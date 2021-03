Les coups de Covid destinés aux agents de santé se sont retrouvés dans les bras de VIP et de footballeurs palestiniens, admettent des responsables

De hauts responsables politiques palestiniens, leurs gardes du corps et l’équipe nationale de football ont reçu des coups de Covid destinés aux travailleurs de la santé, a déclaré l’Autorité palestinienne (AP). Il a également donné à la cour royale jordanienne 200 doses supplémentaires.

Au total, l’Autorité palestinienne a admis mardi qu’elle avait donné environ 10% des 12000 vaccins Covid à une coterie de ministres du gouvernement, des membres de l’exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine, du personnel de sécurité et des joueurs de football, ainsi que répondre à une demande d’Amman pour des doses.

Mais les 90% restants sont allés aux agents de santé traitant les patients atteints de Covid-19 dans les unités de soins intensifs et les services d’urgence et à d’autres agents du ministère de la Santé.

Le président palestinien Mahmoud Abbas a longtemps été accusé de népotisme et de copinage, et le détournement des vaccins a été critiqué par des groupes qui militent pour une plus grande transparence et luttent contre la corruption dans les territoires administrés par l’Autorité.

Donner la priorité aux intérêts personnels au détriment du bien public conduirait à une plus grande «Instabilité et agitation», a déclaré AMAN, un réseau qui milite pour la transparence.

Le ministère de la Santé a déclaré que les responsables de l’AP qui avaient reçu les doses détournées étaient «En contact direct avec le président et le premier ministre» et l’équipe de football a été vaccinée parce que les joueurs avaient besoin de certificats de vaccination pour pouvoir voyager pour jouer à un match international.

Les responsables de l’Autorité palestinienne n’ont pas précisé quel type de vaccins Covid-19 avait été détourné vers les responsables.

Dans un sondage de décembre, 86% des Palestiniens interrogés ont déclaré qu’ils considéraient les institutions de l’AP comme corrompues.

L’Organisation mondiale de la santé s’est déclarée préoccupée par l’iniquité vaccinale entre les territoires palestiniens occupés et Israël, qui mène l’une des campagnes de vaccination les plus réussies au monde. À ce jour, la Cisjordanie et la bande de Gaza, qui abritent au total 5,2 millions de Palestiniens, ont reçu des dons d’environ 34 700 doses de vaccin d’Israël et de Russie, ainsi que 20 000 des Émirats arabes unis à Gaza.

Lundi, l’Autorité palestinienne a commencé la vaccination des agents de santé en Cisjordanie occupée après avoir reçu 2 000 doses du vaccin Moderna d’Israël, et ils ont promis la livraison de 3 000 autres vaccins.

Dimanche, Israël a confirmé qu’il administrerait des vaccins contre le Covid-19 aux Palestiniens de Cisjordanie qui ont des permis de travail dans les colonies juives du territoire occupé et à l’intérieur d’Israël. L’AP avait conclu un accord avec Israël pour vacciner 100 000 ouvriers palestiniens.

L’AP s’attend à ce qu’environ deux millions de doses soient commandées à divers fabricants, en plus des doses du programme Covax soutenu par l’ONU, mis en place pour aider les pays les moins riches à se procurer des vaccins, à commencer par 240 000 doses initiales de vaccin AstraZeneca et 37 440 doses de Pfizer. -BioNTech.

En janvier, la Palestine est devenue le premier pays du Moyen-Orient à enregistrer le vaccin Spoutnik V et une première livraison de 10 000 doses y est arrivée le mois dernier.

Au cours de l’année écoulée, la Palestine a signalé plus de 55 000 cas de coronavirus et enregistré 553 décès.

