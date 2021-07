Les couples prêts à « tout donner » alors que l’industrie du mariage connaît une forte augmentation, déclare le PDG de The Knot

Les mariages, y compris ceux avec des budgets plus importants, sont de retour après que la pandémie a forcé des retards nuptiales généralisés, a déclaré vendredi à CNBC Timothy Chi, PDG de la société de sites Web de planification de mariages The Knot Worldwide.

« Aux États-Unis, il y a environ 2 millions de mariages qui ont lieu en moyenne chaque année. Nous en avons vu environ 50%, ce qui signifie simplement qu’il y a un autre million de mariages qui ont ensuite été repoussés, et nous commençons vraiment à voir cela arriver. fruit ici », a déclaré Chi sur « Squawk on the Street ».

En conséquence, a déclaré Chi, il s’attend à une augmentation de 20 à 25 % des mariages cette année et en 2022 par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.

L’industrie du mariage a connu une baisse de 34% de ses revenus l’année dernière, la crise de Covid ayant entraîné le report ou au moins la réduction de nombreux mariages, selon un rapport du cabinet d’études de marché IBIS World.

Alors que les mariages reprennent maintenant que la plupart des restrictions pandémiques ont été levées, Chi a déclaré que les couples sont « prêts à tout recommencer », en témoignent leurs préférences de dépenses.

Le budget moyen d’une réception de mariage cette année est d’environ 22 500 $, d’après The Knot, ce qui est plus de 3 000 $ de plus qu’en 2020 et à peu près égal aux niveaux de 2019.

De plus, un récent sondage de The Knot a révélé qu’environ 66% des personnes interrogées ont hâte d’augmenter leur budget pour des aspects qui peuvent rendre la journée « plus spéciale », a déclaré Chi, comme l’ajout d’un deuxième photographe, plus de fleurs exotiques, un nombre accru d’invités. , et le maintien des mesures de santé et de sécurité.

Chi a déclaré qu’il pensait que l’augmentation des budgets pouvait servir d' »indicateur avancé » des dépenses de consommation dans certaines parties de l’économie, notant que les voyages et les séjours à l’hôtel étaient souvent associés aux événements de mariage.

« Il n’y a pas vraiment de meilleure façon de rentrer dans l’ère post-Covid qu’avec une grande fête réunissant vos amis et vos familles les plus proches », a-t-il déclaré.