Les couples écossais invités à «remettre dans le sac» pour mettre fin à la crise démographique alors que les naissances ont atteint leur plus bas niveau en 165 ans

Les plans de l’ÉCOSSE pour lutter contre la crise démographique ont été énoncés dans un rapport plus tôt cette année.

Des mesures pour lutter contre la baisse du taux de natalité, modifier les pratiques de travail et encourager davantage de familles à s’installer en Écosse font partie des propositions. Une Écosse pour l’avenir décrit les façons dont les organisations peuvent travailler ensemble « au niveau local, national et international » pour apporter les changements.

Holyrood prévoit des sous-marins pour les familles qui s’installent ici, y compris une aide au logement et à l’emploi. Un accès plus large aux traitements de fertilité est signalé.