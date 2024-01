Les coupes budgétaires de l’UNRWA imposées par l’Occident constituent une « punition collective » contre les Palestiniens | Nouvelles

La décision de plusieurs pays occidentaux de suspendre l’aide à l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens est une « punition collective », a déclaré le chef de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA), tandis que le chef de l’ONU, Antonio Guterres, s’est joint à lui pour exhorter les pays donateurs à maintenir l’aide indispensable à Gaza.

Le chef de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, s’est dit choqué que de telles décisions aient été prises alors que « la famine menace » à Gaza, qui a été dévastée par près de quatre mois de bombardements israéliens incessants qui ont tué plus de 26 000 personnes.

L’agence, avec ses 13 000 employés à Gaza, est la principale organisation venant en aide à la population de Gaza dans un contexte de catastrophe humanitaire. Plus de deux millions des 2,3 millions d’habitants de l’enclave assiégée dépendent de l’UNRWA pour leur « simple survie », y compris la nourriture et le logement, a déclaré Lazzarini, avertissant que cette bouée de sauvetage peut « s’effondrer à tout moment ».

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’est également joint à l’appel de Lazzarini dimanche, appelant les États donateurs à continuer de soutenir l’agence des Nations Unies qui gère les opérations d’aide à Gaza. « Les besoins urgents des populations désespérées qu’ils servent doivent être satisfaits. »

Guterres a déclaré que les employés de l’ONU impliqués dans des actes de « terrorisme » seront tenus responsables, mais a ajouté que « les dizaines de milliers d’hommes et de femmes qui travaillent pour l’UNRWA, dont beaucoup se trouvent dans des situations parmi les plus dangereuses pour les travailleurs humanitaires, ne devraient pas être pénalisés ». ».

Environ 1 100 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées à la suite de l’attaque du Hamas et environ 240 prisonniers ont été faits prisonniers.

Neuf employés de l’UNRWA licenciés

Neuf des douze membres du personnel de l’UNRWA accusés d’être impliqués dans l’attaque du Hamas du 7 octobre en Israël ont été licenciés, selon le chef de l’ONU. L’un d’entre eux a été confirmé mort et l’identité des deux autres est en train d’être clarifiée, a-t-il indiqué.

“Le Secrétariat est prêt à coopérer avec une autorité compétente capable de poursuivre les individus conformément aux procédures normales du Secrétariat pour une telle coopération.”

L’ONU a déclaré vendredi qu’elle enquêtait sur plusieurs employés de l’agence à la suite de ces allégations.

Mais Israël a continué à attaquer l’agence de l’ONU, le ministre des Affaires étrangères Israel Katz appelant samedi à la démission de Lazzarini.

De hauts responsables palestiniens et le Hamas ont critiqué la décision qui, selon eux, « comporte de grands risques politiques et humanitaires ».

“En ce moment particulier et à la lumière de l’agression continue contre le peuple palestinien, nous avons besoin du maximum de soutien à cette organisation internationale et de ne pas cesser de lui apporter notre soutien et notre assistance”, a écrit le secrétaire général de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), Hussein al-Cheikh. sur X, exhortant les pays à « revenir immédiatement sur leur décision ».

Chris Gunness, un ancien porte-parole de l’UNRWA, affirme qu’il y a une « attaque politique coordonnée » contre l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens.

« Les Israéliens ont déclaré qu’ils ne pourraient pas gagner la guerre contre Gaza sans la dissolution de l’UNRWA. Alors, quel signal plus clair voulez-vous ? » a-t-il déclaré à Al Jazeera.

L’aide vitale de l’UNRWA est sur le point de prendre fin suite aux décisions des pays de réduire leur financement à l’Agence. Notre opération humanitaire, dont dépendent 2 millions de personnes comme bouée de sauvetage à Gaza, s’effondre. Je suis choqué que de telles décisions soient prises sur la base du comportement présumé d’un… – Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) 27 janvier 2024

Les pays occidentaux suspendent leur aide

Les États-Unis, qui ont déclaré que 12 employés de l’agence faisaient l’objet d’une enquête, ont immédiatement suspendu leur financement, suivis par plusieurs autres pays, dont la Grande-Bretagne, l’Allemagne, le Canada, l’Australie, les Pays-Bas, la Finlande, la Suisse et l’Italie.

Dimanche, le ministère français des Affaires étrangères annoncé que Paris n’a pas prévu de nouveaux versements pour soutenir l’UNRWA pour le premier trimestre de cette année et décidera le moment venu des actions à mener en lien avec l’ONU et ses autres principaux donateurs.

Le chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, a souligné que le bloc des 27 membres « évaluerait les mesures à prendre et tirerait les leçons sur la base des résultats d’une enquête complète et approfondie ».

« Même si je comprends leurs inquiétudes – j’ai moi-même été horrifié par ces accusations – j’appelle vivement les gouvernements qui ont suspendu leurs contributions à garantir au moins la continuité des opérations de l’UNRWA », a déclaré Guterres.

Pendant ce temps, des informations indiquent que les négociateurs américains progressaient sur un accord potentiel en vertu duquel Israël suspendrait ses opérations militaires contre le Hamas pendant deux mois en échange de la libération de plus de 100 prisonniers. Al Jazeera n’a pas pu vérifier ces informations de manière indépendante.

Le directeur de la CIA, Bill Burns, devrait rencontrer dimanche en France David Barnea, l’agence de renseignement israélienne du Mossad, le Premier ministre qatari Mohammed bin Abdulrahman Al Thani et le chef des renseignements égyptiens Abbas Kamel, pour des entretiens centrés sur les négociations captives.

Plus de 2 millions de personnes #Gaza dépend de @UNRWA pour survivre alors que la guerre et les déplacements se poursuivent. Beaucoup ont faim alors que le temps presse et qu’une famine approche. @UNRWA gère des abris pour plus d’un million de personnes et fournit de la nourriture et des soins de santé primaires même au plus fort des hostilités. https://t.co/lPEdNQtq8H – UNRWA (@UNRWA) 27 janvier 2024

Situation désastreuse

La situation humanitaire est désastreuse à Gaza, après que les attaques israéliennes ont détruit de vastes pans de l’enclave palestinienne et déplacé près de 85 pour cent de la population du territoire.

De rares institutions de santé fonctionnent dans l’enclave avec une faible capacité et les établissements de l’UNRWA, principalement des écoles, ont été largement utilisés comme abris par les personnes déplacées.

Gunness, l’ancien chef de l’UNRWA, a déclaré que l’agence des Nations Unies n’a que quelques semaines avant de manquer d’argent pour son travail d’aide crucial visant à sauver des vies palestiniennes à Gaza.

« Mon message au monde arabe, en particulier aux pays du Golfe, est le suivant : où en êtes-vous ? Parce qu’ils gagnent chaque jour des milliards grâce aux revenus pétroliers. Une infime fraction de ces revenus pétroliers permettrait de faire disparaître du jour au lendemain les problèmes financiers de l’UNRWA. Ce fossé inadmissible infligé par ces pays occidentaux serait comblé très rapidement », a déclaré Gunness à Al Jazeera.

« Certaines des personnes les plus désespérées du Moyen-Orient sont aujourd’hui confrontées à la famine, et les États arabes doivent prendre leur part. »

Pendant ce temps, Israël continue de bombarder les parties centrales et méridionales de Khan Younis, le ministère de la Santé de Gaza faisant état du meurtre de 174 Palestiniens au cours des dernières 24 heures.

L’hôpital Nasser, le plus grand établissement de santé du sud de Gaza, est assiégé par Israël depuis cinq jours et est sur le point de s’effondrer. Les médecins de l’hôpital préviennent qu’il ne pourra pas fonctionner très longtemps en raison du manque de fournitures.