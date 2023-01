Les coupures d’électricité au Pakistan accentuent la crise économique du pays

Commentez cette histoire Commenter

ISLAMABAD, Pakistan – Il y a trois semaines, les autorités pakistanaises ont ordonné la fermeture anticipée de tous les marchés, restaurants et centres commerciaux, dans le cadre d’un plan d’urgence visant à économiser l’énergie alors que le pays de 220 millions d’habitants luttait pour effectuer des paiements en retard sur les importations d’énergie et éviter un plein- véritable effondrement économique. Mais les mesures étaient trop peu, trop tard. Lundi matin, le système électrique surchargé du pays s’est effondré dans une vague de coupures de courant qui a commencé dans les provinces désertiques du Balouchistan et du Sind, mais s’est rapidement propagée à presque tout le pays, y compris les villes densément peuplées de Karachi, Lahore et Rawalpindi.

L’électricité a été rétablie dans de nombreuses régions lundi soir, et les habitants s’étaient depuis longtemps habitués aux coupures d’électricité périodiques – connues ici sous le nom de délestage – car les pénuries de carburant sont devenues un problème chronique. Deux fois auparavant, en 2015 et 2021, des coupures de courant similaires à l’échelle nationale se sont produites. Mais l’échelle massive de celui-ci a été un choc. Les hôpitaux ont été laissés dans le noir pendant des heures, les usines textiles fermées et les gens ont envahi les stations-service pour acheter du carburant pour les générateurs. La communication par téléphone portable a été coupée dans de nombreuses régions.

“Le délestage se produit deux ou trois heures par jour, mais je n’ai jamais vu une panne de 24 heures comme celle-ci”, a déclaré Omar Salim, un commerçant à Karachi, aux informations de Dunya TV. Il a déclaré que le gouvernement s’était engagé à résoudre les problèmes économiques du pays, mais qu’ils s’étaient plutôt aggravés.

“Pas d’électricité, pas d’essence, pas d’emplois, des gens qui font la queue pour les camions de farine, une inflation plus élevée que jamais”, a-t-il déclaré. “On dirait que nous vivons à l’âge de pierre.”

Liaqat Ali, 50 ans, garagiste dans cette capitale, a déclaré qu’il avait utilisé son petit générateur jusqu’à ce qu’il soit à court de carburant, mais qu’il n’avait pas d’argent pour en acheter davantage. Puis il a allumé la lampe de poche de son téléphone portable pour réparer les moteurs des voitures des clients le soir jusqu’à ce que cela finisse par mourir aussi.

“Nous avons déjà du mal à maintenir notre activité avec les coupures de courant quotidiennes, mais quand la lumière s’éteint pendant 20 heures et que nous devons fermer, cela gâche tout”, a déclaré Ali au Washington Post. « Pour les pauvres comme moi, la vie est devenue misérable à cause de ces dirigeants et politiciens corrompus. Ils parlent de réparer les choses, mais ils ne font rien pour les gens ordinaires.

Le gouvernement du Premier ministre Shehbaz Sharif, qui a pris ses fonctions en avril après qu’Imran Khan ait été chassé du pouvoir lors d’un vote parlementaire, est depuis aux prises avec la pire crise économique du pays depuis des décennies. Les experts ont averti que le gouvernement est sur le point de faire défaut sur sa dette extérieure.

“Je voudrais exprimer mes sincères regrets pour les désagréments subis par nos concitoyens en raison de la panne de courant d’hier. Sur mes ordres une enquête est en cours pour déterminer les raisons de la panne de courant. La responsabilité sera fixée. Sharif a tweeté mardi.

Le problème urgent des pénuries récurrentes de carburant et d’énergie est le résultat particulièrement visible d’un problème plus vaste et complexe comportant de nombreux éléments mobiles. Les autorités pakistanaises tentent de répondre aux besoins fondamentaux d’une grande nation appauvrie tout en étant soumises à de fortes pressions étrangères pour payer des dettes de longue date et pour prendre des mesures d’austérité impopulaires en échange d’un allégement de la dette du Fonds monétaire international, qui a maintenant été retardé.

Pendant ce temps, la roupie pakistanaise a plongé à un plus bas historique de 230 contre le dollar, et les réserves de change du pays ont diminué de 50% l’année dernière. Les experts disent que le pays a à peine assez pour payer un autre mois d’importations de carburant et d’énergie. L’inflation a augmenté à des taux sans précédent de 25 % au cours de l’année écoulée, frappant particulièrement durement le carburant et les produits alimentaires essentiels tels que la farine, le riz et le sucre.

« La situation économique du Pakistan est critique. Il a atteint un point des plus dangereux », a déclaré mardi l’économiste Zubair Khan sur Geo News TV. « Les coupures de courant reflètent cela. Aujourd’hui, nous constatons chaque jour les effets d’une économie fragile. Le Pakistan doit prendre des décisions économiques avec sérieux. Elle a besoin d’une meilleure gestion économique et elle doit cesser de donner la priorité à la politique.

Alors que la frustration et l’inquiétude du public se répandaient lundi, les responsables ont déclaré qu’ils travaillaient dur pour rétablir complètement le courant, mais ont proposé diverses explications sur la cause de l’accident sans précédent. Certains responsables des services publics se sont reprochés de ne pas avoir anticipé la panne en cascade ou d’avoir retardé les réparations nécessaires du système d’alimentation électrique.

Les responsables ont déclaré que la récente ordonnance de fermeture des marchés et des restaurants le soir devait permettre au pays d’économiser environ 273 millions de dollars en production électrique, mais les experts ont déclaré que ce montant était bien en deçà de ce qui était nécessaire, et certains propriétaires d’entreprise ont reculé devant le plan. Les responsables ont également déclaré que Sharif avait ordonné à tous les départements gouvernementaux de réduire la consommation d’électricité de 30 %.

Cependant, le gouvernement a été réticent à prendre des mesures trop sévères avec de nouvelles élections prévues plus tard cette année. Khan, un leader populaire avec un large public, a organisé de grands rassemblements publics ces derniers mois. Il a survécu à une tentative d’assassinat lors d’un rassemblement début novembre et a critiqué sans relâche le gouvernement Sharif comme étant corrompu et incompétent.

« Nous voulons que ce gouvernement parte. Les prix étaient élevés quand Imran Khan était ici, mais maintenant ils sont beaucoup plus élevés », a déclaré Samia Khan, femme au foyer à Peshawar, une ville du nord-ouest du Pakistan, aux informations de Bol TV. Lundi, dit-elle, “les lumières se sont éteintes quand mes enfants se préparaient pour l’école, et [the lights] n’est revenu qu’après minuit. Je dois cuisiner et nettoyer dans le noir, et la facture d’électricité et de gaz augmente de plus en plus. Les choses empirent de jour en jour. »

L’effondrement du système électrique a commencé à 7h30 lundi matin dans le Sind et le Balouchistan, et en milieu de matinée, il avait atteint tous les coins du pays. Dans la soirée, les responsables ont annoncé que le courant avait été rétabli dans de nombreuses villes, mais pas dans tout le pays. De nombreuses régions du pays ont été privées d’électricité pendant 12 heures.