Les coupes d’austérité pourraient signifier la «fin du NHS», prévient l’ancien député de la Banque d’Angleterre

L’ampleur des coupes d’austérité qui se profilent si le gouvernement Liz Truss ne change pas de cap sur l’économie pourrait entraîner la fin du NHS, a averti l’ancien sous-gouverneur de la Banque d’Angleterre.

Sir Charlie Bean a déclaré qu’il serait préférable “d’obtenir un TARDIS et de revenir en arrière” pour annuler le mini-budget de Kwasi Kwarteng – avertissant que le gouvernement perdait la confiance des marchés.

“Je trouve invraisemblable que les mesures actuellement envisagées pour stimuler la croissance … soient suffisamment puissantes pour éviter la nécessité de réduire considérablement les dépenses”, a-t-il déclaré à Sky News.

Sir Charlie a mis en garde contre d’éventuelles réductions des dépenses publiques pouvant atteindre 50 milliards de livres sterling par an. “Franchement, la seule façon de vraiment gérer cela est de repenser très fondamentalement les frontières de l’État.”

Sur la crise existentielle que cela pourrait poser au NHS, il a déclaré: «Donc, si vous voulez réduire la part des dépenses publiques dans le PIB, vous devez être prêt, par exemple, à vous éloigner de notre propre service de santé, qui est gratuit au point de livraison, à un financé par l’assurance sociale comme ils le font en Allemagne.

M. Kwarteng redoublera d’efforts pour rassurer la City lorsqu’il rencontrera des banques d’investissement américaines mercredi après que son mini-budget ait effrayé les marchés avec une frénésie de réductions d’impôts alimentée par l’emprunt.

Qualifiant la situation actuelle de « sérieuse », l’ancien sous-gouverneur de la Banque a mis en garde : « Le problème avec la crédulité, c’est que lorsque vous la perdez, il peut être assez difficile de la récupérer. Ça prend du temps.”

Sir Charlie a exhorté l’actuel comité de politique monétaire (MPC) de la Banque à augmenter les taux d’intérêt de 1,5 point de pourcentage supplémentaire pour calmer les marchés. “La preuve de beaucoup de ces types d’épisodes à travers le monde est que le secret est d’y aller tôt et d’aller gros”, a-t-il déclaré.

Le dirigeant travailliste, Sir Keir Starmer, a lancé son propre avertissement lors de son discours à la conférence, affirmant qu’il était “vraiment inquiet du nombre de vies en danger cet hiver”.

Sir Keir a déclaré: “En parlant aux médecins de mon hôpital local, j’ai dit” le NHS est à genoux, n’est-ce pas? “. Ils ont dit ‘non, Keir, c’est face contre terre’.”

Le dirigeant travailliste a également déclaré que la réprimande du Fonds monétaire international (FMI) à la politique économique britannique était “très, très grave” et a exhorté le gouvernement à changer de cap de toute urgence.

Dans une déclaration extraordinaire lundi soir, le FMI a déclaré qu’il “surveillait de près” l’évolution de la situation au Royaume-Uni – mettant en garde contre l’accroissement des inégalités et exhortant la chancelière à “réévaluer les mesures fiscales”.

Les marchés boursiers et obligataires britanniques ont perdu plus de 500 milliards de dollars depuis que Liz Truss a pris le relais au n ° 10 le mois dernier, selon une évaluation de Bloomberg.

Le conseiller économique de la Maison Blanche, Brian Deese, a déclaré qu’il n’était pas surpris par la réaction négative des marchés aux plans du Royaume-Uni. Le principal conseiller de Joe Biden a déclaré qu’il soulignait la nécessité de maintenir “la prudence budgétaire, la discipline budgétaire”.

L’ancien secrétaire au Trésor américain Larry Summers a qualifié la situation du Royaume-Uni de “très inquiétante” – ajoutant que c’était “le genre d’avertissement qui vient beaucoup plus fréquemment sur les marchés émergents avec de nouveaux gouvernements”.

L’agence de notation mondiale Moody’s a averti que les réductions d’impôts “non financées” du Royaume-Uni pourraient entraîner des déficits budgétaires plus importants et des taux d’intérêt plus élevés, dans la plus grande menace à ce jour que la cote de crédit du Royaume-Uni puisse être dégradée.

Mais le conseiller économique de Mme Truss, Patrick Minford, a déclaré Le télégraphe: “Nous devrions laisser les marchés fonctionner et ne pas prêter attention aux idiots qui crient ‘crise’.” Et le Brexiteer de droite Lord Frost a déclaré que le FMI “a toujours préconisé des politiques économiques très conventionnelles”.

Le député conservateur Sir John Redwood, un autre partisan de premier plan de Truss, a également rejeté les préoccupations soulevées par le FMI – affirmant que l’organisme international avait eu “très tort”.

M. Redwood a également déclaré à Sky News que la Banque d’Angleterre devrait être “très prudente” avant de prendre davantage de mesures sur les taux d’intérêt. Il a déclaré que la politique était “assez stricte pour faire le travail que nous devons faire, c’est-à-dire réduire l’inflation”.