Les coups de rappel de Covid pour tous les Britanniques cet hiver ne sont PAS possibles, prévient un expert

Les BRITS qui s’attendent à recevoir une troisième dose d’un vaccin contre le coronavirus cet hiver ont été avertis qu’il pourrait « ne pas être possible » pour tout le monde de recevoir un rappel supplémentaire.

Un expert a déclaré aujourd’hui que le processus d’administration de jabs supplémentaires ne serait pas simple.

Des millions de Britanniques ont été vaccinés et le gouvernement essaie de donner à chacun une dose d’ici le mois prochain Crédit : Mercure

Le professeur Adam Finn, du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) a également suggéré qu’une dose supplémentaire pourrait ne pas être réellement nécessaire.

Jusqu’à présent, au Royaume-Uni, plus de 43,6 millions de Britanniques ont reçu une première dose du vaccin et 31,9 en ont eu deux.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que des plans pour des injections supplémentaires seraient annoncés dans des semaines et que des données sur le potentiel de vaccins de rappel seraient disponibles dans les prochains jours.

Mais le professeur Finn a déclaré qu’il restait « un niveau élevé d’incertitude » quant à la nécessité de vaccins de rappel cet automne.

S’adressant à Sky News, il a déclaré que des doses de rappel pourraient être nécessaires pour éviter le risque d’une surtension hivernale, mais a ajouté qu’il n’est pas clair si tout le monde en aurait besoin.

Il a dit : « Nous apprendrons au fur et à mesure.

« Ce ne sera pas vraiment faisable de faire tout le tour et de faire tout le monde tout de suite – comme nous l’avons déjà vu, il a fallu plus de six mois pour se frayer un chemin à travers la population.

Le professeur Adam Finn a averti aujourd’hui qu’il pourrait ne pas être possible pour tout le monde d’obtenir un vaccin de rappel

« Et bien que les approvisionnements en vaccins augmenteront, c’est un exercice massif de faire le tour et de vacciner à nouveau tout le monde, et cela pourrait bien ne pas laisser cela s’avérer nécessaire, alors nous verrons au fur et à mesure. »

Le professeur Finn a expliqué que si des doses de rappel sont déployées, elles devraient être administrées aux personnes qui ont reçu le premier vaccin il y a le plus longtemps et à celles qui courent un risque élevé de tomber gravement malades si elles sont infectées.

« Cela inclurait donc les personnes très âgées et potentiellement les travailleurs de la santé, qui ont reçu les vaccins plus tôt dans l’année.

« Donc, je ne pense pas que ce soit encore une certitude, mais je pense qu’il y a une forte probabilité qu’au moins un coup de pouce soit nécessaire cet hiver », a-t-il ajouté.

Les fournisseurs du NHS ont averti que le service aurait besoin de temps pour se préparer au déploiement d’émissions de rappel,

Plus tôt cette semaine, Chris Hopson, directeur général de NHS Providers, a déclaré que les jabs devaient être « comme d’habitude » plutôt qu’une réponse d’urgence.

Il a déclaré à Times Radio: « Il y a un tas de questions auxquelles il faut vraiment répondre en termes d’anticipation de la prochaine phase. »

Ceux-ci incluent : combien de temps dure la protection, si les gens peuvent « mélanger et assortir » les vaccins qu’ils ont reçus, comment les nouveaux vaccins seront incorporés dans la liste de vaccins.

Depuis le début de la pandémie, le vaccin a été salué comme la solution, et le professeur Finn a déclaré qu’ils sont importants pour s’assurer que les gens ne deviennent pas gravement malades avec le virus.

Les infections au Royaume-Uni ont augmenté ces dernières semaines, mais les hospitalisations et les décès sont restés à de faibles niveaux.

De nombreux événements ont recommencé à se dérouler et les gens recommencent à se mélanger dans des contextes sociaux.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était d’accord avec l’ancien médecin-chef, le professeur Dame Sally Davies, qui a déclaré que les personnes qui ont été vaccinées deux fois devraient continuer à faire attention, le professeur Finn a répondu : « Oui. Les vaccins sont très importants pour cela, ils réduisent définitivement votre risque d’infection à la fois et le transmettre, mais ils ne l’éliminent pas entièrement.

« La sécurité de rassembler des personnes qui ont été vaccinées est plus grande que des personnes non vaccinées, mais s’il y a beaucoup de virus en circulation, il y aura toujours des infections. »

De nombreux événements tests organisés par le gouvernement nécessitent soit une preuve de double vaccination, soit un test négatif 24 heures avant l’événement.