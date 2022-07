Les couples “mariés au premier regard” sont toujours aussi forts

Suite à une annonce de divorce dangereusement mesquine #MAFS cette semaine, les fans de la série pourraient se sentir attristés par la nouvelle, mais heureusement, nous sommes là pour vous remonter le moral.

Comme indiqué précédemment, Noi Phommasak de la saison 14 de “Married At First Sight” a fait la une des journaux lorsqu’elle a annoncé sa séparation de Steve Moy via une publication Instagram intitulée “Le divorce fait du bien”. La nouvelle a envoyé des ondes de choc parmi les fans de #MAFS qui pensaient que le couple de Boston resterait sur la liste des couples mariés heureux appariés par les experts.

Alors que la rupture des Moys était publique et désordonnée, il y a ENCORE des couples qui se sont mariés en tant qu’étrangers sur “Married At First Sight” qui sont toujours aussi forts.

Ces duos sans drame devraient nous rappeler que parfois nous aimons vraiment Est-ce que gagner, même si vous épousez un parfait inconnu à la télévision nationale.

Voici quelques-uns de nos couples “mariés au premier regard” préférés restants.

Katina et Olajuwon

Pouvez-vous croire que ces deux-là ont réussi ?!

Les téléspectateurs de la saison 14 ont été surpris de voir Olajuwon agir avec une telle maturité et un tel respect pour sa femme dans l’épisode spécial des retrouvailles après une saison mouvementée. Tout au long de la saison, le couple est resté attaché à leur relation malgré le fait que O réprimanda continuellement Katina pour ses tâches domestiques.

Les téléspectateurs pensaient que les choses se termineraient pour eux le jour de la décision, mais les deux ont persévéré non seulement en tant que couple, mais en tant que «meilleurs amis».

Au cours de la réunion, Olajuwon a parlé de son comportement et a attribué la nouvelle perspective à l’autoréflexion. Il est ensuite tombé à genoux et a présenté à Katina une nouvelle bague brillante, lui proposant une fois de plus à la télévision nationale.

“Je dois te regarder en face pendant que je te dis ça”, a commencé Olajuwon. «Je vis d’une chose; travaillez dur aujourd’hui, concentrez-vous sur demain et le reste appartient à l’histoire. Vous incarnez cela », a-t-il poursuivi. “Vous m’avez appris que la patience et l’effort sont la clé d’une vie heureuse et d’un mariage heureux. Katina, je ne pourrais pas être plus heureux de t’appeler ma femme, et je le pense.

Ashley et Antoine

Ce couple mémorable de Chicago est toujours aussi fort après s’être marié en 2017.

Anthony D’Amico et Ashley Petta se sont rencontrés lors de la saison 5 de #MAFS et leur chimie était instantanément indéniable.

Bien qu’Anthony ait d’abord craint le désir immédiat d’Ashley d’agrandir sa famille, ils ont réussi l’expérience et ont maintenant DEUX enfants, Mila Rose, et leur deuxième petite fille, Vaeda.

“Nous ne sommes qu’un couple marié normal et cette folle pandémie nous a considérablement affectés, comme tout le monde”, avait précédemment déclaré le couple à BOSSIP avant d’apparaître sur #MAFS Couples Cam.

Vincent et Briana

[Champagne] L’histoire d’amour de Vinny et Bri s’est épanouie sous nos yeux, les laissant le seul couple restant ensemble depuis la saison 12 à Atlanta. Dans une interview avec E ! Nouvelles le couple a partagé ses réflexions sur l’expérience MAFS et a donné un aperçu de leur couple fort.

“Quand je l’ai vu pour la première fois, j’ai pensé que son sourire était magnifique et à partir de là, nous avions tous les deux une bonne ambiance”, se souvient Briana dans une interview exclusive avec E ! Nouvelles. “Sa famille était géniale et je pense que si la famille de quelqu’un est géniale, cela le rend encore plus attirant… Il y avait de l’attirance à première vue, pas seulement physique.” Vincent a ajouté: “Juste après notre rencontre, j’ai compris pourquoi nous étions assortis. Tout coulait. Tout semblait naturel. Rien n’était poussé. Nous avons passé un moment incroyable et nous nous amusions… C’est parti de là.

Briana s’est récemment rendue sur Instagram pour partager des “textes de son mari” qui étaient absolument émouvants et les deux continuent d’être les objectifs des couples.

Karen & Miles

Karen Landry et Miles Will se sont dit “oui” le jour de la décision de la saison 11, et depuis, ils vont bien. Malgré les détracteurs, les deux sont restés mariés depuis 2020 et sont apparus sur Couples Cam où ils ont partagé de douces images auto-capturées de leur mariage.

Le couple a également créé une chaîne YouTube conjointe intitulée “Miles And Karen” où les fans peuvent suivre leur douce histoire d’amour noire en cours.

Dans un épisode spécial de questions-réponses, Miles et Karen ont parlé de la vie conjugale et des difficultés causées par le contrecoup que Karen recevait de la part d’amis et de sa famille qui estimaient que Miles était maltraité.

Milles : “J’avais l’impression que je devais constamment justifier ma décision de rester avec vous en me basant sur le contrecoup que les gens partageaient. Ils sont comme s’ils disaient constamment, “Tu mérites mieux que la façon dont Karen te traite” Karine : « Pendant ce temps, tout le temps ; GÂTÉ.” Milles : “J’étais assis à la crèche en train de manger du homard !” Karine : “Se faire frotter le dos…” Milles : « Des gommages à la barbe et de la merde ! Karine : « Massages, cadeau sans raison… » Milles : «Et voici Twitter; “Karen n’est pas s ***, annulez Karen!” C’était difficile parce que je voulais que mes proches sachent que je vais bien, que je vais bien, qu’on prend soin de moi, que je suis soutenu, que je suis apprécié. Les gens sont très habitués à moi, même les étrangers, vous êtes très protecteurs envers moi, mais que des étrangers me protègent et ne vous protègent pas m’a dérangé. Karine : “C’est pourquoi je me suis sentie déçue et déçue en général parce que l’homme, nous, les femmes, savons à quel point il est difficile au quotidien d’être une femme, de sortir ensemble et d’essayer d’être en couple. Alors voir autant de femmes se liguer si facilement contre moi et me jeter sous le bus. J’étais comme ‘Dang, ces gens ne savent pas, ils ne savent pas ce que j’ai vécu.” Et on va juste s’unir et jeter quelqu’un comme ça alors qu’il y a clairement une raison pour laquelle tu [Miles] m’a aimé.

Le couple vit heureux ensemble à la Nouvelle-Orléans et est récemment apparu ensemble au ESSENCE Fest.

Ces deux-là sont trop mignons !

Aman & Woody

Y aurait-il une liste de favoris des fans de “Married At First Sight” sans Amani et Woody ? Bien sûr que non.

Woody et Amani Randall a réchauffé le cœur des téléspectateurs de la saison 11 de #MAFS. La paire bien assortie est l’image de l’amour et après avoir célébré leur 2e anniversaire, ils ont agrandi leur famille en accueillant leur premier enfant en juin.

En parlant avec E! News, Amani a confirmé la naissance de leur fils, Reign Randall, et a exprimé son enthousiasme pour la parentalité.

“C’est encore assez tôt, mais nous pensons qu’il ressemble plus à Woody et qu’il a peut-être les yeux de Woody”, a déclaré Amani dans un communiqué à propos du bébé Reign, né le 3 juin 2022. Je pense qu’il a mon nez. “Jusqu’à présent, son tempérament est plutôt détendu”, a ajouté Amani en exclusivité E ! Nouvelles à propos de son premier-né qui pesait 6 livres, 8 onces et mesurait 20,5 pouces de long. « Il n’est pas vraiment difficile. Reign adore les câlins et est super doux. Il sourit quand il dort et fait un petit sourire.

Amani et Woody sont l’un des deux couples de la saison 11 de #MAFS à la Nouvelle-Orléans qui restent ensemble, aux côtés de leurs co-stars/amies Karen et Miles.

Félicitations à tous les couples heureux! “Married at First Sight” (produit par Kinetic Content) est diffusé le mercredi à 20 h HE sur Lifetime.