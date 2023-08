Les coups de circuit de Josh Bell aident les Marlins à devancer les Reds dans une course avec joker: « Il est parfaitement en forme »

CINCINNATI – La date limite des échanges, a noté mercredi le receveur vétéran des Marlins de Miami, Jacob Stallings, peut être «bizarre».

Stallings était dans l’alignement cette année le 1er août pour un match qui devait commencer 40 minutes seulement après l’expiration de la date limite. Les Marlins avaient déjà obtenu le joueur de troisième but Jake Burger plus tôt dans la journée et plus proche David Robertson quelques jours plus tôt.

Puis, alors que Stallings se préparait pour le départ de Sandy Alacantra, il a entendu que les Marlins avaient fait un échange pour acquérir son ancien coéquipier à Pittsburgh, Josh Bell. La nouvelle est tombée sur Twitter à 18h09 et les Marlins ne l’ont annoncé qu’après le premier lancer.

« J’étais un peu choqué », a déclaré Stallings après avoir entendu la nouvelle avant le match.

Alors que Stallings traitait Bell, il a regardé dans les gradins et a vu sa femme, Amy Beth.

« Elle a juste eu cet énorme sourire sur son visage pendant le match parce qu’elle savait que nous venions de l’échanger », a déclaré Stallings. « Nous sommes de grands fans de Josh Bell. »

Il y avait quelques fans de plus dans le club-house des Marlins mercredi après que Bell a frappé deux circuits – un de chaque côté – lors de la victoire 5-4 des Marlins sur les Reds de Cincinnati au Great American Ball Park, y compris un circuit de trois points pour égaliser le match en huitième manche.

Bell a réussi quatre coups sûrs et en a conduit deux lors de son premier match en tant que Marlin, une victoire sans appel contre les Phillies le 2 août. Mais Miami a ensuite connu une séquence de cinq défaites consécutives, a cassé ce mardi, puis a changé les choses pour gagner mercredi, remportant la série de trois matchs à Cincinnati et devançant les Reds dans la course aux jokers.

« Il s’intègre très rapidement et il ne lui a pas fallu longtemps pour être l’un des leaders vocaux là-bas », a déclaré le manager des Marlins, Skip Schumaker. « Et puis, quand il produit après avoir été un leader vocal, c’est à ce moment-là que les gens commencent à accepter ses messages. Il a été la personne idéale pour nous.

Bell a connu une saison décevante avec Cleveland, frappant 11 circuits pour les Guardians tout en réalisant un .701 OPS. Au cours de ses huit matchs avec les Marlins, il a frappé trois circuits – dont celui de devenir le premier joueur de l’histoire de la franchise à réussir un circuit des deux côtés du marbre mercredi – et a un OPS de 1,077.

Schumaker a déclaré que l’équipe recherchait un frappeur capable de frapper au milieu de l’ordre et que la capacité de Bell à changer de frappe était un bonus supplémentaire. Bell a frappé son premier coup de circuit mercredi avec la main gauche du partant des Reds Graham Ashcraft, pour la seule course du droitier. Puis, avec son équipe en baisse de trois points et deux avec deux retraits en huitième manche, le manager des Reds David Bell (aucun lien de parenté) a fait venir le gaucher Sam Moll pour renverser Josh Bell. La veille, les Marlins’ Bell ont doublé Moll. Mercredi, Bell a sauté sur le premier lancer de Moll pour le coup de circuit égalisateur. Bryan De La Cruz des Marlins a frappé un premier circuit contre Edwin Díaz, plus proche des Reds All-Star, dans le neuvième pour donner l’avantage à Miami.

Josh Bell égalise le jeu de balle avec sa deuxième bombe de la journée. 💣 (MLB X @Adobe) pic.twitter.com/nSLJGhlVs2 – MLB (@MLB) 9 août 2023

Alors que les Marlins approchaient de la date limite des échanges, Schumaker a déclaré que l’organisation avait parlé à plusieurs personnes – d’anciens coéquipiers, entraîneurs et autres dans le jeu – et que toutes les critiques étaient positives.

« Tout le monde a dit que ce type avait un caractère 10 sur 10 et qu’il était un travailleur acharné », a déclaré Schumaker. « Il vous donne tout ce qu’il a. C’est un joueur gagnant. Une fois que vous entendez « joueur gagnant », c’est ce que nous essayons d’ajouter ici. La culture que nous essayons de créer est une atmosphère gagnante et c’est pourquoi je pense qu’il s’intègre si bien.

Stallings a joué pour la première fois avec Bell en tant que ligueur mineur en 2014 à High-A Bradenton, trois ans après que Bell a été repêché par les Pirates et deux ans après que Stallings a été pris par les Pirates lors du repêchage. Tous deux ont fait leurs débuts dans la cour des grands en 2016 avec les Pirates.

Stallings, 33 ans, a remporté le gant d’or de la Ligue nationale en 2021, puis a été échangé aux Marlins pendant l’intersaison. Bell avait été échangé à Washington l’intersaison précédente, puis échangé à nouveau en août dernier avec les Padres dans le cadre de l’accord avec Juan Soto et signé avec Cleveland en tant qu’agent libre cette intersaison, avant d’être transféré à Miami ce mois-ci.

« Il est super. Je ne pense pas que vous trouverez quelqu’un dans l’une des équipes où Josh a fait partie dire une seule mauvaise chose à son sujet », a déclaré Stallings. « Il est positif. Il parle déjà dans les réunions des frappeurs, parle de son approche et de ce qu’il a vu des lanceurs et ce genre de choses. Il est le meilleur des meilleurs.

Comme Stallings, Bell a rejoint une équipe de pirates composée d’Andrew McCutchen, Josh Harrison et David Freese. Ce sont ces vétérans qui ont appris à Bell comment être un grand ligueur et ce que cela signifiait d’être un bon coéquipier.

« Je savais l’importance de prendre soin d’une journée de travail, d’arriver à l’heure et à quel point il est important de gagner, à quel point le baseball en séries éliminatoires est important », a déclaré Bell. « J’ai l’impression d’avoir appris des meilleurs à un jeune âge et j’espère que ces gars-là ont déteint sur moi. »

Cette équipe des Marlins est un mélange de jeunes et de vieux. Bell est l’un des 12 joueurs de la liste actuelle de 30 ans ou plus, alors qu’il y a six joueurs de 25 ans ou moins. Bell est l’un des deux seuls joueurs de position régulière à avoir atteint l’agence libre, avec Jorge Soler.

« Je pense qu’il a tout – nous avons quelques battes puissantes, nous avons des bras dominants et de multiples options dans l’enclos des releveurs », a déclaré Bell à propos de sa nouvelle équipe. «J’aime vraiment l’idée d’avoir beaucoup de gauchers dans l’enclos des releveurs, de faire tourner les gars, beaucoup de confrontations gauche-gauche. Je suis donc excité. Il nous reste un peu moins de 50 matchs et nous verrons ce que nous pouvons en faire.

(Photo : Dylan Buell / Getty Images)