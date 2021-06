Les couples seront autorisés à se marier à l’extérieur le mois prochain alors que les lois archaïques sont supprimées

Les COUPLES pourront se marier à l’extérieur à partir du mois prochain dans le cadre d’une refonte des lois archaïques du pays sur le mariage.

A partir du mois prochain, les mariages et les cérémonies d’union civile seront autorisés à l’intérieur d’une maison, d’un jardin ou même sur la plage.

Les mariages seront autorisés à avoir lieu à l’extérieur du Royaume-Uni Crédit : Getty

Il donnera un plus grand choix aux couples et donnera un coup de pouce bien nécessaire au secteur de la restauration durement touché par les restrictions de Covid.

En vertu des lois actuelles, les gens ne peuvent se marier que dans des lieux autorisés tels qu’une église, un bureau d’enregistrement ou un hôtel avec une chambre approuvée ou une structure permanente.

Mais dans un bouleversement précipité par le Parlement, il sera désormais possible d’avoir toute la cérémonie en dehors d’un tel lieu – ce qui soulève la perspective de noces de style film hollywoodien.

En plus de relancer l’industrie du mariage et de sécuriser les rassemblements Covid, cela créera également une nouvelle opportunité pour les couples de se marier avec un budget serré.

Les ministres déposeront un texte réglementaire au Parlement le 30 juin pour modifier les règlements avec effet à compter du lendemain.

Le Lord Chancelier Robert Buckland a déclaré hier : « Le jour du mariage d’un couple est l’un des moments les plus spéciaux de leur vie et ce changement leur permettra de le célébrer comme ils le souhaitent.

« Dans le même temps, cette étape soutiendra le secteur du mariage en offrant un plus grand choix et en aidant les lieux à répondre à la demande de cérémonies plus importantes. »

Les plages sont l’un des lieux où les mariages seront autorisés Crédit : Getty

Le changement profitera à trois mariages sur quatre en Angleterre et au Pays de Galles qui ne sont pas religieux et qui se déroulent dans des locaux approuvés.

Hier soir, d’autres réformes étaient envisagées, notamment la perspective de mariages « Zoom ».

Un rapport de la Commission des lois plus tard cette année présentera des options pour de nouvelles réformes qui seront ensuite examinées attentivement par le gouvernement.

Il s’agit notamment d’offrir aux couples une plus grande flexibilité pour former leurs propres cérémonies, permettant à la cérémonie d’avoir lieu dans un éventail beaucoup plus large d’endroits, et des pouvoirs pour organiser des mariages à distance en cas d’urgence nationale.

Les mariages en plein air ne sont actuellement autorisés qu’en Écosse, tandis que les couples anglais et gallois doivent organiser deux événements – un légal et un cérémonial – s’ils veulent dire « oui » en plein air.