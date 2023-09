Les couples d’intrus de Married At First Sight UK révélés comme étant la mariée qui a perdu le 8ème et le sosie de Jack Grealish

MARRIED At First Sight UK s’en est récemment sorti en beauté avec un tout nouveau lot de singletons sexy.

Mais les patrons de Channel 4 ont maintenant révélé qu’ils ajoutaient HUIT personnes supplémentaires à l’expérience, dans l’espoir de faire bouger les choses.

Les mariés

JJ, 30 ans, Essex – propriétaire d’une marque de mode

JJ, le fils de sa maman fière, adorerait rendre sa mère fière le jour de son mariage.

Désireux d’abandonner le stéréotype du « garçon d’Essex », il se targue d’être à la hauteur Terre et c’est en fait un énorme softie.

Après avoir passé du temps à fréquenter des mannequins à Los Angeles, JJ souhaite désormais trouver l’amour plus près de chez lui. Il est un romantique désespéré et en a assez d’être le seul célibataire de son groupe d’amis.

Il aime sa vie, mais cherche désespérément à trouver la fille de ses rêves.

Jordan, 26 ans, Sheffield – entraîneur personnel

L’effronté Nordiste Jordan est un mondain complet.

Avec une expérience inégalée énergie et son enthousiasme pour la vie et l’aventure, le sosie de Jack Grealish est vraiment un grand enfant dans l’âme.

Il a traversé des moments incroyablement difficiles, mais il a désormais plus de confiance en lui et d’estime de soi que jamais.

Il a des amis formidables et une belle carrière devant lui, mais la seule chose qui lui manque est un partenaire de vie avec qui partager tout cela.

Il n’a pas eu la meilleure chance dans ses relations et, étant extrêmement pointilleux, il n’a pas encore rencontré quelqu’un qui coche toutes ses cases – et il y en a beaucoup à cocher.

Jordan a officiellement renoncé aux rencontres conventionnelles, il fait donc appel à des experts pour trouver son partenaire idéal.

Mark, 36 ans, Londres – responsable du service client

La fashionista Mark aime se démarquer de la foule. La devise de Mark est « trop n’est jamais assez » et la beauté passe toujours en premier.

Mais derrière les paillettes et le glamour se cache un homme amusant et aimant qui a eu sa part de chagrin et de troubles.

Après 10 ans de célibat et d’exploration de toutes les voies pour trouver M. Right, Mark est prêt à se soumettre au test ultime, avec l’aide d’experts, pour trouver la personne qui lui convient.

Matt, 29 ans, Harrogate – laveur de vitres et athlète

Matt, le garçon du Yorkshire, est décontracté et un doux secret.

Il est très attentionné et a le cœur sur la main.

Célibataire depuis un an, il n’a pas eu beaucoup de chance par le passé.

Mais il est maintenant prêt à trouver la personne idéale et espère que les experts trouveront la bonne personne pour lui.

Sean, 31 ans, Durham – gérant de magasin

Sean, connaisseur de mode, se décrit comme un papillon social mais, tout en étant un fêtard, Sean est très axé sur sa carrière.

Ses amis l’appellent « Barry brutal » car il est si franc et honnête, ce qui lui cause souvent des ennuis.

Toute sa vie, Sean s’est senti incompris et confus, ses amis et autres membres de sa famille sachant qu’il était gay avant lui.

N’ayant fait son coming-out que plus tard dans sa vie, Sean se sent en retard et a perdu tellement d’années qu’il aurait pu passer à naviguer sur la scène gay.

Il n’a jamais eu quoi que ce soit de proche d’une relation, encore moins d’amour et, à 30 ans, il sent qu’il est temps de remettre son destin entre les mains des experts.

Les mariées

Adrienne, 26 ans, Cumbria – responsable du support projet

Sentant qu’elle n’a plus d’options de rencontres dans la campagne de Cumbria, Adrienne est à la recherche d’un homme digne.

Ayant quitté la maison familiale à 15 ans, elle a toujours été farouchement indépendante, mais elle recherche désormais quelqu’un d’aussi autonome qu’elle puisse partager un avenir avec.

Elle sait désormais ce qu’elle mérite et ne se contentera de rien de moins.

Ayant récemment perdu huit pierres qui ont changé ma vie,

Adrienne est pleine d’une nouvelle confiance en soi et prête à rencontrer son partenaire idéal

Bianca, 29 ans, Buxton – spécialiste des extensions de cheveux

La fille glamour Bianca aime être à son meilleur lorsqu’elle sort faire du shopping ou sortir en boîte.

Elle a lutté contre le doute d’elle-même dans le passé, mais elle se sent désormais comme un phénix sorti du monde. cendres et est plus fort que jamais.

Bianca veut épouser un inconnu parce qu’elle a donné la priorité à sa carrière pendant la majeure partie de sa vie d’adulte et qu’il est temps de donner la priorité à l’amour pour une fois.

À mesure que la trentaine approche, elle ne veut pas rester seule pour toujours.

Erica, 25 ans, Édimbourg – professeur de danse et responsable des réseaux sociaux

Née et vivant à Édimbourg, Erica a trop souvent été malchanceuse en amour.

Généralement connue des joueurs, elle a eu le cœur brisé bien trop de fois et cherche désespérément celui-là.

Après avoir étudié et poursuivi une carrière en danse, Erica a perdu sa passion pour le spectacle et a décidé de commencer à enseigner la danse à ses étudiants, ce qu’elle trouve extrêmement gratifiant.

Avec un grand amour pour tout ce qui concerne les médias sociaux, Erica a également récemment créé sa propre entreprise de médias sociaux et s’épanouit en étant son propre patron.

Célibataire depuis plus d’un an, elle insiste sur le fait que son âme sœur n’est pas originaire d’Edimbourg et veut confier le contrôle aux experts afin qu’ils puissent effectuer des recherches. à l’échelle nationale.