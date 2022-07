Les coupes ferroviaires du gouvernement “laissent tomber le nord et les Midlands” alors que les députés demandent instamment de repenser

Les députés ont exhorté le gouvernement à reconsidérer ses coupes dans les projets ferroviaires dans le nord et les Midlands – avertissant que les ministres “laissent tomber” les régions.

Le plan ferroviaire intégré du gouvernement publié en novembre a abandonné une ligne à grande vitesse prévue de Birmingham à Leeds et a édulcoré les propositions pour un nouveau corridor ferroviaire est-ouest à travers le nord.

Les ministres ont également rejeté les appels à une nouvelle station à Bradford et, plus tôt cette année, ont réduit les services HS2 prévus vers l’Écosse en supprimant la soi-disant “liaison Golborne” sans proposer d’alternative.

Dans un nouveau rapport publié mercredi, le comité restreint des transports a déclaré que le gouvernement n’atteindrait pas ses soi-disant objectifs de “nivellement vers le haut” à moins qu’il ne reconsidère son approche.

“Le programme de nivellement du gouvernement l’engage à mettre fin aux inégalités géographiques au Royaume-Uni. Cependant, en ne répondant pas aux besoins ferroviaires du nord de l’Angleterre, il laisse tomber ceux qui ont le plus besoin de changement”, indique le rapport du comité multipartite.

L’une des réductions les plus importantes concernait le projet Northern Powerhouse Rail, qui devait consister en un nouveau chemin de fer à grande vitesse reliant les villes reliant Liverpool, Manchester, Bradford et Leeds à York et Newcastle.

Le projet HS2 a marqué sa première percée en tunnel (Médias PA)

Mais après des mois de négociations internes avec le gouvernement, le corridor ferroviaire a été réduit à l’essentiel, de grandes pièces devant être livrées avec des améliorations aux lignes existantes.

“La modernisation des lignes apportera sans aucun doute des avantages modestes aux services ferroviaires dans le Nord et les Midlands, mais pas dans la mesure de transformation nécessaire pour mettre fin aux déséquilibres régionaux”, ont déclaré les députés.

“La base de preuves de l’IRP doit être réexaminée à la lumière de ces objectifs, si cet investissement unique dans le rail ne doit pas être une opportunité manquée.”

Le ministère des Transports a défendu son travail et a déclaré que son programme ferroviaire était “le plus gros investissement ferroviaire jamais réalisé par un gouvernement britannique”.

Mais les députés demandent au ministère des Transports de revoir sa décision d’entraver Northern Powerhouse Rail et d’annuler le tronçon est de HS2, cette fois en tenant compte de l’impact des réductions sur le nivellement.

Si une option plus chère offre la “meilleure valeur potentielle”, alors les ministres “doivent saisir cette ortie”, dit le comité. Ils disent que le ministère doit présenter de nouveaux calculs sur les avantages et les coûts des différentes options d’ici mars de l’année prochaine.

“Les coûts supplémentaires ne doivent pas être encourus à la légère, mais un résultat nettement meilleur pour notre économie et nos communautés est un investissement valable pour les générations à venir”, concluent-ils.

Le comité indique également que le gouvernement doit présenter des plans pour le remplacement de la liaison Golborne d’ici mars, afin de s’assurer que les services HS2 vers l’Écosse ne sont pas compromis.

Et ils ont fait valoir que le gouvernement devrait inclure des dispositions pour que le tronçon est de HS2 vers Leeds ne soit pas annulé à l’avenir, en construisant l’infrastructure nécessaire le long de la ligne principale.

Les services HS2 prévus vers l’Écosse ont été supprimés plus tôt cette année

Le député conservateur Huw Merriman, qui préside la commission des transports, a déclaré que l’investissement du gouvernement avait le “potentiel de transformer les voyages en train pour les générations futures”.

Mais il a ajouté : « Cependant, de nombreuses villes sont déjà déçues par les propositions qui ont été formulées.

“Le Premier ministre a promis qu’il ferait, avec Northern Powerhouse Rail, pour le Nord ce qu’il a fait pour les Londoniens avec Crossrail. Au lieu de cela, une grande partie de la voie sera une mise à niveau de la ligne existante. L’analyse de rentabilisation de HS2 était basée sur son à l’est de Leeds.

“Maintenant, cela s’arrête dans les East Midlands sans aucune compréhension de combien d’argent est économisé. Ceux à qui nous avons parlé des villes de Leeds et Bradford, en particulier, ne reconnaissent pas que les plans finalisés respectent les promesses qu’ils croient avoir été faites ou les objectifs déclarés du Premier ministre.

Il a ajouté : « Nous demandons au gouvernement de revoir la base de preuves des décisions qu’il a prises. En recommandant cette réévaluation, nous tenons compte d’un précédent rapport du Comité des transports qui mettait le gouvernement au défi quant à sa capacité de réaliser de grands projets d’infrastructure.

“Les ministres doivent être prudents mais transparents quant aux avantages que peut apporter le plan ferroviaire intégré. Il est ambitieux et passionnant, mais le public et les parties prenantes, en particulier dans le Nord et les Midlands, doivent être en mesure de voir que les avantages des propositions actuelles l’emportent sur les autres options qui ont été avancées.

Louise Haigh, secrétaire aux Transports de l’ombre du Labour, a déclaré que les communautés “payaient le prix des promesses non tenues des conservateurs sur le rail, qui laisseront le nord et les Midlands dans la voie lente pour les décennies à venir”.

Elle a ajouté: “Après 12 ans d’échec, les gens en ont assez des mots vides de ce gouvernement discrédité – et la continuité des candidats à la direction des conservateurs n’offre que la même chose. Un gouvernement travailliste fournirait des infrastructures adaptées au XXIe siècle. , et donner à la Grande-Bretagne le nouveau départ dont elle a besoin.”

Un porte-parole du ministère des Transports a déclaré: «Le plan ferroviaire intégré de 96 milliards de livres sterling du gouvernement est le plus important investissement ferroviaire jamais réalisé par un gouvernement britannique, et ce rapport sous-estime considérablement les avantages qu’il apportera à des millions de passagers pour les générations à venir.

«Le plan, qui s’appuie sur une analyse économique détaillée, profite déjà à nos régions avec 26 000 emplois créés pour le seul projet HS2, et apportera des avantages transformationnels aux communautés du Nord et des Midlands, bien plus tôt que dans le cadre des plans précédents.»