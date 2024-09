Les couples qui s’habillent ensemble restent ensemble ! Un aperçu de la façon dont Brad Pitt et sa petite amie Ines de Ramon coordonnent leurs tenues élégantes

S’il est vrai qu’un couple qui s’habille ensemble reste ensemble, alors Brad Pitt et sa petite amie Ines de Ramon sont ensemble pour longtemps.

Le couple sort ensemble depuis fin 2022, et c’est la première romance publique et confirmée de Brad depuis sa séparation d’Angelina Jolie en 2016.

Et lors de plusieurs de leurs sorties récentes, il a été clair que Brad et Ines ont coordonné leurs ensembles très élégants.

Plus récemment, Brad était habillé d’un costume jaune pâle inspiré des années 70 avec des coutures sombres et apparentes et un haut blanc en dessous alors qu’il sortait à New York.

Pendant ce temps, Ines portait une jupe beige texturée et des talons hauts en daim couleur nude.

Un autre événement marquant a eu lieu lors du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone cette année.

Brad s’est démarqué de la foule avec une veste jaune et un chapeau bob original, tandis qu’Ines était coordonnée avec son petit ami dans une mini-robe bleu clair pastel à manches longues et une jupe plissée.

Le couple est également apparu à Venise lors du festival du film cette année dans des tenues très similaires.

Brad a attiré l’attention avec son pantalon à carreaux jaune pâle, associé à une chemise blanche impeccable.

Ines était chic sans effort avec sa jupe taille haute, de la même couleur que le pantalon de Brad, et son haut blanc. Ils portaient tous les deux des lunettes de soleil foncées pendant la sortie.

Le couple est lié depuis novembre 2022, mais n’a officiellement foulé le tapis rouge que le 31 août lors du festival.

Ines et Brad étaient l’image même du glamour du showbiz alors qu’ils posaient comme des fous à la première de Wolfs, son nouveau film avec George Clooney.

Dernièrement, Brad est sorti dans un certain nombre de tenues de plus en plus audacieuses et tendance alors qu’il semble subir une cure de jouvence dans sa garde-robe.

Il semble qu’Anes, qui a 26 ans de moins que lui, ait donné à la garde-robe de Brad un tout nouveau look depuis qu’elle a commencé à sortir avec lui en 2022.

Ils étaient habillés de manière plus décontractée lorsqu’ils sont apparus à New York cette semaine, mais affichaient toujours un sens élégant du style de fin d’été.

Pour sa dernière apparition, Brad a porté un ensemble accrocheur de pantalon pied-de-poule monochrome, associé à un sweat à capuche blanc.

Donnant au look une touche d’élégance supplémentaire avec un chapeau à bords inclinés, il protégeait des rayons de septembre avec une grande paire de lunettes de soleil.

Pendant ce temps Inès Elle cachait sa silhouette aux formes enviables sous un haut fluide couleur crème, qu’elle portait avec un ensemble de pantalons blanc cassé aux ourlets évasés tout droit sortis des années 1970.

Avec son nouveau look, les fans ont remarqué qu’il avait l’air incroyablement jeune et ont relancé une fois de plus les rumeurs virales de lifting

Récemment, Brad – qui partage six enfants avec Angelina – a signalé son amour pour sa petite amie Ines avec un accessoire spécial

Brad et Angelina se sont mariés en août 2014 après 10 ans ensemble, mais Angelina a demandé le divorce en septembre 2016 ; l’ancien couple a été vu en 2009

La star de Fight Club, 60 ans, et le créateur de bijoux, 34 ans, ont été aperçus en train de dîner à New York dimanche, l’acteur portant un collier « I » pour signifier sa dévotion.

La chemise blanche déboutonnée de Brad laissait entrevoir sa poitrine et une collection de colliers, parmi lesquels un « I » scintillant pour Ines. Il portait également d’autres colliers Anita Ko.

Le couple amoureux a été photographié main dans la main alors qu’ils se préparaient à passer une soirée romantique ensemble. Ils ont ensuite été aperçus en train de prendre un verre au bar à cocktails The Mulberry.

L’acteur hollywoodien a fait ses débuts sur le tapis rouge avec sa petite amie Ines lors de l’avant-première du Wolfs Film Festival de Venise.

Son nouvel amour était auparavant marié à la star de The Vampire Diaries, Paul Wesley.

Ines ne s’intéresse pas à la célébrité et a gardé privé son mariage de trois ans avec Paul. Paul, 42 ans, a demandé le divorce en 2023.

D’Angelina Jolie à Jennifer Aniston en passant par Juliette Lewis, Brad a eu des aventures avec certaines des plus grandes dames d’Hollywood, et un utilisateur de Twitter aux yeux d’aigle a déjà remarqué quelque chose d’assez inhabituel dans sa série de relations très médiatisées.

Sarah McGonagall, une photographe de New York, a trouvé une vieille coupure de journal qui soulignait comment Brad a toujours adapté son look pour ressembler à la femme avec qui il sort.

Une image le montre rayonnant avec son ex-femme Jennifer Aniston alors qu’ils assistent à la 51e cérémonie annuelle des Primetime Emmy Awards en 1999, tous deux arborant des cheveux texturés et bronzés et un bronzage doré.

Pendant ce temps, une image de lui avec son ex-petite amie Gwyneth Paltrow a montré une ressemblance remarquable entre le duo, avec eux affichant des cheveux blonds coupés assortis

Sur Twitter, Sarah a partagé une photo de l’article en écrivant : « J’ai vu cet article sur Brad Pitt et maintenant je ne peux pas arrêter d’y penser ».

Le tweet a rapidement recueilli 386 000 mentions « J’aime », 122 000 retweets et 1 400 commentaires, ses abonnés étant étonnés par ses capacités de caméléon.

Le collage montrait Brad arborant des cheveux châtain clair jusqu’aux épaules, des traits ciselés et des yeux verts alors qu’il posait avec son ex-femme Angelina Jolie lors de la première de World War Z en 2013 à Londres.

En remontant encore plus loin, Brad a été photographié avec des cheveux volumineux comme ceux de sa petite-amie de l’époque, Jitka Pohledek, en 1994, juste un an après avoir montré une chevelure plus courte, un peu comme son ex-petite amie Juliette Lewis.