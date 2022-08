Les coupures de courant et les pénuries peuvent attiser la tentation, mais notre soutien à l’Ukraine ne doit pas faiblir

Ne pas boucler

Peu importe à quel point les choses tournent mal, le peuple britannique ne doit pas faiblir dans son soutien à l’Ukraine.

Nous savons que c’est facile à dire. Certains pourraient être confrontés à des difficultés cet hiver que personne ici n’a connu depuis les guerres mondiales.

Notre soutien à l’Ukraine ne doit jamais faiblir Crédit : AP

D’éventuelles coupures de courant et pénuries pourraient attiser la tentation, qui se répandrait déjà dans certaines parties de l’UE, de s’adoucir envers la Russie et d’apaiser Poutine.

Ces appels des sirènes viennent principalement de la gauche politique dure qui a toujours un faible pour le Kremlin et admire même honteusement son impérialisme.

La Grande-Bretagne et l’UE doivent les ignorer.

Le peuple ukrainien violé et massacré souffre bien plus que tout ce que nous pouvons imaginer et a besoin de notre aide sans faille. Et si nous donnons un pouce à Poutine pour alléger le prix de l’essence, il saura qu’il peut toujours rançonner le monde.

Il pourrait même éventuellement prendre l’Ukraine. Ensuite, il alignerait une nouvelle cible. Son objectif déclaré, rappelez-vous, est un empire dirigé par la Russie s’étendant vers l’ouest jusqu’au Portugal.

Avec nos armes et notre aide, la Grande-Bretagne a dirigé le soutien mondial à l’Ukraine, qui s’est défendue héroïquement.

Attachez-vous au tyran maintenant, récompensez son génocide, et la défaite de l’Ukraine et même une guerre apocalyptique impliquant l’OTAN pourraient être les prochaines.

Police secrète

PENDANT trop longtemps, la police a eu le désir instinctif de tout dissimuler, des scandales aux détails même anodins des enquêtes.

Avec de nombreuses forces qui manquent maintenant lamentablement à leurs devoirs, il n’est peut-être pas surprenant de voir ce fétichisme du secret exploser – et avec lui la diffamation des journalistes qui pourraient les dénoncer.

Nos policiers doivent être tenus responsables devant la presse et respecter le rôle des journalistes dans la démocratie Crédit : Alamy

Mais il est toujours choquant de découvrir des conseils secrets du College of Policing qui classe les journalistes aux côtés des criminels et des extrémistes, et ordonne aux agents de déclarer toute transaction avec eux.

C’est le long et sinistre héritage de l’enquête Leveson, cette débâcle dans laquelle un établissement politique blessé par le scandale des dépenses s’est vengé en faisant des parias de la presse.

Les médias ne sont pas l’ennemi de la police. Notre publicité et nos enquêtes jouent souvent un rôle clé dans la lutte contre le crime et la sécurité des communautés.

Et si nos flics cherchent vraiment à s’améliorer, ils ne doivent pas déclarer la guerre aux lanceurs d’alerte ou aux journalistes avec lesquels ils coopèrent. Ils devraient vouloir que les scandales soient révélés afin qu’ils puissent en tirer des leçons.

Cette orientation insensée doit être réécrite.

Problème de voiture

VOUS n’avez pas besoin d’être un Brexiteer militant pour vous demander pourquoi le parc automobile du Cabinet est remplacé par des Audi allemandes.

Aucun constructeur britannique ne peut fournir de véhicules blindés ?

Pourquoi les politiciens britanniques ne peuvent-ils pas conduire des voitures britanniques ? Crédit : AP

Les alésages restants seront mis au pilori comme une vue de Little Englander.

Mais le président Macron insiste sur une limousine française. Celui du chancelier Scholz est allemand.

Un cabinet britannique ne peut-il pas avoir de moteurs britanniques ?