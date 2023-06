Les coupes de BCE soulèvent des questions sur la future stratégie de nouvelles de CTV et mettent en évidence les pressions technologiques

La tension à laquelle sont confrontés les organes de presse télévisés traditionnels est bien établie, mais une série de licenciements qui ont supprimé plusieurs des personnalités les plus connues de CTV en a surpris beaucoup, y compris la journaliste nationale Joyce Napier.

Jusqu’à la semaine dernière, Napier était journaliste et chef du bureau d’Ottawa pour «CTV National News», mais s’est soudainement retrouvée sans emploi lorsque la société mère BCE Inc. a annoncé mercredi 14 juin qu’elle supprimait 1 300 postes dans toute l’entreprise, consolidant les opérations médiatiques et fermant les affaires étrangères. bureaux.

Les coupures ont soulevé des questions immédiates sur la façon dont la stratégie affectera la qualité de la couverture des nouvelles et sur ce qui attend le journal télévisé phare de CTV.

Jointe à Toronto après l’annonce, une Napier pragmatique s’est dite « philosophique » à propos de la fin d’une course de sept ans avec le géant des médias, qui, comme de nombreuses entreprises, fait face à une crise publicitaire prolongée, fracturant les audiences des informations télévisées traditionnelles et élargissant les rivaux technologiques.

Alors que le personnel s’attendait à ce qu’une « restructuration » soit en cours, les détails étaient « très mystérieux », a-t-elle déclaré. Ses commentaires ont été repris par un autre journaliste licencié et un ancien collègue toujours dans l’entreprise, dont aucun n’a été enregistré.

« Les avertissements étaient là, les inquiétudes des supérieurs ont été exprimées à savoir que la situation financière de Bell Média n’était pas idéale », a déclaré Napier, s’empressant d’ajouter qu’il reste de nombreux collègues dévoués et travailleurs pour diriger le navire.

« Vous n’avez même pas besoin de lire entre les lignes pour savoir que quelque chose allait arriver (mais) je n’ai jamais pensé que c’était de cette ampleur. »

Les coupes les plus médiatisées incluent le correspondant politique principal Glen McGregor, le correspondant international en chef Paul Workman, le correspondant du bureau de presse de Londres Daniele Hamamdjian et le chef du bureau de Los Angeles Tom Walters.

Les bureaux étrangers à Londres et à Los Angeles fermeront, tandis que le bureau de Washington, DC, réduit «pour se concentrer davantage sur les nouvelles importantes des États-Unis et les impacts sur le Canada», a déclaré le vice-président des nouvelles Richard Gray dans une lettre à personnel, ajoutant que les histoires majeures seront toujours couvertes « sur place dans le monde entier en cas de besoin ».

Néanmoins, les nouvelles numériques continuent de croître et du personnel sera ajouté ailleurs, a ajouté Gray.

Il a déclaré que des vidéastes seront immédiatement postés à Regina et à St. John’s, à Terre-Neuve, et plus tard cette année à Fredericton et à Charlottetown – des mesures qui placeront les journalistes de CTV National News « dans chaque province pour la toute première fois ».

Une demande de commentaires et de détails supplémentaires à CTV News a été refusée.

Bien que la portée complète des plans de Bell Média n’ait pas encore été divulguée, un consultant de l’industrie chez Pivotal Media a déclaré que les changements connus jusqu’à présent vont presque certainement remodeler son bulletin d’information phare, « CTV National News With Omar Sachedina ».

« Si vous éliminez la moitié des visages de vétérans qui sont là depuis plus d’une décennie, bien sûr, ça va être différent. Reste à savoir comment ils combleront ce vide », a déclaré Jennifer Burke, ancienne présentatrice de CTV News Channel, qui s’attendait à plus d’images d’actualités provenant de sources extérieures.

« Au lieu que Paul Workman fasse un reportage depuis Londres ou que Daniele fasse un reportage depuis Londres, ils prendront simplement un flux américain à la place, un journaliste américain. Et c’est fait depuis des années. Mais ce que nous perdons dans ce contexte, c’est le contexte canadien et la façon dont toute histoire qui se déroule dans le monde a un impact sur le Canada.

Marissa Nelson, vice-présidente de la société de conseil en médias Magid, basée à Minneapolis, a déclaré que les réseaux d’information télévisée à travers l’Amérique du Nord subissent des pressions pour évoluer avec leur public, mais que les entreprises canadiennes sont loin derrière leurs homologues américaines.

Bien qu’elle n’ait pas examiné les opérations de Bell Média, elle a déclaré que la survie des points de vente traditionnels dépendait de l’adoption de nouveaux modèles numériques tels que la vidéo sur demande basée sur la publicité (AVOD) et la télévision gratuite financée par la publicité (FAST).

«Les organisations canadiennes doivent passer beaucoup plus rapidement au streaming, AVOD, FAST et toutes ces plateformes», a déclaré Nelson, basé à Toronto, anciennement de CBC et du Toronto Star.

« Alors que nous voyons les radiodiffuseurs au Canada commencer à faire ces changements, ce n’est pas de manière massive dont nous avons besoin parce que la publicité diminue si rapidement. Une chose change très, très rapidement et l’autre côté – l’industrie, la création de contenu – évolue à un rythme beaucoup plus lent.

Nelson a déclaré qu’une grande partie de ce que les réseaux diffusent ces jours-ci est du contenu conçu pour la diffusion télévisée traditionnelle qui a été réutilisé pour les plateformes numériques.

Mais si les points de vente hérités ne peuvent répondre qu’à un seul service, elle les exhorte à faire l’inverse – concevoir du contenu en streaming qui, si nécessaire, peut également être réutilisé pour la télévision linéaire.

« Ils doivent comprendre ce que le public – le public de la génération Y, en particulier – attend des nouvelles locales et nationales, et réorienter l’organisation pour répondre à ce besoin », a déclaré Nelson, ajoutant qu’il n’y a pas de solution unique.

« Vous savez, ce ne sont pas des forfaits télé traditionnels. Et cela varie d’un endroit à l’autre. »

Brent Jolly, président de l’Association canadienne des journalistes, a déclaré qu’il craignait que les changements chez Bell Média ne conduisent à des déserts de nouvelles locales et à moins de journalistes chevronnés capables de naviguer dans des histoires complexes et d’encadrer de jeunes journalistes.

Il craignait également que la qualité de la couverture des nouvelles de CTV ne souffre si l’on s’attend à ce que moins d’employés maintiennent le même rendement.

« Moins de journalistes signifie plus de travail acharné pour sortir le même produit chaque jour. Et cela a un coût personnel, et cela pèse sur les gens après un certain temps », a-t-il déclaré.

Du point de vue des relations publiques, Burke a déclaré que la façon dont les suppressions d’emplois très médiatisées ont été annoncées ne plaira probablement pas aux téléspectateurs toujours irrités par la scission surprise de CTV avec l’ancienne présentatrice en chef Lisa LaFlamme, qui a annoncé son propre départ sur les réseaux sociaux en août dernier.

Bell Média a résisté à des semaines de retour de bâton et a dit à un moment donné qu’il «regrette» la façon dont la sortie de LaFlamme a été gérée. La débâcle a également déclenché un examen indépendant par un tiers de la culture du lieu de travail dans la salle de presse nationale de CTV.

« Vous pourriez dire que la façon dont Lisa a été licenciée a été un point de basculement pour Bell Média », a déclaré Burke.

« Cela a-t-il éventuellement contribué à une perte de revenus publicitaires ? Et puis cela a-t-il à son tour contribué à (cette) mise à pied ?

Jolly s’inquiétait du fait que le journalisme et l’information soient de plus en plus traités comme une marchandise.

« C’est quelque chose qui est dévalué par la société alors que nous approfondissons notre relation avec les plateformes technologiques et que nous comptons sur Internet pour nous sauver du vide de l’information », a-t-il déclaré.

« Le public est celui qui souffre à la fin. »

Cassandra Szklarski, La Presse Canadienne

