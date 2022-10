Les coups de couteau en Saskatchewan déclenchent un accord sur les services de police autochtones

PRINCE ALBERT, Sask. –

Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré qu’il avait eu une visite lourde et difficile avec les familles des personnes tuées lors d’une attaque massive au couteau en Saskatchewan avant de signer un accord pour explorer de nouvelles façons d’améliorer la sécurité de certaines Premières Nations de la province.

« C’est une pierre angulaire de la réconciliation que les services de police pour les peuples autochtones par les peuples autochtones soient au cœur même du travail que nous faisons aujourd’hui », a déclaré Mendicino lundi lors de l’assemblée annuelle du Grand Conseil de Prince Albert.

Onze personnes ont été tuées et 18 blessées lors des attaques au couteau le mois dernier contre la nation crie de James Smith et dans le village voisin de Weldon, au nord-est de Saskatoon.

Myles Sanderson, 32 ans, le suspect des attentats, est décédé plus tard en garde à vue.

Mendicino a rendu visite à la Première Nation lundi matin et a déclaré que le chagrin était toujours palpable. Mais, a-t-il ajouté, il y avait aussi de la force et de la persévérance.

“Il faudra de l’espoir, mais il faudra aussi travailler dur si nous voulons briser le cycle”, a-t-il déclaré.

Le chef de la Nation crie de James Smith, Wally Burns, a fait écho à ses appels antérieurs à Ottawa pour aider sa communauté à établir sa propre force de police. Il a dit que trouver des solutions serait un pas vers la guérison.

“Comment sommes-nous censés faire face à tout cela?” Il a demandé. “Comment sommes-nous censés bouger ensemble?”

L’entente entre le grand conseil, le gouvernement de la Saskatchewan et Ottawa crée une relation de travail collaborative pour trouver des façons communautaires de fournir des services de police.

Mendicino a déclaré que l’intention est de mettre en place des éléments de base pour créer des programmes de police auto-administrés sur les Premières Nations.

Il n’a pas dit combien de temps il faudrait pour établir des services de police dans les communautés.

Il espère que ce sera cinq à 10 ans dans la fabrication. Il devrait appartenir aux communautés, avec le soutien des gouvernements, de choisir le rythme à suivre, a-t-il déclaré.

“Nous devons vraiment être prêts à travailler avec les communautés”, a déclaré Mendicino à La Presse canadienne.

De grands changements se produisent par petites étapes, a déclaré Christine Tell, ministre de la Sécurité publique de la Saskatchewan. Elle a déclaré que la récente tragédie de James Smith montre à quel point la sécurité publique dans les communautés autochtones nécessite un travail de la part de tous les niveaux de gouvernement.

Les dirigeants des Premières Nations ont déclaré que les plans doivent être adaptés à chaque communauté.

En vertu de la nouvelle entente, une équipe doit commencer à discuter au début de l’hiver avec les résidents des 12 Premières Nations et des 28 communautés du Grand Conseil. Les résultats serviraient à concevoir et à déterminer les coûts d’une étude de faisabilité dans le cadre du Programme des services de police des Premières nations et des Inuits du gouvernement fédéral.

Ce programme, créé en 1991, finance les services de police autochtones, en partageant les coûts entre les provinces et le gouvernement fédéral. Il a été critiqué pour sous-financer ces services et ne pas être accessible à près du tiers des communautés des Premières Nations et des Inuits.

Il y a 35 services de police des Premières nations dans tout le pays, dont un en Saskatchewan. Le service de police de File Hills dessert cinq communautés des Premières nations dans l’est de la Saskatchewan.

Mendicino fait pression pour une législation qui déclarerait les services de police autochtones comme un service essentiel. Cependant, il est revenu sur son engagement de le déposer à l’automne.

Il a dit qu’il veut présenter la législation le plus tôt possible, mais qu’elle doit également suivre le rythme des communautés et faire l’objet de consultations.

“Nous devons être sûrs que lorsque les communautés appellent à l’aide, elles doivent l’obtenir, peu importe où vous vivez.”



