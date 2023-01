Les coupures de modération sur Twitter se sont fait sentir le plus durement en dehors des États-Unis et du Canada

Commentez cette histoire Commenter

SAN FRANCISCO – La refonte de Twitter par Elon Musk s’est accompagnée d’une augmentation du harcèlement numérique des minorités religieuses et ethniques sur certains de ses plus grands marchés en dehors des États-Unis – et elle commence également à faire des ravages dans le monde physique, selon les informations actuelles et anciens employés et experts qui étudient la question.

Musk a licencié ou accepté les démissions d’environ les trois quarts des employés de Twitter depuis son rachat de 44 milliards de dollars fin octobre. Il a également licencié des milliers d’entrepreneurs qui surveillaient le site à la recherche d’insultes et de menaces.

Ces coupes ont été plus profondes en dehors de l’Amérique du Nord, où vivent plus de 75% des 280 millions d’utilisateurs quotidiens de l’entreprise et où Twitter comptait déjà moins de modérateurs qui comprenaient les langues locales et les références culturelles et où le paysage politique pouvait être chaotique et sujet à la violence.

Twitter ne peut pas se permettre d’être l’un des sites Web les plus influents au monde, selon un document

Musk a également accueilli des milliers de comptes interdits, dont beaucoup ont été suspendus pour avoir encouragé la haine ou la violence, même s’il a personnellement tweeté des informations erronées et interagi avec des comptes d’extrême droite. Sentant une opportunité, sinon une bienvenue, les agents politiques et les profiteurs en quête d’attention se sont précipités pour combler le vide laissé par la baisse des efforts de modération, ont déclaré les employés.

Cela a changé la teneur du site sur son marché n ° 2, le Japon, où près de 59 millions sont estimés à utiliser le site, et l’a rendu plus lourd en Inde (près de 24 millions d’utilisateurs) et au Brésil (près de 20 millions), le troisième et quatrième plus grands marchés, selon le personnel et les chercheurs actuels et anciens. Musk a supprimé pratiquement tout le personnel au Brésil, permettant une augmentation non modérée de la désinformation qui a contribué à alimenter les attaques de ce mois-ci contre le centre gouvernemental du pays.

Même dans le monde anglophone mieux modéré, le ton de Twitter est devenu plus rude, disent ceux chargés de surveiller le site. La commissaire australienne à la sécurité électronique, Julie Inman Grant, qui a travaillé chez Twitter de 2014 à 2016, a déclaré au Washington Post que la plate-forme était déjà comme un « égout » dans son pays avant que Musk ne laisse revenir certains des pires utilisateurs.

“Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’ils ne se comportent pas comme des rats d’égout, et vous devriez probablement vous attendre à ce que d’autres pestes s’étendent à la base d’utilisateurs”, a déclaré Inman Grant, qui a écrit deux fois à l’entreprise et lui a rappelé qu’elle peut commander des abus. matériel à démonter. “Cela devient un cloaque.”

Le commissaire électoral australien Tom Rogers a déclaré qu’il avait été surpris par les attaques au vitriol contre une campagne visant à persuader davantage d’autochtones de s’inscrire pour voter avant un référendum prévu l’année prochaine sur la question de savoir si la législature devrait avoir un conseil consultatif des autochtones. « Nous le surveillons de très près. Cela a été une course à vide pour ce que nous pourrions voir lorsque ce référendum aura lieu », a-t-il déclaré.

Selon Timothy Graham, expert en médias numériques à la Queensland University of Technology, les tweets des comptes de la région de Sydney utilisant deux des insultes homosexuelles les plus courantes ont doublé de volume au cours des trois dernières semaines de novembre.

“Il est raisonnable d’affirmer que la désintégration par Elon Musk de l’équipe de sécurité de Twitter et les réductions majeures de la modération influencent ces tendances”, a déclaré Graham. « À tout le moins, cela suggère fortement que les affirmations d’Elon concernant la réduction des discours de haine sont exagérées. Au contraire, la tendance est à la hausse.

En Australie, Twitter est en train de licencier encore plus de son personnel.

Le programme de “liberté d’expression” de Musk démantèle le travail de sécurité sur Twitter, selon des initiés

Des équipes entières surveillant les pays asiatiques, y compris le Japon, ont maintenant disparu ou presque, y compris celles responsables de la conservation locale, de la confiance et de la sécurité, et des questions juridiques.

Les employés de Twitter à Singapour et ailleurs en Asie ont travaillé sur la désinformation au-delà de la région immédiate, surveillant le contenu sur tout, y compris la guerre en Ukraine, les manifestations en Iran et les élections majeures sur les marchés où Twitter est moins présent. Les équipes intensifiaient leurs efforts pour identifier et supprimer la désinformation russe autour de la guerre en Ukraine lorsque leurs ordinateurs ont été éteints le 4 novembre.

«Les gens qui étaient aux États-Unis, en raison de leur emplacement, traitaient principalement avec les États-Unis. À l’extérieur, nous prenions tout le reste. Il y avait déjà cette négligence sous-jacente dans l’entreprise, et maintenant elle a été exacerbée », a déclaré un ancien employé qui a travaillé sur la désinformation dans la région Asie-Pacifique, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter de questions internes.

L’Inde était un objectif particulier pour la modération de Twitter avant les licenciements parce que c’était un marché prioritaire et parce que la désinformation politique y était monnaie courante, ainsi que les protestations légitimes. La modération pour ce pays a chuté précipitamment avec les réductions de personnel.

Dans le passé, les employés pouvaient signaler toute désinformation ou discours de haine, tandis que les équipes de conservation mettaient moins l’accent sur les hashtags particulièrement partisans ou invitaient à la haine des groupes minoritaires.

Un ancien employé de Twitter a déclaré qu’un message du 18 novembre rédigé par le provocateur Suresh Chavhanke aurait “définitivement” été retiré auparavant pour avoir enfreint la politique de la plateforme.

L’entrepreneur médiatique et nationaliste hindou militant a partagé une invitation de mariage pour un couple interconfessionnel qui devait avoir lieu deux jours plus tard dans une salle d’événements de la banlieue de Mumbai – quelques semaines seulement après le meurtre d’une femme hindoue du même quartier, prétendument par son musulman petit ami, a fait l’actualité nationale.

Le programme de liberté d’expression d’Elon Musk pose des risques pour la sécurité sur la scène mondiale

“Comment cela se passe-t-il encore même après le crime déchirant?” Chavhanke a exigé de savoir. Il a ajouté le hashtag #lovejihad_ActOfTerrorism – une référence à une affirmation populaire mais fausse en Inde selon laquelle les hommes musulmans menaient largement une guerre de religion en séduisant les femmes hindoues.

Le message de Chavhanke a accumulé plus de 5 700 retweets et 10 000 likes, certains de ses abonnés exhortant les résidents locaux à arrêter le mariage. Les militants ont tenté de signaler son message en taguant et en envoyant des e-mails aux employés de Twitter, en vain. Les proches du couple ont été inondés d’appels téléphoniques, a déclaré le propriétaire de la salle d’événements au média Newslaundry. Le soir, les familles avaient annulé le mariage.

Chavhanke est allé plus loin depuis lors, en publiant sur Twitter une nouvelle adresse e-mail et un nouveau numéro de téléphone pour les pronostiqueurs à travers l’Inde afin de signaler les relations interreligieuses.

Alt News et SM Hoax Slayer, deux groupes indiens de vérification des faits et de défense des médias sociaux, ont déclaré avoir tenté d’alerter Twitter par e-mail au sujet du message de Chavhanke sur le mariage interconfessionnel. Rien ne s’est passé.

«Il doit y avoir quelqu’un là-bas pour prendre une décision sur les retraits. Je ne sais pas s’ils ont la bande passante », a déclaré Pratik Sinha, co-fondateur d’Alt News.

Les employés actuels et anciens en Inde ont déclaré qu’ils s’inquiétaient à la fois des réductions d’équipes de modération et du départ d’équipes moins connues qui ont amélioré la plate-forme, notamment en démystifiant la désinformation.

Dans le passé, a déclaré Sinha d’Alt News: “Ils ont augmenté nos vérifications des faits plusieurs fois, lorsque l’équipe de curation était là.”

Lors d’une élection tendue en 2021 dans le plus grand État indien, l’Uttar Pradesh, un employé a déclaré que l’équipe de conservation du contenu de Twitter avait promu des vérificateurs de faits indiens qui ont démystifié de faux messages alléguant la falsification des urnes.

Cette équipe n’a rien publié concernant l’Inde récemment, bien que les photos falsifiées soient redevenues un problème lors des élections étroitement surveillées de l’État du Gujarat.

Au Japon, le plus grand marché de Twitter en dehors des États-Unis, les réductions de personnel et d’autres changements ont produit une sensation différente sur le service sans enflammer les passions.

Dans le passé, une petite équipe organisait des sujets d’intérêt et les promouvait, ce qui faisait de Twitter une ressource importante permettant aux gens de discuter de problèmes graves de manière anonyme. Cela a produit des points de vue plus variés sur les questions politiques et culturelles que les médias d’information relativement uniformes.

Mais avec la disparition de l’équipe de curation des actualités, les sujets tendance qui apparaissent automatiquement concernent moins les événements politiques que les sujets de divertissement, selon une revue des publications trouvées.

Les utilisateurs ont déclaré que les sujets qui avaient disparu de leur chronologie ces dernières semaines comprenaient la question controversée de la présence de l’armée américaine à Okinawa et des sujets socialement sensibles comme l’infertilité et le féminisme.

Les utilisateurs ont indiqué qu’ils ne voyaient plus de tweets sur des questions telles que les droits de l’homme ou la critique de l’administration de Shinzo Abe, un leader politique polarisant qui a été assassiné en juillet.

Bien que cela ait déçu certains utilisateurs sérieux de Twitter, d’autres ont été soulagés.

“Plus de sujets politiques à la mode sur Twitter. Comme c’est paisible », a posté l’un d’eux.