Les coupures de gaz russes vers l’Europe en été pourraient signifier un hiver rigoureux

L’Italie et la Slovaquie ont déclaré vendredi que la société énergétique publique russe Gazprom avait réduit de moitié leurs livraisons de gaz prévues. Les deux pays rejoignent une liste croissante de nations européennes – dont l’Autriche, la France, l’Allemagne et la Pologne – qui ont vu leurs approvisionnements énergétiques diminuer ces derniers mois.

Alors que les tensions entre l’Europe et Moscou augmentent à cause de la guerre en Ukraine, la Russie a fortement réduit le flux de gaz vers le continent. C’est une décision qui, selon les responsables, est une rétribution politique délibérée pour le soutien de l’Europe à Kyiv.

Les coupes de la Russie ne sont pas une menace immédiate pour les consommateurs, selon les analystes, mais pourraient laisser présager d’importantes pénuries de gaz plus tard dans l’année. De nombreux pays européens utilisent les mois d’été plus lents pour stocker du gaz pour l’hiver, lorsque la demande d’énergie est plus élevée.