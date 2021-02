Les couples ont du mal à communiquer pendant la pandémie. USA TODAY veut entendre votre histoire

Votre conjoint dit: «Je vais faire la vaisselle.» Vous entendez: « Je vous fais une faveur. » Votre partenaire dit: «Je garde des enfants.» Vous pensez: «Ce n’est pas du babysitting quand c’est votre enfant.»

Cela vous semble-t-il un peu trop familier? Les mots peuvent avoir autant d’importance que les actions, car les couples naviguent dans les fils émouvants du travail, de l’école et de l’éducation des enfants à la maison pendant la pandémie.

Y a-t-il eu des signaux croisés et des malentendus entre vous et votre partenaire? Quels sont les déclencheurs? Et ont-ils un impact sur vous ou votre relation?

