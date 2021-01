Seigneur Darroch – Paul Morigi / Getty

Des années de réduction du ministère des Affaires étrangères ont sapé l’ambassade britannique à Washington et la quête du Royaume-Uni d’un accord commercial avec les États-Unis, laissant les diplomates dans l’incapacité de promouvoir le «Brexit Britain», selon un rapport.

L’ambassade britannique sous la direction de Lord Darroch «n’a pas réussi à s’ajuster assez rapidement» au référendum et a fait une tentative «décevante» pour engager le Congrès américain et rallier le soutien à un accord, selon un rapport de Policy Exchange.

Aucun blâme n’est attaché à Lord Darroch lui-même. L’échec est perçu comme plus large et institutionnel, remontant à des décennies, y compris un sous-investissement dans l’ambassade étrangère et l’ambassade.

«Il existe actuellement des équipes de communication des ambassades locales du Royaume-Uni plus importantes à Delhi, Islamabad et Beijing qu’à Washington», écrit l’auteur, Ben Judah.

La situation a été exacerbée, ajoute M. Judah, par la décision du Foreign Office de licencier le conseiller politique de l’ambassade à Capitol Hill en 2016, laissant la Grande-Bretagne dans une situation relativement désavantageuse à un moment où elle tente de se relancer en tant que nation commerçante indépendante.

«Par-dessus tout, cela affecte l’appétit et le sentiment d’urgence du Congrès pour un accord commercial avec le Royaume-Uni.»

Dans le passé, comme pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant les troubles d’Irlande du Nord, l’ambassade britannique a été agrandie. Cela n’a pas été fait au lendemain du Brexit.

Ils soutiennent qu’il n’y avait pas de «voix britannique forte et proactive» à Washington pour se battre pour une bonne affaire pour le Royaume-Uni à la sortie de l’Union européenne.

«Du point de vue du Royaume-Uni, de nouvelles capacités, un nouvel accent sur le Congrès et une nouvelle stratégie de communication et de sensibilisation pour l’ambassade britannique à Washington seront essentiels pour atteindre les nouveaux objectifs du FCDO après le Brexit.»

La publication du rapport intervient à un moment où le Royaume-Uni a du mal à conclure un accord commercial précoce avec l’administration Biden, qui a toujours été considéré comme l’un des plus gros prix du Brexit.

Les responsables britanniques avaient espéré terminer une grande partie du contenu d’un accord tandis que M. Trump, partisan du Brexit, était président.

L’administration du président Joe Biden est venue à la Maison Blanche avec une longue liste de priorités, surmontée de Covid-19, le changement climatique et l’économie, ce qui rend improbable que le commerce avec le Royaume-Uni soit abordé au cours de ses 100 premiers jours.

Jen Psaki, attachée de presse de la Maison Blanche, a déclaré la semaine dernière qu’il n’y avait pas de calendrier fixe pour conclure un accord, tandis que de hauts responsables ont admis en privé qu’il était peu probable que ce soit cette année.

Le rapport a été contesté par un porte-parole du Foreign Office: «Nous ne reconnaissons pas cette caricature imparfaite de la relation. Nous sommes bien connectés à tous les niveaux, avec dix missions diplomatiques à travers les États-Unis.

« Le Premier ministre, le secrétaire aux Affaires étrangères et d’autres ministres s’engagent déjà sur nos priorités communes – du commerce et de la sécurité au coronavirus et au changement climatique. »