Les courants océaniques El Niño, et non la grippe aviaire, sont responsables de la mort massive d’oiseaux le long de la côte pacifique du Mexique

Lorsque des centaines d’oiseaux ont été retrouvés morts le long de la côte Pacifique du Mexique plus tôt cette année, les experts ont immédiatement soupçonné la grippe aviaire.

Mais le gouvernement a déclaré jeudi que le réchauffement des courants de l’océan Pacifique associé à El Niño, et non la grippe aviaire, était responsable de la mortalité massive.

Le ministère mexicain de l’Agriculture a déclaré jeudi que des tests sur les oiseaux morts avaient révélé qu’ils étaient morts de faim et non de grippe.

Le département a déclaré que le réchauffement des eaux de surface dans le Pacifique causé par El Niño peut entraîner les poissons dans des eaux plus profondes et plus fraîches, ce qui rend plus difficile pour les oiseaux de trouver de la nourriture.

La plupart des oiseaux morts étaient des puffins fuligineux, des goélands et des pélicans. Ils sont morts dans des États allant du Chiapas, à la frontière avec le Guatemala, jusqu’au nord et à l’ouest de la Basse-Californie.

« Selon les autopsies réalisées par des vétérinaires et des biologistes spécialisés, il a été constaté que les animaux sont morts de faim », a indiqué le département. « La cause la plus probable de cet événement épidémiologique est le réchauffement des eaux du Pacifique dû à l’effet météorologique El Niño, qui pousse les poissons à rechercher des eaux plus profondes et plus froides, empêchant les oiseaux de mer d’attraper de la nourriture. »

El Niño est un réchauffement naturel, temporaire et occasionnel d’une partie du Pacifique qui modifie les conditions météorologiques à travers le monde.

En mai, la climatologue de la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis, Michelle L’Heureux, a déclaré qu’El Niño s’était formé cette année un mois ou deux plus tôt que d’habitude, ce qui « lui donne de la place pour se développer », et il y a 56 % de chances qu’il soit considéré comme fort. et 25 % de chances qu’il atteigne des niveaux surdimensionnés.