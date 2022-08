Les coupures d’Internet frappent le Liban à court d’argent en raison d’une grève

Les employés d’Ogero et d’autres institutions du secteur public n’ont pas vu leurs salaires ajustés pour tenir compte de la dépréciation de la livre et de la montée en flèche de l’inflation.

Des milliers de travailleurs du secteur public sont déjà en grève depuis près de deux mois, exigeant des salaires plus élevés et des allocations de transport.

Le gouvernement libanais a approuvé en mai l’augmentation des prix des abonnements Internet et téléphoniques, affirmant que ces hausses sont cruciales pour la survie du secteur des télécommunications en difficulté du pays, qui peine à entretenir ses infrastructures et à acheter du carburant diesel pour ses générateurs.

L’infrastructure déjà fragile du Liban s’est encore détériorée après l’explosion massive du port de Beyrouth le 4 août 2020, qui a tué plus de 200 personnes, en a blessé des milliers et détruit plusieurs quartiers de la capitale libanaise.

La crise économique du Liban continue de pulvériser la vie publique. Le pays à court d’argent est déjà aux prises avec la flambée des prix de l’essence, de l’électricité et des denrées alimentaires, ainsi que des coupures de courant généralisées et des pénuries d’eau. Les résidents dépendent presque entièrement des abonnements coûteux aux générateurs diesel privés, car la compagnie d’électricité publique endettée et gonflée du pays ne fournit pas plus d’environ deux heures d’électricité par jour.