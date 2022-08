Les courants et la profondeur continuent d’entraver l’intervention en cas de déversement de carburant près de Victoria

La profondeur et l’emplacement du bateau de pêche à fuite de diesel qui a coulé entre le Grand Victoria et l’île de San Juan continuent d’être un problème pour les personnes chargées de l’intervention.

“Les équipages continuent de rencontrer des difficultés pour accéder au navire”, a déclaré vendredi le commandement unifié de la réponse.

Le bateau de pêche de l’île des Aléoutiennes a coulé au large de l’île de l’État de Washington le 13 août et depuis lors, le diesel s’est échappé de ses évents débranchés. Les plongeurs n’ont pas pu effectuer ce travail de colmatage en raison de plusieurs facteurs ayant une incidence sur leur accès au bateau.

Les équipages ont temporairement perdu le navire plus tôt cette semaine lorsqu’il a coulé de 100 à 200 pieds. Après avoir relocalisé l’île des Aléoutiennes, les équipes de plongée ont dû partir mercredi et aller sécuriser l’équipement qui leur permettrait de faire des plongées plus profondes. Les forts courants du détroit de Haro limitent également le temps pendant lequel les plongeurs peuvent entrer en toute sécurité dans l’eau.

“Le commandement unifié et les experts de l’industrie avancent avec hâte pour commencer les opérations afin d’éliminer tout nouveau risque de pollution”, a indiqué une mise à jour de vendredi. “L’éclat continue d’être négligeable et le boom de protection restera en place pendant le week-end.”

Les responsables ont déclaré qu’ils continueraient de surveiller la pollution causée par l’épave et l’emplacement des espèces marines protégées. Les barrages absorbants continueront d’être ajustés pour protéger les zones écologiques sensibles et les équipes sont prêtes à utiliser la dissuasion acoustique pour éloigner la vie marine – bien que les groupes environnementaux aient mis en doute l’efficacité de ces systèmes.

