Les coupures «draconiennes» d’Internet dans certaines régions de l’Inde signifient que les Canadiens ne peuvent pas contacter leur famille. Et c’est déjà arrivé

Tony Huidrom, un professionnel de la santé basé à Toronto, a rendu visite à sa famille dans l’État de Manipur, dans l’est de l’Inde, pendant un mois, période pendant laquelle il n’avait aucun moyen de contacter sa famille à Toronto en raison de pannes d’Internet.

« Une fois que je suis entré dans le Manipur, je suis resté dans le noir pendant sept jours », a-t-il déclaré. Maintenant qu’il est de retour au Canada, Huidrom dit qu’il doit se débrouiller pour entrer en contact avec son père de 90 ans, qui est toujours en Inde.

L’État peu peuplé est sous le choc de la violence ethnique qui touche des dizaines de milliers de personnes. Au milieu de la violence en cours, Manipur reste sous le coup d’une coupure d’Internet autorisée par le gouvernement qui dure depuis plus d’un mois, laissant les communautés de la diaspora au Canada se démener pour rejoindre les familles restées au pays. Malgré les appels internationaux coûteux, Internet est le seul moyen pour beaucoup ici de se connecter avec des amis et des parents.

Le gouvernement qualifie la répression d’Internet de moyen de maintenir l’ordre public dans la région, similaire à la longue panne d’Internet qui a eu lieu au Cachemire sous contrôle indien en 2019 . Mais les experts disent que refuser l’accès à Internet est devenu une tactique policière par défaut des autorités indiennes.

REGARDER | La police et les forces de sécurité patrouillent dans les rues de Manipur : Les forces de sécurité patrouillent dans les rues du Manipur Des responsables de l’État de Manipur, dans l’est de l’Inde, ont déployé des forces de police et de sécurité, comme le montre cette vidéo de la ville d’Imphal le 14 juin, au milieu d’incidents de violence et d’incendie criminel datant de début mai.

Le frère de Huidrom travaille dans un bureau du gouvernement en Inde, l’un des rares endroits où Internet fonctionne encore. Huidrom, conscient du décalage horaire de neuf heures et demie, appelle tous les jours le bureau de son frère.

« Quand je manque l’horaire des heures de bureau de mon frère, je ne peux pas communiquer », a-t-il déclaré, qualifiant d’inhumaine et d’inacceptable la décision du gouvernement d’interdire Internet.

« C’est la forme la plus grossière de punition pour le public, montrant leur échec flagrant à contrôler la violence, et ce n’est pas la seule fois que nous avons eu quelque chose comme ça », a déclaré Huidrom.

Fait partie d’une tendance constante

Manipur est le dernier ajout à une longue liste de coupures d’Internet en Inde. Selon Access Now, un organisme de surveillance de la défense d’Internet, l’Inde a dépassé le nombre annuel de coupures d’Internet dans le monde pendant cinq années consécutives.

Depuis 2018, l’Inde a coupé Internet plus souvent que tout autre pays du monde. Une estimation d’Access Now indique que l’Inde était responsable du plus grand nombre de fermetures en 2022, avec 84 fermetures sur 187 dans le monde.

CBC News a contacté le haut-commissariat de l’Inde à Ottawa au sujet des coupures d’Internet et de leur impact sur les personnes qui tentent de joindre des parents à la maison, mais n’a pas reçu de commentaire au moment de la publication.

Des membres de l’Union des étudiants de l’Assam et de l’Organisation des étudiants du Nord-Est participent à une veillée aux chandelles dans le district de Guwahati le 28 juin. (Biju Boro/AFP via Getty Images)

La maison ancestrale de Lienlaltheng Gangte, résident de Vancouver, à Manipur, a été incendiée au début du conflit. Son père, âgé de 80 ans, fait actuellement partie des quelque 60 000 personnes qui sont hors de chez elles.

Le Manipur est au bord de ce que beaucoup pensent être au bord d’une guerre civile. Les affrontements ethniques entre deux communautés – les Kukis et la majorité Meitei – ont fait plus de 100 morts et plus de 400 blessés.

Gangte est le membre fondateur de la North American Manipur Tribal Association, formée en réponse au conflit. En un peu plus d’un mois, il a gagné plus de 150 membres à travers le pays.

Avec la panne d’Internet, dit Gangte, le gouvernement a aggravé le conflit.

Différents groupes participent à une réunion de prière de solidarité dans une école de Guwahati pour le rétablissement de la paix à Manipur lors des récentes violences ethniques, le 24 juin en Inde. La violence entre deux communautés belligérantes dans l’État a fait plus de 100 morts et près de 40 000 déplacés. (Biju Boro/AFP via Getty Images)

« Le problème le plus personnel et le plus immédiat est maintenant de pouvoir parler à ses amis et à sa famille pour voir comment ils vont, et cela en soi est sévèrement limité maintenant », a-t-il déclaré.

Il a écrit au haut-commissariat de l’Inde à Ottawa pour les amener à régler la crise, mais n’a pas encore reçu de réponse.

Un rapport de Human Rights Watch (HRW) et de l’Internet Freedom Foundation (IFF) intitulé Pas d’Internet signifie pas de travail, pas de salaire, pas de nourriture et publié le 14 juin a révélé que les coupures d’Internet en Inde sont souvent injustifiées, injustifiées et nient les droits fondamentaux des personnes marginalisées et de celles qui vivent dans la pauvreté.

« HRW et IFF appellent les gouvernements central et des États indiens à mettre fin aux fermetures généralisées et aveugles », indique le rapport.

REGARDER | La colère mijote au Cachemire contrôlé par l’Inde : Le calme extérieur du Cachemire contrôlé par l’Inde cache une colère qui couve Alors que l’Inde accueille un sommet du G20 sur le tourisme au Cachemire, le pays tient à projeter une image de stabilité et de paix dans la partie de la région qu’il contrôle. Mais sur le terrain, la correspondante de CBC en Inde, Salima Shivji, entend une colère bouillonnante de Cachemiris incapables de parler ouvertement, craignant les représailles des services de sécurité.

Arrêts antidémocratiques, selon un expert

Jonathan Penney, juriste et spécialiste des sciences sociales à la Osgoode Hall Law School de Toronto, estime que les blocages des canaux de communication ne sont pas le signe d’une démocratie saine.

«Lorsque vous fermez des infrastructures de communication critiques comme Internet, les citoyens souffrent», a déclaré Penney, qui possède une expertise en recherche et en enseignement dans les domaines du droit, de la technologie et des droits de l’homme.

« Les droits fondamentaux, comme les droits à la liberté d’expression, d’association et le droit de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations sont gravement paralysés, avec de graves implications pour la santé à long terme de la démocratie indienne. »

En août 2019, le gouvernement a complètement bloqué tous les réseaux de communication au Cachemire contrôlé par l’Inde pendant une durée sans précédent. La panne complète a duré plus de cinq mois, devenant l’une des plus longues coupures d’Internet dans un pays démocratique, selon Access Now.

Les autorités ont fermé Internet dans le but d’empêcher les Cachemiris d’organiser des manifestations après que le gouvernement a révoqué le statut d’autonomie constitutionnelle de l’État, le divisant en deux territoires distincts gouvernés par le gouvernement fédéral.

Certains services ont été progressivement rétablis, mais l’accès Internet mobile 4G est resté effectivement coupé pendant plus de 500 jours, jusqu’en février 2021.

Au cours de cette longue fermeture au Cachemire contrôlé par l’Inde, la Cour suprême indienne – la plus haute instance judiciaire du pays – a rendu une décision historique en 2020, concluant que les suspensions d’Internet sont des mesures «drastiques» qui ne peuvent être utilisées que si elles sont nécessaires et inévitables et si il n’y a pas d’options moins intrusives.

Des journalistes brandissent des pancartes lors d’une manifestation contre les restrictions d’Internet et des réseaux mobiles au Kashmir Press Club lors d’un confinement à Srinagar le 3 octobre 2019 en Inde. (Tauseef Mustafa/AFP via Getty Images)

Le ministre indien des Affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar, lors d’une conférence de presse aux États-Unis l’année dernière, a évoqué les inquiétudes concernant les coupures d’Internet dans le pays.

« La grande chanson et danse sur la coupure d’Internet », a-t-il déclaré. « Maintenant, si vous avez atteint un stade où vous dites qu’une coupure d’Internet est plus dangereuse que la perte de vies humaines, alors que puis-je dire? »

Le gouvernement indien s’appuie sur les dispositions de la loi indienne sur le télégraphe de 1885 pour justifier les fermetures – une loi promulguée à l’époque coloniale britannique. Cela faisait partie d’une infrastructure juridique plus large sur laquelle la Grande-Bretagne s’appuyait non seulement pour la censure et la surveillance télégraphiques en Inde, mais aussi dans le monde entier.

« C’est une ironie cruelle qu’aujourd’hui, le gouvernement indien abuse de cette loi coloniale britannique pour appliquer des mesures Internet draconiennes qui sapent les droits de l’homme et la démocratie indienne », a déclaré Penney.