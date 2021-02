«  Les couples de même sexe ne sont pas en phase avec les valeurs indiennes  »: le centre s’oppose aux mariages homosexuels

Qualifiant l’idée des mariages homosexuels comme contraire à l’idée de famille dans la culture indienne, le Centre s’est opposé jeudi aux pétitions demandant la reconnaissance des mariages homosexuels. Il a déclaré que l’idée des mariages entre personnes de même sexe n’était pas en phase avec l’éthos et la culture indiennes.

«La loi ne reconnaît que le mariage entre homme et femme», a déclaré le Centre en réponse à la requête déposée devant la Haute Cour de Delhi par quatre personnes appartenant à la communauté LGBTQ. Les requérants avaient exhorté la Haute Cour de Delhi à déclarer que les mariages entre deux personnes, quel que soit leur sexe, soient célébrés en vertu de la loi spéciale sur le mariage (SMA).

«Vivre ensemble en tant que partenaires et avoir des relations sexuelles avec une personne de même sexe n’est pas comparable au concept de l’unité familiale indienne d’un mari, d’une femme et d’enfants qui présuppose un homme biologique comme« mari », une femme biologique comme« épouse »et des enfants nés de syndicat », a déclaré le Centre.

Le gouvernement l’a déclaré dans un contre-affidavit déposé sur des pétitions déposées par des couples de même sexe pour faire respecter le droit fondamental de choisir le partenaire. «Malgré la dépénalisation de l’article 377 du Code pénal indien, les pétitionnaires ne peuvent revendiquer un droit fondamental au mariage homosexuel», a ajouté le gouvernement.

Dans leur plaidoyer, déposé par l’intermédiaire des avocats Meghna Mishra et Tahira du cabinet d’avocats Karanjawala and Co, les pétitionnaires avaient également demandé que les dispositions de la SMA qui exigent un « homme » et une « femme » pour la célébration d’un mariage soient déclarées inconstitutionnelles à moins que ils sont lus comme «neutres par rapport à l’identité de genre et à l’orientation sexuelle».

Au cours de l’audience, le gouvernement central a assuré la magistrature qu’il déposerait une réponse aux pétitions précédentes dans le courant de la journée et le tribunal a énuméré les quatre pétitions, y compris la dernière, le 20 avril.

La dernière pétition a indiqué que trois des pétitionnaires se sont rendus à l’étranger car les lois indiennes ne reconnaissent pas les couples ou les mariages de même sexe et que ces relations ne bénéficient pas des mêmes avantages que ceux dont bénéficient les couples hétérosexuels. Le quatrième pétitionnaire envisage également de se rendre à l’étranger pour être avec son partenaire, car les lois ici ne reconnaissent pas les relations entre personnes de même sexe, selon la pétition.

Le Centre avait précédemment déclaré à la Haute Cour que le mariage entre couples de même sexe était «interdit» car il n’était pas reconnu par «nos lois, notre système juridique, notre société et nos valeurs».