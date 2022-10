Les couples homosexuels à Cuba se marient en vertu d’une nouvelle loi

SANTA CLARA, Cuba (AP) – Sérieux, debout et vêtus de longues robes de gala – malgré la chaleur cubaine de midi – Lisset et Liusba montent tranquillement les dix marches du notariat, les mains serrées et tremblantes.

Moins de quelques mètres devant eux marchent leurs deux jeunes filles.

Près d’une heure plus tard, lorsqu’ils franchirent les portes, la tension sur leurs visages fut remplacée par des sourires. A partir de ce moment, elles étaient épouses.

C’est devenu une possibilité à peine trois semaines auparavant sur l’île lorsque le nouveau Code de la famille de Cuba – ouvrant tout, du mariage égal aux mères porteuses – est entré en vigueur.

Le couple, qui est ensemble depuis sept ans, est l’un des premiers à prendre la décision de se marier légalement à Cuba en suivant le code.

“C’est un grand jour”, a déclaré Liusba Grajales, responsable à l’université centrale de Las Villas, à seulement 250 kilomètres de la capitale. “L’amour est l’amour, tel qu’il est. Sans imposition, sans préjugés… Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. C’est un mélange de tant d’émotions fortes.

A quelques mètres de là, Lisset Díaz, une danseuse de 34 ans, partageait sa joie. “Je me sens fière”, a-t-elle ajouté. “Je suis étonné.”

Le code a été approuvé après une intense campagne menée par le gouvernement cubain et le soutien de la plus virulente défenseure des droits des homosexuels sur l’île, Mariela Castro, la fille de l’ancien président Raul Castro.

Cela a fait de Cuba le neuvième pays d’Amérique latine – après le Chili, le Costa Rica, l’Équateur et la Colombie – à légaliser le mariage homosexuel ces dernières années.

Les élections cubaines – dans lesquelles aucun parti autre que le communiste n’est autorisé – produisent régulièrement des marges de victoire de plus de 90% – tout comme un référendum sur une réforme constitutionnelle majeure en 2019.

Malgré cela, un tiers du pays, 33,15 %, a voté « non ». Le texte a fait l’objet d’une vaste campagne contre lui de la part de groupes évangéliques qui rejettent le mariage homosexuel.

Pendant ce temps, 66,85% des Cubains qui sont sortis ont voté “oui”. Près de 6 % ont laissé des bulletins blancs ou annulés.

Le code a également été rejeté par certains groupes opposés au gouvernement, qui ont appelé à voter « non » comme moyen de rejeter les autorités cubaines dans un contexte de mécontentement croissant à l’égard du gouvernement de Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Certains membres de la communauté LGBTQ s’y sont également opposés, qui ont déclaré s’abstenir de voter sur quelque chose qu’ils considéraient comme un droit de l’homme en premier lieu.

«Beaucoup de gens dans la communauté étaient contre le vote «oui» parce qu’ils ne croient pas qu’ils ont besoin d’un papier pour leur dire qu’ils ont cela sur papier (pour être reconnus comme un couple). Je pense que nous avons besoin du droit, qu’il nous protège », a déclaré Liusba.

Bien qu’elle ait déclaré qu’elle pensait que l’île était encore “à une décennie” de devenir une société “meilleure et plus inclusive”.

L’ancien Code de la famille, datant de 1975, établissait que le mariage était entre un homme et une femme – et non entre deux personnes – ce qui excluait les partenaires de longue date des biens héritant des biens de l’autre au décès de l’un.

Ensemble, ils vivent avec leurs deux filles, Laura, 11 ans, et Ainhoa, 3 ans. Ces dernières sont nées par insémination à domicile car à l’époque elles n’avaient pas accès aux traitements de procréation assistée car elles n’avaient pas de partenaires masculins.

La nouvelle loi va plus loin que le mariage égal – que les militants ont tenté d’inclure dans la Constitution en 2019 sans succès – ou la possibilité pour les couples homosexuels d’adopter ou d’utiliser des mères porteuses.

La loi réglemente pour la première fois les droits de visite des grands-parents sur les petits-enfants et la communication avec les beaux-parents en cas de divorce, et même la garde des mineurs dans ces derniers lorsque cela est nécessaire pour le bien-être de l’enfant.

Il permet également des régimes de propriété séparés pour les couples mariés, autorise les parents à choisir l’ordre des noms de famille de leurs enfants, étend les protections pour les personnes handicapées et les personnes âgées, entre autres droits.

Les femmes considéraient le mariage comme un moyen de protéger également leurs enfants si quelque chose devait leur arriver.

Ainhoa, également vêtue de sa plus belle robe pour l’occasion, n’a pas très bien compris la cérémonie de mariage de sa mère, mais s’est promenée en lui présentant Laura. “C’est ma sœur”, a-t-elle répété.

“Je suis heureuse de ce que signifie le mariage”, a ajouté Laura à l’Associated Press avec beaucoup de circonspection, essuyant des larmes aux côtés de ses mères.

Mais cela est venu de la forte opposition des églises évangéliques, qui alléguaient que la loi était contre la “famille traditionnelle” établie par Dieu, qu’ils prétendent être l’union d’un homme et d’une femme destinée à procréer. Dans certaines zones rurales, le code semble recevoir moins de soutien.

Alors que la capitale du pays, La Havane, a reçu 70% d’approbation et que Villa Clara – la maison de Liusba et Lisset – a reçu 66%, dans le sud-est de Holguin, elle a obtenu 53%.

Le refoulement “indique que nous devons continuer à travailler dans ces domaines et approfondir et diriger le travail éducatif”, a déclaré Francisco “Paquito” Rodriguez, blogueur et l’un des premiers militants cubains pour les droits de la communauté LGBTQ.

Bien qu’il ait toujours qualifié le nouveau code de victoire.

Les autorités cubaines n’ont pas révélé combien de couples homosexuels se sont mariés au cours de ces trois semaines, bien que Rodriguez pense qu’il pourrait y en avoir au moins une douzaine sur la base des informations qu’il a obtenues des réseaux sociaux.

« En 2007, nous avons célébré pour la première fois la Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie à Cuba. Il a fallu 15 ans de combat pour en faire une loi », a déclaré Rodriguez. “Cela semble être une longue période dans la vie d’un individu, mais c’est un accomplissement au cours de notre histoire.”

