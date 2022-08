Les coupures d’Internet frappent le Liban à court d’argent en raison d’une grève

BEYROUTH (AP) – Les coupures d’Internet se sont répercutées mardi sur le Liban à court d’argent après que les employés de la société de télécommunications publique du pays se soient mis en grève, exigeant des salaires plus élevés.

C’était le dernier reflet de l’une des pires catastrophes économiques au monde, qui a plongé les trois quarts des 6 millions d’habitants du Liban dans la pauvreté. La livre libanaise a perdu en trois ans plus de 90 % de sa valeur par rapport au dollar américain.

Les employés d’Ogero et d’autres institutions du secteur public n’ont pas vu leurs salaires ajustés pour tenir compte de la dépréciation de la livre et de la montée en flèche de l’inflation.

“Malheureusement, à mon niveau, il y a très peu à faire”, a déclaré le président d’Ogero, Imad Kreidieh, à l’Associated Press. “Ogero n’a pas les fonds nécessaires pour régler le problème.”

Kreidieh a ajouté que la question est à résoudre par le parlement libanais et le gouvernement intérimaire.

Selon l’Agence nationale de presse libanaise, des coupures d’Internet ont frappé plusieurs villes du pays, y compris dans plusieurs quartiers de Beyrouth.

Le ministre intérimaire des télécommunications, Johnny Corm, n’a pas immédiatement répondu à l’AP lorsqu’on lui a demandé si le gouvernement travaillait pour résoudre les coupures d’Internet.

La législatrice Paula Yacoubian a déclaré à l’AP que la commission des télécommunications du Parlement se réunira lundi la semaine prochaine pour discuter de la question.

Entre-temps, le Parlement n’a pas encore adopté de budget d’État pour 2022, alors que le pays s’efforce de réformer son économie corrompue et improductive.

Des milliers de travailleurs du secteur public sont déjà en grève depuis près de deux mois, exigeant des salaires plus élevés et des allocations de transport.

Le gouvernement libanais a approuvé en mai l’augmentation des prix des abonnements Internet et téléphoniques, affirmant que ces hausses sont cruciales pour la survie du secteur des télécommunications en difficulté du pays, qui peine à entretenir ses infrastructures et à acheter du carburant diesel pour ses générateurs.

L’infrastructure déjà fragile du Liban s’est encore détériorée après l’explosion massive du port de Beyrouth le 4 août 2020, qui a tué plus de 200 personnes, en a blessé des milliers et détruit plusieurs quartiers de la capitale libanaise.

La crise économique du Liban continue de pulvériser la vie publique. Le pays à court d’argent est déjà aux prises avec la flambée des prix de l’essence, de l’électricité et des denrées alimentaires, ainsi que des coupures de courant généralisées et des pénuries d’eau. Les résidents dépendent presque entièrement des abonnements coûteux aux générateurs diesel privés, car la compagnie d’électricité publique endettée et gonflée du pays ne fournit pas plus d’environ deux heures d’électricité par jour.

Au cours des deux dernières années, Ogero a eu du mal à entretenir son infrastructure, à fournir du carburant pour ses générateurs et à empêcher le vol de fils de cuivre et de métal. En janvier, environ 26 000 abonnés à Beyrouth se sont déconnectés en raison de pénuries de carburant diesel, y compris la salle des opérations des Forces de sécurité intérieure.

Kareem Chehayeb, Associated Press