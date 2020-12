Carrie Fisher n’était pas seulement une actrice de renommée mondiale, elle était aussi la fille de stars mondiales.

Elle a grandi dans un monde où sa mère, Debbie Reynolds, était une star hollywoodienne dont la carrière était en déclin, tout comme son père Eddie Fisher.

Son enfance a suscité des émotions mitigées dans le passé alors que Carrie se demandait si c’était une expérience heureuse ou triste.

Elle a enregistré des coups assez sauvages chez ses parents, en particulier la façon dont leurs carrières en déclin l’ont affectée en grandissant.

Cela fait quatre ans que Carrie est décédée d’un arrêt cardiaque soudain le 27 décembre 2016, à l’âge de 60 ans, quatre jours après avoir subi une urgence médicale lors d’un vol transatlantique entre Londres et Los Angeles.







(Image: Getty Images)



Voici quelques-uns de ses commentaires les plus méchants:

S’adressant au Telegraph en 2014, Carrie a déclaré: «J’ai découvert assez tôt que ce n’était pas la situation des autres.

«Ma famille était celle que je regardais, et j’essayais de me protéger si je le pouvais.

«Il devrait y avoir un terme pour désigner ce que vivent les enfants célèbres, à savoir la privation narcissique.

«La famille est organisée autour des parents ou des parents et non autour des enfants. Les enfants sont ce qui est littéralement balayé par les paparazzi.

« Je ne pourrais jamais vraiment être avec ma mère en public parce qu’elle appartient au public, et en tant qu’enfant, je m’en voulais. »







(Image: Corbis via Getty Images)



Écrivant dans son livre de 2011, Shockaholic, Carrie a révélé: « Je n’ai jamais voulu être une actrice, encore moins une célébrité. J’avais grandi en regardant la lueur brillante de la célébrité de mes parents lentement faiblir, se refroidir et s’estomper. »

Dans une interview à CBC, en 2016, Carrie a déclaré: «Parce que j’ai grandi dans une famille publique, je n’ai jamais vraiment eu de vie privée.

«Et donc, si ces problèmes doivent être publics, je préférerais qu’ils soient publics comme je les ai vécus plutôt que quelqu’un d’autre assume des choses sur moi.

« C’est libre de le faire. Je n’aspire pas à la honte. »

À propos de la renommée de ses parents à un âge précoce, Carrie a déclaré: «Quand j’avais environ deux ou trois ans, quelqu’un m’a dit: ‘Qu’est-ce que ça fait d’avoir une star de cinéma comme mère?’ et j’ai couru à la maison pour découvrir ce que cela signifiait pour moi. «

De retour dans son livre Shockaholic, l’actrice de Star Wars a écrit: «Mes parents, Eddie Fisher et Debbie Reynolds, n’étaient pas vraiment des gens au sens traditionnel du terme.

« Je pense que c’était en partie parce qu’ils étaient des stars avant que leurs personnages aient une chance de se former. »







(Image: Getty Images)



Lors de la remise du SAG Life Achievement Award à sa mère Debbie Reynolds en 2015, Carrie a déclaré: «Elle a été plus qu’une mère pour moi. Pas beaucoup, mais certainement plus.

« Elle a été styliste, décoratrice d’intérieur et conseillère conjugale non sollicitée … Certes, j’ai eu du mal à partager ma mère avec ses fans en adoration, qui la considéraient comme faisant partie de leur famille. »

Parlant de son enfance à Oprah Winfrey, Carrie a déclaré: «La famille est normalement organisée avec les parents qui élèvent l’enfant, mais ce qui fait peur, c’est de voir la célébrité s’estomper.

« Vous faites partie de leur public. La célébrité n’est que l’obscurité qui attend son heure. Finalement, toute célébrité disparaîtra. J’ai vu cela arriver.

« Je n’ai jamais voulu me lancer dans le show business, parce que j’ai regardé ce chagrin. »

Carrie a décrit son père Eddie Fisher dans son livre Shockaholic, elle a écrit: « J’aimais mon père. L’homme était au-delà du plaisir de passer du temps avec, reconnaissant, ludique et excentriquement doux.

« Mais c’était aussi un homme qui – bien qu’il ait véritablement voulu donner des diamants de bonne foi de la couleur, de la taille et de la clarté les plus fines – n’a finalement été en mesure d’offrir que du zirconium cubique. »

Elle a suivi en parlant du moment où son père a quitté sa mère pour Elizabeth Taylor et du divorce qui a suivi: « Tout ce dont j’étais au courant, c’est que papa a rencontré une jolie femme et a quitté maman, et que peu de temps après, la jolie dame a rencontré quelqu’un d’autre et papa parti, qui a rencontré une autre jolie dame, à l’infini. Et alors? «

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.