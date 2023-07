Les couples gagnent des mariages gratuits d’une valeur allant jusqu’à 50 000 $, du lieu à la lune de miel

Les couples passent beaucoup de temps à planifier un mariage et à le payer. Le coût moyen d’un mariage en 2023 est passé à 29 000 $, en légère hausse par rapport à l’année précédente, selon à une enquête de plus de 4 000 couples du site de registre de mariage Zola. La demande de mariage se stabilise après un boom en 2022 suite aux retards de Covid, mais l’inflation continue de faire grimper les coûts des fournisseurs. La moitié des vendeurs de mariage affirment que les coûts plus élevés des marchandises, de la nourriture aux fleurs en passant par l’essence, les poussent à augmenter les prix de leurs services. Une part croissante de couples ajoutent des fonds en espèces à leurs registres de mariage – certains sont même spécifiquement destinés à aider à payer le mariage lui-même. Une autre façon pour les couples de payer leurs mariages, s’ils ont la chance, c’est par le biais de tirages au sort et de cadeaux. Melanie Moore, 35 ans, de Memphis, est occupée à planifier son mariage le 23 juillet avec son fiancé, Brandon Wallace, 30 ans. Mais au lieu de s’inquiéter des feuilles de budget, tout son mariage sera payé, grâce à un concours de rédaction organisé gratuitement. spectacle nuptial organisé par une association locale de mariage plus tôt cette année. « Ma principale raison pour laquelle ma mère n’avait jamais pensé que j’allais me marier – je lui ai dit au collège que je ne voulais jamais partager un placard avec qui que ce soit – alors elle a pris cela à cœur et n’a jamais mis de côté de l’argent pour un mariage », dit Moore. « Maintenant, je m’entends bien avec quelqu’un avec qui je peux partager un placard », ajoute-t-elle. Cela semble trop beau pour être vrai : Moore et Wallace ont leur choix de services gratuits auprès d’un photographe, d’un traiteur, d’un DJ, d’un organisateur de mariage, d’un fleuriste, d’une équipe de coiffure et de maquillage et d’un fournisseur d’invitations, qui ont tous accepté d’offrir leurs services (lire : hors taxes) dans le cadre du cadeau. « Je n’arrive toujours pas à m’en remettre », dit Moore en passant en revue les dépenses couvertes. « Et je n’ai rien à payer ? » Moore et Wallace ont commencé à fixer le prix d’un mariage après s’être fiancés au début de 2022 et ont été choqués de trouver des lieux à partir de 20 000 $ « juste pour entrer et respirer l’air pendant une journée », dit-elle. « C’est insensé, mais les gens le paient. » Le couple a finalement opté pour une affaire à échelle réduite dans une église d’une ville voisine qui ne leur coûterait que 5 000 $. Mais avec leurs gains de mariage surprise, Moore estime que le jour de leur mariage sera évalué à plus de 16 500 $.

Économies pour les jeunes mariés et commercialisation de l’or pour les entreprises

Les prix de mariage comme ceux de Moore et Wallace sont de plus en plus attrayants pour les couples et les entreprises. Les jeunes mariés peuvent commencer leur mariage sans des montagnes de dettes de mariage, et les entreprises pourraient se retrouver dans une mine d’or marketing. Une majorité, 71%, des couples se tournent vers les médias sociaux pour trouver leur style de mariage, et un tiers se tournent vers TikTok spécifiquement pour l’inspiration, selon Zola. Habituellement, les couples qui gagnent les services gratuits sont invités à promouvoir les entreprises sur les réseaux sociaux ou à apparaître dans leurs supports marketing en ligne et ailleurs. Lorsqu’il s’agit de promouvoir une entreprise en ligne, peut-être que la seule chose meilleure que d’avoir une forte présence sur les réseaux sociaux est d’être nommé dans une vidéo par un client satisfait – d’autant mieux si cela devient viral. Les gens planifient leurs mariages sur les réseaux sociaux et reçoivent des conseils de couples qui viennent de passer par le processus, explique Emily Forrest, responsable des communications chez Zola. Le hashtag #WeddingTok, une section de la plateforme de partage de vidéos, compte 7,7 milliards de vues et continue. Les médias sociaux sont également l’endroit où les couples se rendent pour la transparence des prix alors qu’ils planifient l’un des jours les plus chers de leur vie. « La génération qui se marie aujourd’hui est plus habituée à la transparence financière en ligne, donc non seulement ils sont prêts à partager les concours auxquels ils participent, mais ils essaient d’utiliser les médias sociaux pour comprendre comment ils pourraient obtenir de l’aide pour couvrir les coûts, » dit Forrest.

Gagner un mariage et une lune de miel de 50 000 $

« Je pense vraiment que cela deviendra plus populaire avec le temps si les personnes qui gèrent ces lieux de mariage sont intelligentes », déclare Jen Brallier, 24 ans, qui a remporté un mariage d’une valeur de 50 000 $ en 2021. « C’est une publicité incroyable. Tant de mariées regardent votre lieu qui ne l’étaient pas avant. »

En 2021, Jen et Jacob Brallier ont remporté un concours de mariage d’une valeur de 50 000 $, qui couvrait le lieu, les vendeurs, les groupes de bagues et une lune de miel dans un complexe de Puerto Vallarta, au Mexique. Photographie de mariage pittoresque

Pour Brallier, obtenir un prix de 50 000 $ était aussi simple que de soumettre ses coordonnées via un lien de sa sœur. Cela a pris cinq minutes en tout. Comme elle était déjà en pleine planification de mariage, elle dit: « Je ne sais pas si je serais entrée si j’avais dû faire autre chose » pour entrer. Avant de gagner le concours de mariage, Brallier prévoyait de maintenir son budget de mariage en dessous de 10 000 $, mais le lésage signifiait renoncer à une grande partie de sa vision originale. Puis vint l’appel téléphonique surprise, que Brallier dit avoir presque pris pour une arnaque. Le concours a été organisé par Harwelden Mansion, un lieu d’événements à Tulsa, et couvrait tout, depuis un organisateur de mariage, un lieu, des vendeurs et des groupes de bagues jusqu’à une lune de miel tout compris dans un complexe de Puerto Vallarta, au Mexique. Maintenant, quelques années après son mariage, Brallier continue de crier aux vendeurs qui lui ont offert, à elle et à son mari, Jacob, 26 ans, un mariage de rêve.

Les petits caractères