrait lui rapporter 500 millions de livres sterling

Hier, à peine 48 heures avant son lancement à la Bourse de Londres, la valorisation potentielle maximale du marché de Deliveroo est passée de 8,8 milliards de livres sterling à 7,9 milliards de livres sterling sur l’émission. Mais il y a toujours un énorme intérêt pour la firme, qui n’a jamais réalisé de profit malgré l’explosion des ventes en lock-out.

Cela s’est produit après que deux des plus grands investisseurs britanniques aient refusé d’acheter des actions de Deliveroo lors de son lancement en bourse le mois prochain en raison de préoccupations concernant la manière dont ils traitent le personnel.

Au centre de la controverse se trouve la classification de l’entreprise de ses coureurs comme «indépendants», ce qui signifie qu’ils n’ont pas droit au salaire minimum, aux congés payés ou aux congés de maladie.

Les investisseurs disent avoir été effrayés par le problème, qui pourrait coûter des sommes énormes à la société après qu’Uber ait accepté de payer davantage ses chauffeurs et de leur donner les mêmes droits que les employés après une série de poursuites judiciaires.

Shu est sur le point d’offrir aux coureurs les plus prolifiques du groupe jusqu’à 10000 £ en espèces chacun après l’introduction en bourse, et les clients se voient également offrir la possibilité d’acheter 50 millions de livres sterling en actions par multiples de 250 £.

Tel est le dévouement de l’entrepreneur à l’entreprise – et l’amour de la nourriture au restaurant – il commande le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner via Deliveroo.

Le premier bureau de M. Shu était un « piège mortel » à Maylebone, partagé avec une société appelée ISIS et la chaîne câblée Gem TV

Bien qu’il adore commander chez KFC et Nando’s, Will a tendance à commander des repas « enrégimentés ».

Ceux-ci incluent des œufs durs pour le petit-déjeuner, du poulet et du brocoli pour le déjeuner et une salade pour le dîner dans des restaurants autour de sa maison dans l’ouest de Londres pour éviter d’accumuler les kilos.

M. Shu est né de parents taïwanais dans le Connecticut en 1979. Après avoir obtenu un diplôme de l’Université Northwestern, il a rejoint JP Morgan, travaillant d’abord à New York, puis déménageant à leur siège à Londres.

C’est là, en errant la nuit dans le centre commercial de Canary Wharf à la recherche de plats de qualité au restaurant, qu’il a inventé l’idée de Deliveroo, créant l’entreprise et en devenant le premier pilote.

Il a fondé l’entreprise avec son ami d’enfance Greg Orlowski, un ingénieur logiciel qui a conçu l’application. Orlowski a quitté il y a cinq ans pour passer plus de temps avec sa fille à Chicago, mais lui et M. Shu restent amis.

Shu et Orlowski se sont installés dans un bureau du «piège de la mort» à Marylebone, partagé avec une société appelée ISIS et la chaîne câblée Gem TV.

L’homme d’affaires décontracté et timide, qui allait bientôt valoir des centaines de millions de livres, était connu pour ses vêtements débraillés et portant un t-shirt et un short toute l’année.

Un collègue a déclaré: « Il a peut-être été le seul fondateur à nous avoir présentés en short.

«Il a porté des shorts pendant les quatre premières années où j’ai travaillé avec lui, quelle que soit la météo ou l’occasion.

Un autre a déclaré: « Je l’ai vu faire tous les travaux de l’entreprise – du rôle de cavalier au service client en passant par l’inscription des restaurants.

«Son travail est incroyablement intense et il est obsédé par ça, mais il a toujours les pieds sur terre et il rit».

Après avoir quitté leur premier bureau, ils installent leur quartier général sur les rives de la Tamise.

Le personnel est encouragé à s’habiller avec désinvolture, Shu gardant le t-shirt mais échangeant le short pour un pantalon chino plus intelligent.

Dans la lignée de nombreuses entreprises technologiques, le bâtiment dispose de nombreux canapés sur lesquels flop pendant la journée et même d’un espace de loisirs avec des jeux et un terrain de basket.

Jaegermeister est disponible pour le personnel s’il le souhaite, tandis que les chaises de bureau sont remplacées par des « sièges pivotants » décontractés.