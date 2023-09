Les coupes budgétaires obligent le Programme alimentaire mondial à réduire les rations destinées à la plupart des personnes frappées par la faim, prévient l’ONU

Les gouvernements du monde entier réduisent leurs financements humanitaires, obligeant le Programme alimentaire mondial à réduire les rations alimentaires des personnes les plus affamées de la planète.

L’agence des Nations Unies a averti que le déficit de plus de 60 % pourrait pousser des millions de personnes dans des pays comme l’Afghanistan, la Syrie, la Somalie et Haïti à la famine.

Même si les besoins humanitaires ont augmenté, le déficit de cette année a été le plus élevé de l’histoire du Programme alimentaire mondial.

Le Programme alimentaire mondial a averti mardi que les réductions du financement humanitaire par les gouvernements obligent l’agence des Nations Unies à réduire drastiquement les rations alimentaires des personnes les plus affamées de la planète, chaque réduction de 1 % de l’aide risquant de pousser 400 000 personnes vers la famine.

L’agence a déclaré que le déficit de financement de plus de 60% cette année était le plus élevé des 60 ans d’histoire du PAM et marque la première fois que l’agence basée à Rome voit ses contributions diminuer alors que les besoins augmentent.

En conséquence, le PAM a été contraint de réduire les rations dans près de la moitié de ses opérations, notamment dans des régions durement touchées comme l’Afghanistan, la Syrie, la Somalie et Haïti. Dans un communiqué, le PAM a prévenu que 24 millions de personnes supplémentaires pourraient sombrer dans une situation d’urgence alimentaire au cours de l’année prochaine.

La directrice exécutive du PAM, Cindy McCain, a déclaré que, face à des niveaux de famine record, les gouvernements devraient augmenter l’aide, et non la diminuer.

« Si nous ne recevons pas le soutien dont nous avons besoin pour éviter de nouvelles catastrophes, le monde connaîtra sans aucun doute davantage de conflits, davantage de troubles et davantage de faim », a-t-elle déclaré. « Soit nous attisons les flammes de l’instabilité mondiale, soit nous travaillons rapidement pour éteindre l’incendie. »

Le PAM a prévenu que si cette tendance se poursuivait, une « boucle catastrophique » serait déclenchée « dans laquelle le PAM serait obligé de sauver uniquement les affamés, au détriment des affamés », indique le communiqué.