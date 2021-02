Les couples ne veulent pas des cadeaux typiques de la Saint-Valentin cette année, tout ce qu’ils veulent, c’est un câlin et du temps ensemble car le verrouillage laisse beaucoup de gens prêts à passer la journée seuls.

Cette Saint-Valentin est la première fois qu’elle sera célébrée pendant le verrouillage.

Covid-19 a jeté tous les plans pour une escapade ou un repas romantique par la fenêtre et de nombreux couples qui ne vivent pas ensemble ne pourront pas se voir.

Parmi ceux qui peuvent être ensemble, près de 58 pour cent prévoient un repas intime, à emporter (36 pour cent) ou spécialement préparé (22 pour cent), comme une friandise pour leur partenaire ou conjoint.

Le verrouillage du coronavirus a saboté tous les plans pour une escapade romantique ou un repas romantique

Mais le souhait le plus recherché par presque tous les couples (93%) était simplement d’avoir un câlin et de se sentir voulu, selon une étude réalisée pour les fournisseurs de confiseries de luxe et de paniers Cartwright et Butler.

Sonia Whiteley-Invitée de Cartwright and Butler: «Cette Saint-Valentin va être solitaire pour beaucoup de gens et un câlin est la seule chose qui nous manque quand nous ne pouvons pas être ensemble. Faire un geste et montrer à un être cher que vous aimez sera particulièrement important cette année, qu’il s’agisse d’un message, d’une carte ou de chocolats – ou même de la chose la plus simple comme un appel téléphonique.

«Dans un monde physiquement éloigné, nous manquons tous le confort d’un bon câlin. S’il n’est pas possible d’atteindre et de toucher physiquement un être cher, il existe d’autres moyens de stimuler l’ocytocine, l’hormone de bien-être.

Les cadeaux réfléchis peuvent aider, tout comme les mots d’amour et d’affection.

Les conforts physiques tels que les bains chauds, la musique relaxante ou les moments de détente avec les animaux domestiques sont également propices à la libération d’ocytocine.

Soyez créatif avec de petits «cadeaux» qui vous feront vous sentir bien dans votre propre corps et émotionnellement connecté aux autres.

Si ces conditions sont présentes, il est probable que «l’hormone de l’étreinte» l’est aussi », a déclaré Kelly Hearn, psychothérapeute et cofondatrice de Examined Life.

Plus de huit personnes sur dix qui sortent ensemble et ne peuvent pas se rencontrer compteront sur des messages sur les réseaux sociaux, une carte ou un cadeau symbolique pour exprimer leur amour.

Environ 71% des personnes dans une relation interrogées pour l’enquête ont déclaré qu’elles feraient un effort pour être romantique cette Saint-Valentin.

Les cartes seront achetées à 40%, suivies des chocolats à 17% et des fleurs à 10%.

Un quart des personnes vivant séparément ont déclaré qu’ils prévoyaient de célébrer via un lien vidéo avec un peu plus de la moitié envoyant des messages sur les réseaux sociaux.

Parmi les couples interrogés, 93% voulaient seulement être embrassés et se sentent désirés par leur partenaire

Top 10 des souhaits de la Saint-Valentin 1 Pour avoir un câlin ensemble 2 repas pour deux 3 Temps avec partenaire 4 cartes 5 chocolats 6 fleurs 7 Regarder un film 8 Bijoux 9 Vêtements (lingerie) 10 jetons cadeaux

Un cinquième plan pour regarder un coffret TV ou regarder un film.

Ceux qui espèrent recevoir un geste coûteux seront déçus car en raison du verrouillage, les escapades sont interdites.

Cela survient alors que le Royaume-Uni a introduit de nouvelles mesures strictes qui doivent entrer en vigueur le lendemain de la Saint-Valentin – le 15 février – qui obligent les gens à débourser plus de mille livres sterling pour un hôtel de quarantaine.

Les restaurants, les bars, les fleuristes, les magasins de vêtements et les bijoutiers ont fermé les dépenses pour la Saint-Valentin devraient chuter du record de 1,43 milliard de livres sterling éclaboussé l’année dernière.

Selon l’étude, les dépenses moyennes pour un être cher chuteront à 22,50 £ contre 34 £ en 2020 et moins que ce qui avait été dépensé pour la Saint-Valentin il y a trois ans.

Un couple sur six déclare avoir accepté de faire une Saint-Valentin sans argent et de planifier une occasion plus romantique lorsque les restrictions de verrouillage sont assouplies.

Cependant, il n’est pas clair quand les Britanniques peuvent s’attendre à une assouplissement des restrictions après qu’il a été révélé hier que les conseillers de Downing Street ont recommandé que des règles telles que la distanciation sociale et les masques faciaux puissent durer jusqu’à l’automne prochain.