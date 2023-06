Les couples qui réussissent partagent ces 3 valeurs, dit Match dating expert

Beaucoup de gens confondent personnalité et valeurs. Deux personnes qui ont des personnalités totalement différentes peuvent bien s’accorder. Cependant, leurs valeurs et leurs objectifs doivent s’aligner.

Les couples qui réussissent ont généralement les valeurs suivantes en commun, dit DeAlto :

Finances: Ils s’entendent sur la façon dont ils veulent dépenser leur argent

Ils s’entendent sur la façon dont ils veulent dépenser leur argent Famille : Il y a une vision commune de la façon dont ils envisagent de fonder une famille ou de prendre soin de leur propre famille

: Il y a une vision commune de la façon dont ils envisagent de fonder une famille ou de prendre soin de leur propre famille Mode de vie: Ils aiment consacrer du temps aux mêmes activités, comme voyager ou faire de l’exercice

S’aligner sur ces questions plus que sur les traits de personnalité, dit-elle.

« Vous pouvez avoir quelqu’un qui est extraverti et drôle avec quelqu’un qui est plus introverti et calme parce que, je vous garantis qu’en fin de compte, ils sont assez similaires dans leur façon de penser à la famille et comment ils gèrent l’argent et comment ils dépensent leur temps », déclare DeAlto.

Avant de devenir plus sérieux avec quelqu’un, ayez une conversation directe sur les valeurs et les projets futurs.

Cela peut vous aider à déduire si vous serez compatibles à long terme.

À NE PAS MANQUER : Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter !

Obtenez le rapport gratuit de CNBC, 11 façons de savoir si nous sommes en récession, où Kelly Evans passe en revue les principaux indicateurs indiquant qu’une récession approche ou a déjà commencé.