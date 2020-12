Il est vraiment temps de vous acheter le téléviseur le plus grand et le plus méchant de votre détaillant préféré. Habituez-vous à regarder à la maison parce que, pandémie ou pas de pandémie, il y aura plus à regarder que jamais.

Le jour de Noël, Pixar présente en première son dernier film d’animation, « Soul », sur le service Disney +, suivi en 2021 de nouvelles versions en direct de « Pinocchio » (avec Tom Hanks) et de « Peter Pan » (avec Jude Law) sautant théâtres. Il y a aussi 10 nouvelles séries télévisées Star Wars. Disney a annoncé cette semaine 100 nouveaux projets et a déclaré que 80 d’entre eux apparaîtront en premier en streaming.

Le 25 décembre, Warner Media d’AT & T propose la suite de « Wonder Woman 1984 » à son tout nouveau service HBO Max, qui accueillera 17 films en première diffusion de WB en 2021, y compris de nouvelles versions de « Dune » et « Godzilla » et une suite « Matrix ».

De nombreux cinéastes n’aiment pas ça. Les propriétaires de théâtre sont encore plus contrariés. Mais Peter Csathy, l’auteur de Viral Media: Entertainment in the Age of the Great Pandemic et président du cabinet de conseil CREATV, affirme que la pandémie vient d’accélérer ce que les studios ont toujours voulu: aller directement au consommateur et éliminer l’intermédiaire.

«Les studios ont cherché des moyens de sortir leurs films de cette façon, et ils l’ont finalement trouvé avec la pandémie», dit-il. Warner dit que c’est une solution courte et unique en raison de la pandémie, mais Csathy ne voit pas les choses changer en 2022. « La réalité est que le génie est sorti de la bouteille et il ne repart pas. »

Les consommateurs de télévision ont d’abord coupé le cordon pour économiser de l’argent en abandonnant les centaines de chaînes dont ils ne voulaient pas, et se concentrent uniquement sur une connexion Internet et un ou deux services de streaming, généralement Netflix et / ou Amazon Prime.

Maintenant, il y a tellement de services pour nos portefeuilles, des grands joueurs aux nouvelles entrées comme Discovery +, qui a été lancé ce mois-ci, à un CBS All Access rebaptisé l’année prochaine, qui s’appellera Paramount Plus en 2021.

Les gens vont regarder des films dans les cinémas depuis l’époque de Chaplin et Keaton. Alors, pourquoi les entreprises de médias veulent-elles qu’elles passent au streaming?

Les revenus récurrents qui proviennent des abonnements mensuels s’additionnent vraiment, dit Csathy, car la plupart des personnes qui s’inscrivent ne parviennent jamais à annuler.

Un film comme l’original de 2017 « Wonder Woman » a rapporté 821 millions de dollars au box-office, et, une fois que vous soustrayez les coûts de production et de marketing et la scission avec les salles, le studio s’est retrouvé avec 250 millions de dollars de bénéfices, selon Deadline.

Le nouveau HBO Max, qui a fait ses débuts en mai à 14,95 $ par mois, compte actuellement un peu plus de 12 millions d’abonnés. Que se passerait-il si HBO pouvait attirer, disons, 10 millions de nouveaux abonnés pour voir « Wonder Woman 1984 » et la plupart restaient dans le coin?

Cela reviendrait à 150 millions de dollars, ce qui est beaucoup moins que les bénéfices du box-office théâtral. Sauf que nous ne regardons qu’un mois. En deux mois, le studio pourrait voir 300 millions de dollars. Et ainsi de suite.

Mais peut-être que 10 millions d’abonnés supplémentaires sont bien trop généreux. La réalité est que ce sera beaucoup moins, et le studio ne sera pas près de faire en streaming ce qu’il aurait dans une énorme sortie en salles.

«Ils vont gagner moins d’argent pour le plus grand bien de la construction de HBO Max», a déclaré Rich Greenfield, un analyste chez LightShed Partners à Variety. «Cela fait passer l’avenir à long terme de l’entreprise avant les bénéfices.»

Ensuite, il y a Disney, qui a été massivement touchée par les parcs à thème fermés en raison de la pandémie. Le streaming est une autre histoire. De nombreux analystes s’attendaient à ce que Disney attire de 20 à 40 millions d’abonnés la première année. Au lieu de cela, la société affirme qu’elle compte désormais 86 millions d’abonnés et prévoit qu’elle comptera entre 230 et 260 millions d’abonnés d’ici 2024, bien plus que prévu initialement.

Disney a également annoncé une hausse des prix sur Disney +, effective en mars, à 7,99 $ par mois contre 6,99 $. Et les consommateurs, vous savez que vous verrez plus de hausses de prix à l’avenir. Netflix a également récemment augmenté ses tarifs.

Netflix compte actuellement un peu plus de 200 millions d’abonnés, suivis de 100 millions pour Amazon Prime (qui comprend également les personnes qui se sont inscrites pour une expédition accélérée) puis Disney.

En se repositionnant en tant que société «streaming first» qui met tant de productions de studio à la télévision en premier, Disney peut-il devenir plus grand que Netflix?

Il a le «potentiel» pour y arriver, dit Csathy, tandis que l’analyste de Wedbush Securities Michael Pachter dit que c’est douteux.

«Ce que fait Disney, c’est mettre un tas de téléfilms sur la chaîne de streaming», dit-il. « Netflix a beaucoup plus de contenu et une longueur d’avance. »

Alors prends ça pour un non.

Pendant ce temps, les gens qui cherchent à regarder « Wonder Woman 1984 » sur HBO Max seront frustrés à Noël s’ils possèdent un lecteur de streaming Roku. Roku n’a pas encore proposé HBO Max sur sa plate-forme. (Aucun problème de ce type avec Amazon, Google et Apple.)

Alors que faire? Il existe plusieurs solutions de contournement proposées sur les forums en ligne, mais elles sont toutes trop compliquées à énumérer ici.

J’ai quelques autres idées plus simples. N’oubliez pas que si vous trouvez un théâtre jouant « Wonder Woman 1984 » et qu’une famille de quatre personnes y assiste, vous envisagez probablement de dépenser au moins 40 $ à 50 $ pour entrer.

Autres options:

AirPlay. Si vous possédez l’un des téléviseurs les plus récents avec Apple AirPlay intégré, de Samsung, LG ou Sony, vous pouvez télécharger l’application pour smartphone HBO Max, accéder à «Wonder Woman» et la transmettre au téléviseur via AirPlay. (Les deux lecteurs de streaming Apple TV sont très chers, à 149 $ et 179 $, et j’ai des solutions de contournement moins chères ci-dessous.)

Amazon Fire TV Stick. Vous n’êtes pas obligé d’abandonner Roku. Mais si vous l’avez branché sur votre port HDMI à l’arrière du téléviseur, retirez-le pour la nuit et remplacez-le par un Fire TV Stick. Vous pouvez en acheter des bon marché pour 17,99 $ et 29,99 $, mais ils ne seront pas diffusés en 4K. Pour cela, vous aurez besoin de la version 4K à 39,99 $.

Google Chromecast. La nouvelle version coûte 49,99 $ et est livrée avec une télécommande. L’édition précédente se vend 29,99 $ et se branche sur le HDMI, comme le Fire TV Stick. Mais pour regarder, vous devez installer l’application HBO Max sur votre téléphone ou votre tablette et la «diffuser» sur le téléviseur.

Facebook. La Federal Trade Commission et plus de 40 États ont poursuivi le réseau social pour démanteler l’entreprise. L’objectif est de séparer Instagram et WhatsApp de Facebook. Les défis juridiques allèguent que Facebook a utilisé illégalement sa domination et ses profonds coffres pour éliminer ses rivaux, créant un monopole des médias sociaux qui a finalement nui aux consommateurs, qui ont eu moins de choix et de protection de la vie privée.

Vous vous demandez quelle clé de diffusion, ordinateur portable ou téléphone Samsung Galaxy acheter? Nous les avons tous couverts cette semaine aux USA AUJOURD’HUI avec des guides d’achat destinés aux consommateurs.

Google a annoncé ses meilleures recherches de l’année, soulignées par …. quoi d’autre, l’élection?

ICYMI: Votre sympathique auteur de newsletter et animateur de Talking Tech a annoncé qu'après plusieurs décennies à USA TODAY, il se retirerait à la fin de l'année pour se concentrer sur la photographie et la vidéo. Recherchez ma dernière chronique dans cet espace le 2 janvier.

