Les coureurs de cross-country s’affrontent à l’Oregon Open – Shaw Local

Par Andy Colbert

Pour Shaw Média

OREGON – Aucun score d’équipe n’a été conservé lors de la rencontre de cross-country de l’Oregon Open, mais les équipes ont pu avoir une idée de la façon dont elles pourraient se débrouiller lorsque les sections reviendront ici dans deux mois.

“Rockford Christian et Riverdale sont au-dessus de tout le monde”, a déclaré l’entraîneur de Newman, Pat Warkins, lors de l’évaluation de la compétition masculine. «Ensuite, il y a un autre niveau d’Erie-Prophetstown, Rock Falls et nous. Je serais déçu si nos garçons ne faisaient pas état.

Traditionnellement, ces trois écoles sont sur la bulle pour la qualification d’État et cette année ne semble pas différente.

Aucun n’a de coureur hors concours et s’appuiera sur un pack solide de 1 à 5.

“En ce qui concerne le pack, nous avons bien couru”, Warkins. “Nos temps étaient un peu lents, mais n’étaient pas dans la forme que je voulais que nous soyons. C’est en partie de ma faute si j’ai raté la première semaine d’entraînement à cause du Covid.

Lucas Schaab a mené les Comets avec une 22e place en 18:18. Lucas Simpson et Ken Boesen ont également franchi la barrière des 19 minutes.

Rock Falls a obtenu un 10e du deuxième Anthony Valdiva (17:38) et un 15e du senior Jose Gomez ((17:57).

“Les garçons et les filles sont des travaux en cours”, a déclaré l’entraîneur de RF Mark Truesdell. « Nous sommes jeunes et cela va prendre du temps.

EP a été rythmé par Charlie Link avec un 17:59, bon pour la 18e place. Les garçons ont fait état l’année dernière et prévoient un voyage de retour.

“Nous avons réduit notre écart de 1 à 5 et les écarts de mile étaient meilleurs pour tout le monde”, a déclaré l’entraîneur de l’EP Tom Green, qui entraîne l’équipe avec sa femme Liz.

L’enthousiasme est élevé dans le programme sous les Verts avec 28 coureurs éliminés, plus que la plupart des écoles, y compris le pouvoir d’État Winnebago, qui ne compte que 19 garçons et filles au total.

« Pour nous, le succès engendre le succès. Nous avons également un bon programme de collège », a déclaré Green.

Tommy Murray de Riverdale a été champion individuel sur 138 concurrents et vise un titre d’État. Riverdale et Rockford Christian ont pris les six premières places.

“Je suis vraiment excité de battre Rockford Christian”, a déclaré Murray, qui s’est classé neuvième downstate avec un temps de 15:17. “Mon objectif cette année est de courir 14h45 à Detweiller (site du meeting d’Etat).”

Bien que les scores des équipes n’aient pas été conservés, hypothétiquement, Riverdale aurait devancé RC 50-61, RF prenant cinquième, Newman sixième et EP huitième.

La meilleure finition locale a été une huitième place par Elijah House (17:32 de Bureau Valley.

Polo a obtenu une 31e place de Carson Jones, avec un 18:42. Ben Plachno était 69e à 20:17. Les deux coureurs ont parcouru environ 300 milles d’entraînement cet été. Les deux seniors n’ont commencé à courir qu’en deuxième année lorsque l’entraîneur Tony Hardin a lancé le programme.

“J’espère que nous pourrons tous les deux nous déclarer en tant qu’individus”, a déclaré Jones.

Du côté des filles, Winnebago a dominé avec les trois premières places individuelles, mais Rock Falls s’est également fait un nom.

Kat Howard a terminé cinquième à 21h20, Hana Ford 6e à 21h24, Ariel Hernandez 12e à 22h11 et Brooke Howard 18e à 23h19.

“Nous avons de nouveaux coureurs et nous accumulons les chiffres à partir de là où nous avons commencé”, a déclaré Truesdell.

La deuxième année de l’Oregon, Ella Dannhorn, a terminé deux fois dans le top 10 d’affilée avec un 21:34, bon pour la huitième place.

« Ce n’était pas génial. Je me sentais très mal », a déclaré Dannhorn. “J’ai essayé de rester avec les filles à l’avant, mais je n’ai pas pu.”

Jillian Norman (23e, 23:54) d’EP et Claire Crisham (24e, 23:58) de Newman ont également terminé dans le top 25 des 110 filles.

L’Oregon avait un bon équilibre avec Abbie Ludwig, Natalie Tremble, Katelyn Bowers et Hadley Lutz terminant entre la 50e et la 60e place. Cela aurait placé les Hawks au huitième respectable sur 13 équipes.

Polo a obtenu un 72e de Kamryn Stockton et un 75e de Ramsie Grenoble. Courtney Grobe, qui participait à un tournoi de volley-ball, aurait normalement poussé ces deux filles pour la première place selon Hardin.

Hardin était ravi d’avoir 21 coureurs du collège en compétition ce jour-là. En tout, plus de 800 coureurs du collège et du lycée étaient à Park West.

“C’est important pour nous d’en avoir autant et la plupart sont en sixième ou en septième année”, a déclaré Hardin.