Les coupures de courant à Gaza ne doivent pas être utilisées comme des « armes de guerre » : groupe de défense des droits | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Gaza subit une panne de télécommunications soutenue depuis une semaine, la plus longue depuis le début de la guerre avec Israël.

Une panne d’électricité d’une semaine dans les télécommunications dans la bande de Gaza est devenue une « question de vie ou de mort » et devrait prendre fin immédiatement, affirme le groupe de défense des droits civiques numériques Access Now, au cours de la plus longue panne continue depuis le début de la guerre en Israël.

“Il est inadmissible de jouer avec la connectivité au milieu d’une violence sans précédent et de souffrances humaines insondables”, a déclaré jeudi Marwa Fatafta, directrice des politiques et du plaidoyer du groupe pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

« Les coupures d’Internet ne doivent pas être utilisées comme armes de guerre. Access Now continue d’appeler à un cessez-le-feu physique et numérique immédiat et au rétablissement complet des services de télécommunications dans la bande de Gaza.

Le 12 janvier, le fournisseur palestinien de services Internet Paltel a annoncé la perte totale de tous les services de télécommunications à Gaza « en raison de l’agression en cours ». Les données de Cloudflare Radar ont confirmé une baisse drastique du trafic.

L’organisme de surveillance NetBlocks, qui surveille la cybersécurité et la gouvernance d’Internet, a déclaré jeudi que l’incident avait dépassé la barre des 144 heures. « Il s’agit de la neuvième et la plus longue panne de télécommunications depuis le début du conflit actuel avec Israël », a-t-il déclaré sur la plateforme de médias sociaux X.

Les coupures d’Internet ont entravé l’acheminement de l’aide humanitaire aux 2,3 millions d’habitants de Gaza, dont 85 pour cent sont des déplacés internes. Les pannes ont également rendu extrêmement difficile la documentation et le partage d’informations sur ce qui se passe sur le terrain.

Depuis le début de la guerre, le 7 octobre, le trafic Internet dans la bande de Gaza a subi de multiples coupures de courant et coupures. Les équipes de réparation ont eu du mal à atteindre les sites endommagés lors des intenses bombardements israéliens et ont parfois pris des risques personnels importants pour rétablir les connexions.

Access Now a déclaré avoir découvert que les pannes à travers Gaza résultaient d’une combinaison d’attaques directes contre les infrastructures de télécommunications civiles, de restrictions d’accès à l’électricité et de perturbations techniques des services de télécommunications.

Ces coupures de courant surviennent alors qu’Israël mène un bombardement dévastateur sur Gaza, tuant au moins 24 620 personnes et en blessant 61 830, selon les autorités palestiniennes.

Access Now a découvert que les frappes aériennes menées par les forces israéliennes le 9 octobre ont détruit un bâtiment abritant à la fois des bureaux et des infrastructures pour Paltel et Jawwal, deux des principaux fournisseurs de télécommunications de la bande de Gaza.

La tour Al-Watan, un autre bâtiment abritant des bureaux de médias et servant de plaque tournante aux fournisseurs de services Internet, a également été la cible de frappes aériennes israéliennes.