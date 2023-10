Les couleurs or et noir du Oppo Find N3 apparaissent dans de nouvelles images

Oppo devrait lancer le Find N3 plus tard cette semaine et nous prévoyons que le téléphone arrivera en trois couleurs : noir, vert et or. Ce dernier a déjà été aperçu sur des photos live postées par Evan Blass sur X, et aujourd’hui, il a répondu avec un rendu de presse officiel de la variante.

Le fuyard a également publié une image en direct de la version noire, confirmant qu’elle arbore une finition en cuir végétalien, contrairement à la version dorée en verre.









Oppo Find N3 Or et Noir

Le nouvel Oppo Find N3 sera plus grand que son prédécesseur avec des appareils photo de marque Hasselblad. Les attentes sont que le téléphone soit le même que le OnePlus Open jusqu’à la dernière fonctionnalité : un chipset Snapdragon 8 Gen 2, jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

À l’intérieur du Find N3 aura un panneau OLED LTPO pliable de 7,8 pouces, tandis que sur la couverture, nous nous attendons à voir un écran OLED de 6,31 pouces, tous deux avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

L’Oppo Find N3 restera probablement exclusif à la Chine, le OnePlus Fold apportant le même matériel sur les marchés internationaux. Nous connaîtrons les derniers détails le jeudi 19 octobre, lorsque Oppo et OnePlus feront tous deux une annonce concernant leurs derniers pliables.

