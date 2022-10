Les couples Dancing On Ice révélés alors que Joey Essex fait équipe avec la victime de la malédiction en série et que Patsy Palmer remporte le favori hunky

Les stars de DANCING ON ICE Patsy Palmer et Joey Essex patineront avec deux légendes du spectacle lorsque la série à succès reviendra en janvier, peut révéler The Sun.

Les téléspectateurs seront ravis de découvrir que le morceau de glace Matt Evers est de retour et glissera sur la patinoire avec l’ancienne actrice d’EastEnders Patsy, 50 ans.

Rex

L’Américain a formé la vétéran de Coronation Street Sally Dynevor l’année dernière et est entré dans l’histoire en 2020 en tant que moitié du premier couple entièrement masculin de DOI avec le chanteur de Steps Ian “H” Watkins.

Une source a déclaré : « Patsy et Matt sont devenus des meilleurs amis à Los Angeles et Matt a même maîtrisé l’accent cockney !

“Après avoir été jumelé avec une Corrie Legend l’année dernière, il n’arrive pas à croire qu’il a remporté l’or EastEnders cette année avec Bianca.”

Pendant ce temps, l’ex-star de Towie, Joey, a débarqué la sirène du spectacle et l’ancienne championne Vanessa Bauer.

EN SAVOIR PLUS SUR DOI REGARDEZ, NESSA ! Vanessa Bauer de Dancing On Ice impressionne en bikini jaune lors d’une éclaboussure à Malibu CHAUFFER Michelle Heaton de DOI est époustouflante dans son haut court et ses leggings assortis alors qu’elle se rend à la salle de sport

Joey, 32 ans, a partagé son enthousiasme dans une publication conjointe avec Vanessa sur Instagram cet après-midi.

Il a posé pour des clichés rayonnants lors de leur première séance d’entraînement ensemble et a déclaré: “Glace pour vous rencontrer!”

Il sera entre de bonnes mains avec Vanessa, 26 ans, née en Allemagne, qui a remporté le DOI en 2018 avec la star de X Factor, Jake Quickenden.

Jake les a immédiatement soutenus pour remporter le trophée 2023, écrivant sous leur message : « Aurait pu l’appeler. Allez leur chercher des trophées !





Vanessa a vu trois de ses copains de patinage masculins célèbres souffrir de ruptures après avoir frappé la patinoire avec elle.

Jake Quickenden s’est séparé de Daniella Forgarty un mois après s’être associé à Vanessa en 2018, tandis qu’un an plus tard, la star de Love Island, Wes Nelson, a largué Megan Barton Hanson après avoir concouru en DOI avec Vanessa.

En 2020, son partenaire célèbre, Joe-Warren Plant d’Emmerdale, s’est séparé de sa petite amie de longue date Nicole Hadlow en 2020.

Mais Vanessa dit que rien ne dépendait d’elle – et elle tient toujours à rassurer les petites amies inquiètes.

Elle avait précédemment déclaré au Sun : “Je peux comprendre pourquoi les copines de mes partenaires ont du mal. Nous passons tellement de temps ensemble à répéter.

En savoir plus sur le soleil DOUCE VÉRITÉ Les gens réalisent à peine pourquoi Dairy Milk et Freddos ont un goût différent BUSTE MUST Les gens disent que je passe d’une moyenne de 5 à 10 juste en enlevant mon pull

« Nous racontons une histoire sur la glace, et ce n’est rien de plus, mais il faut essayer d’être authentique.

« C’est une performance, mais elle est créée pour rendre l’histoire d’amour réelle pour le public. Nous agissons sur la glace.

Matt Evers

Patsy Palmer a débarqué la légende de Dancing On Ice Matt Evers[/caption]

Getty – Contributeur

Ian Watkins et Matt Evers ont concouru en 2020[/caption]