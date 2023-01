Les couples de Love Island révélés alors qu’un couple de puissance “imbattable” émerge le soir du lancement

WINTER Love Island est enfin de retour avec la nouvelle animatrice Maya Jama jouant le rôle d’entremetteuse pour les couples de la villa.

Invitant les garçons à se tenir devant elle au bord de la piscine le soir du lancement, Maya, 28 ans, a déclaré: “Eh bien, les garçons, il est temps de se mettre en couple, les filles entreront une par une et je vous demanderai d’avancer si vous avez envie leur.”

Il appartenait alors à chaque fille de décider avec quel garçon elle voulait s’accoupler.

Une par une, Tanya, Anna-May, Lana, Olivia et Tanyel ont fait leur grande entrée dans la villa et des étincelles ont certainement volé.

Ici, nous révélons qui s’est jumelé le premier jour de la série neuf de Love Island.

Lana et Ron

TVI

Lana et Ron sont pressentis comme le couple puissant de la série neuf de Love Island[/caption]

Lana Jenkins, une maquilleuse de 25 ans de Luton, et conseillère financière d’Essex Ron Hall pourraient être celles qui regarderont cette série.

Comme The Sun l’a révélé, Ron, 25 ans, est sa toute première étoile malvoyante.

Il a expliqué : « En me rencontrant, vous ne sauriez jamais que je suis aveugle d’un œil. C’était le résultat d’une blessure au football quand j’avais huit ans.

Il a ajouté: “Cela ne m’a gêné sous aucune forme. C’est un bon début de conversation, je dois l’admettre.

La superbe Lana a révélé avant la soirée de lancement : “Je tombe amoureuse rapidement.

“J’ai tendance à savoir assez tôt si je pourrais tomber amoureux de cette personne et puis, tant que tout va bien, je lui dirai probablement que je l’aime dans environ une semaine.”

Tanya et Shaq

TVI

Tanya et Shaq[/caption]

Lorsque l’étudiante et influenceuse Tanya Manhenga, de Liverpool, s’est pavanée dans la villa, Shaq Muhammad, 24 ans, a été attirée par ses “vibes”.

Plus tôt, lorsqu’on lui a demandé quel était son type, l’agent de sécurité de l’aéroport de Londres a dit à l’hôte Maya au foyer: “Je recherche plus de personnalité et d’ambiance, mais elle doit définitivement être drôle, drôle est en tête de liste, j’adore ça.”

Tanya, étudiante en sciences biomédicales, est une influenceuse, mais insiste sur le fait qu’elle ne cherche pas à se faire connaître – elle cherche l’amour.

Elle a dit à la presse avant d’entrer dans la villa : “Je cherche un petit ami et je pense qu’être dans une villa avec beaucoup de personnes différentes m’aidera à déterminer qui je pourrais vouloir.”

Anna-May et Haris

TVI

Anna-May et Haris[/caption]

L’administratrice de la paie Anna-May Robey, de Swansea, a débarqué Haris Namani, 21 ans, qui est un vendeur de télévision de Doncaster.

Haris a déclaré à l’hôte Maya qu’il n’avait jamais été en couple.

Pendant ce temps, Anna-May, 20 ans, est la plus jeune candidate cette année et a précédemment révélé qu’elle était sur Love Island sur les ordres de sa mère…

Elle a dit : “Je veux un petit ami, je veux trouver quelqu’un qui me fasse rire. Je suis célibataire depuis un bon moment, ma mère m’embête, elle me dit : ‘Tu dois trouver un petit ami.’

“Je suis juste ravi d’essayer quelque chose de nouveau et je pense que se rendre sur Love Island est un bon moyen de rencontrer quelqu’un.”

Tanyel et Kai

TVI

Tanyel et Kai[/caption]

Tanyel Revan, une coiffeuse du nord de Londres, a rencontré son match à Kai Fagan, 24 ans.

Kai, un professeur de sciences et d’éducation physique de Manchester, a révélé ce soir qu’il « cherchait une femme ».

Et il a beaucoup à offrir à sa future épouse.

Il avait précédemment déclaré à la presse : « Je suis un citoyen jamaïcain. À cause de cela, j’ai joué au rugby à 7 pour la Jamaïque. Je joue maintenant au rugby semi-professionnel pour Burnage RFC.

“Techniquement, j’ai obtenu trois diplômes différents et je suis allé dans trois universités différentes.”

OK, les malles intelligentes !

Olivia et Will

TVI

Olivia et Will[/caption]

Ring girl et actrice Olivia Hawkins, 27 ans, de Brighton, s’est sans doute emballée comme le garçon de villa le plus célèbre.

Elle a débarqué Will Young (non, pas celui de Pop Idol) qui est un fermier du Buckinghamshire avec un million de followers sur TikTok grâce à ses vidéos de la vie à la ferme.

Il a déjà avoué : « Ayant grandi dans une ferme, il a été assez difficile de concilier relations et travail.

“Love Island me donnera du temps loin de la ferme pour sortir uniquement et trouver l’amour. Je pense que je suis au moment de ma vie où je suis assez mûr pour aller chercher une femme.

Après le premier couplage de la série et au fur et à mesure que les insulaires se connaissaient, ils ont été choqués de découvrir que le public avait voté pour la première bombe de la série.