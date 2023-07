Les coups de couteau provoquent le chaos dans le métro de Toronto alors que les passagers fuient une altercation violente

Un coup de couteau dans une rame de métro en mouvement a provoqué le chaos à Toronto jeudi après-midi alors que les passagers fuyaient la violente altercation.

Le coup de couteau a laissé un homme dans la trentaine avec des blessures potentiellement mortelles. Il a été transporté d’urgence dans un centre de traumatologie à proximité. Plus tard jeudi, son état est passé à stable.

Son agresseur, un homme, est toujours en fuite et recherché pour tentative de meurtre.

Dans un communiqué de presse jeudi soir, la police de Toronto a déclaré avoir été appelée au poste d’Eglinton, dans le secteur de la rue Yonge et de l’avenue Eglinton Ouest, vers 12 h 20.

La police a déclaré que deux hommes se trouvaient dans un train en direction du sud en direction de la gare d’Eglinton lorsqu’ils se sont disputés.

« Le suspect a ensuite poignardé la victime à plusieurs reprises », a indiqué la police dans le communiqué.

Une fois le train arrêté à la gare, l’agresseur a pris la fuite, a indiqué la police.

La police a décrit le suspect comme étant âgé de 25 à 30 ans, cinq pieds 10, avec une carrure mince et une tête rasée et sans poils sur le visage. Il portait un chandail à capuchon gris avec « GAP » sur le devant, un pantalon noir, des chaussures noires et portait un sac à dos vert.

La police a publié des images de l’homme.

Inspecteur de service Michelle Olszevski, porte-parole du service de police de Toronto, a déclaré aux journalistes à l’extérieur du poste que la police de la division 53 et les agents des services d’identification médico-légale, avec l’aide de la sécurité de la TTC, enquêtent et examinent les images des caméras de sécurité.

Elle a déclaré que la police savait qu’une vidéo de l’incident circulait sur les réseaux sociaux.

Dans cette vidéo, on peut voir deux hommes se donner des coups de pied et des coups de poing. À un moment donné, on peut voir du sang s’infiltrer à travers la chemise d’un homme. Cet homme court alors vers une extrémité du train, en criant, avec l’autre homme qui le poursuit.

Les usagers du métro, quant à eux, courent à l’autre bout du train. Du sang est visible sur le sol du wagon de métro.

Un motard dit : « Il le poignarde » et « Il le tue ». Un autre dit : « Je ne peux pas descendre du train. »

L’homme qui a poignardé l’autre est vu à la fin de la vidéo marchant sur le quai du métro après que le train soit entré dans la gare.

AVERTISSEMENT | Ce reportage de Greg Ross de CBC contient des images troublantes :

Une vidéo montre des passagers du métro courir pour se protéger après que quelqu’un a été poignardé près de la gare d’Eglinton La police de Toronto a déclaré qu’un coup de couteau dans une voiture de métro de la TTC jeudi après-midi avait blessé un homme. Le suspect est toujours en suspens. Greg Ross fournit une mise à jour de la scène.

Olszevski a déclaré que de nombreux témoins ont parlé à la police et que toute autre personne qui a une vidéo ou qui a été témoin de l’attaque au couteau est invitée à se manifester.

Elle a déclaré que la police était préoccupée par la sécurité sur le TTC.

« Je peux vous dire que le service de police de Toronto s’est engagé à assurer la sécurité de tous les citoyens du service, y compris ceux qui empruntent la TTC. Et bien que la sécurité de la TTC soit principalement responsable de la sécurité sur le système de transport en commun, nous les soutenons et nous répondons à tous les appels de service et les urgences sur le système de transport en commun », a-t-elle déclaré.

La police patrouille dans le système de transport en commun lors de ses quarts de travail réguliers et prend très au sérieux la sécurité des usagers, a-t-elle ajouté.

La TTC a contourné la station Eglinton pendant des heures, le service reprenant peu après 20 heures, et les coups de couteau ont interrompu le service de la ligne 1 entre les stations Lawrence et Davisville. Des navettes ont remplacé les rames de métro pendant que la police enquêtait.

Tous les services d’autobus à la gare d’Eglinton ont été redirigés vers la gare de St. Clair, mais le service d’autobus régulier à Eglinton a repris.

Les usagers du transport en commun de la TTC attendent des instructions après qu’un homme a été poignardé dans le train plus tôt jeudi. (Soumis par Saya Sedighi)

TTC déclare que la violence sur sa propriété est « inacceptable »

Stuart Green, porte-parole de la TTC, a déclaré que l’agence de transport en commun avait appris jeudi après-midi qu’une victime poignardée avait été localisée à l’intérieur de la gare d’Eglinton.

« Nos pensées vont à la victime en ce moment incertain », a déclaré Green.

« La sécurité de nos clients et de nos employés est primordiale pour tout ce que nous faisons. Bien que nous n’ayons pas plus d’informations, les incidents de violence sur la propriété de TTC sont inacceptables et sont très préoccupants. »

Green a déclaré que la TTC avait aidé la police alors qu’elle enquêtait sur les coups de couteau.

Il a ajouté que la TTC a investi dans des mesures de sûreté et de sécurité supplémentaires et a conclu des partenariats avec la ville, la police, la sensibilisation communautaire et les responsables de la réponse aux crises, car elle considère la sécurité comme une priorité.

Une vue de la rame de métro où les coups de couteau ont eu lieu. (Soumis par Saya Sedighi)

« C’était juste très déroutant », dit le pilote à propos des conséquences

Saya Sedighi, étudiante à la maîtrise à l’Université de Toronto au département de génétique moléculaire, a déclaré qu’elle entrait dans la gare d’Eglinton vers 12 h 20 et qu’elle était descendue pour monter à bord d’un train en direction du sud pour se rendre au centre-ville.

« Une fois la porte ouverte, beaucoup de gens se sont précipités », a-t-elle déclaré.

« Nous essayions d’entrer et puis les gens criaient de l’extérieur: » N’entrez pas, quelqu’un a quelque chose « , mais nous ne l’avons pas vraiment bien entendu car sur la TTC, il est vraiment difficile d’entendre ce que les gens disent dans les haut-parleurs », a-t-elle ajouté.

« Et puis nous nous sommes tous précipités et nous pensions que tout était réglé. Nous attendions juste que le train commence à bouger, puis nous nous sommes précipités à nouveau et nous nous sommes précipités à nouveau. C’était juste très déroutant parce que nous n’étions pas sûrs de ce qui se passait. . »

Ensuite, certains usagers des transports en commun ont dit que quelqu’un avait été poignardé, a-t-elle dit,

Sedighi a déclaré que les passagers des transports en commun n’étaient pas sûrs de ce qui se passait jusqu’à l’arrivée de la police et des ambulanciers paramédicaux. La police a dit aux usagers du transport en commun que la station devait être évacuée. Il n’y a eu aucun tweet de la police ou de la TTC pendant au moins 15 minutes, a-t-elle ajouté.

« Il n’y avait pas d’instructions vraiment claires sur comment ou comme quand ou quelles navettes prendre ou ce qui se passe exactement », a-t-elle déclaré.

Les incidents violents sur TTC sont « très effrayants », dit un pilote

Sedighi a déclaré qu’elle prenait le TTC deux fois par jour et que les incidents violents étaient « très effrayants ».

« Honnêtement, cela me donne l’impression que TTC n’est en fait pas aussi accessible que les gens le pensent », a-t-elle déclaré.

« Ça va être soit tu vis un autre jour, soit tu te fais poignarder sur TTC, ou tu prends une voiture, et ce n’est pas vraiment si facile. Cela me donne l’impression que TTC n’est plus vraiment si sûr et ils ne sont pas faire quelque chose à ce sujet. »

Toute personne ayant été témoin de l’agression ou détenant des informations pertinentes pour l’enquête est priée de contacter la police.