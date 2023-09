Les couleurs magiques commencent à exploser | Actualités, Sports, Emplois

« Quand tout ressemble à une peinture à l’huile magique, vous savez que vous êtes en automne. » —Mehmet Murat Ildan

Ces couleurs magiques apparaissent désormais dans toute la péninsule supérieure. L’UP est l’un de ces endroits particuliers où l’élévation du terrain et l’éloignement des Grands Lacs contribuent à étendre les changements dans les palettes de couleurs préparées par les érables, les chênes, les bouleaux, les trembles et les invités de la forêt, comme le sorbier. , houblon charme, sumac et autres. L’automne est là cependant, et cela signifie que dans les Michigamme Highlands, les couleurs sont en bonne voie de changer de costume pour la nouvelle saison.

Le début de l’automne arrive officiellement demain matin à 2h50 du matin, lorsque le centre du soleil s’aligne exactement avec l’équateur. En d’autres termes, l’axe de la Terre est exactement perpendiculaire à la ligne allant du Soleil à la Terre. Equinox fait référence à l’idée que la durée du jour et de la nuit est chacune de 12 heures et le mot lui-même vient du mot latin aequus, pour égal. Cependant, le lever du soleil officiel commence lorsque la pointe du soleil devient visible, et comme l’atmosphère terrestre se courbe ou réfracte la lumière du soleil, le soleil est réellement visible avant de franchir l’horizon. Le temps pendant lequel le soleil est visible dans la péninsule supérieure est en réalité d’environ 12 heures et 11 minutes, avec un lever de soleil à Marquette à 7h36 et un coucher de soleil à 19h47 demain. Cette période d’ensoleillement continuera de diminuer chaque jour jusqu’au solstice d’hiver du 21 décembre, où il y aura 7 heures et 16 minutes avant la présence « officielle » du soleil dans l’UP central. Ensuite, lentement mais sûrement, les jours s’allongeront lentement. encore.

Entre-temps, des touches de couleur apparaissent partout dans les bois, avec des branches apparemment plus errantes de divers arbres prenant des couleurs automnales au-dessus, et une immense palette de couleurs de champignons et de moisissures visqueuses en dessous. L’alternance de pluies et d’un tout petit peu de soleil ont été aidées par un temps beaucoup plus frais pour produire de superbes propagations de champignons dans les bois de la région. Des capsules de cire pourpre vif, des coupes de fée jaunes, des coupes en bois vert se mêlent à des dizaines d’autres champignons et des œufs de saumon orange vif, une sorte de moisissure visqueuse ressemblant à un champignon (pensez à une colonie d’amibes vivant dans de petites sphères rouge orangé qui ressemblent à un champignon). un peu comme les œufs de poisson) parsèment actuellement de nombreuses bûches tombées et le sol des bois. Le ciel au-dessus présente également des violets, des roses, des verts citron et des jaunes alors que de plus en plus d’aurores illuminent également le ciel, la dernière en date étant lundi soir dernier. Avec la gamme actuelle de taches solaires qui apparaissent actuellement, davantage d’aurores boréales sont prévues. Cela se produit cependant alors que les oiseaux continuent de muer de leur plus beau plumage nuptial vers des couleurs et des motifs mieux conçus pour se fondre dans la végétation et éviter d’être détectés jusqu’à ce qu’ils soient prêts à se reproduire au printemps prochain.

À l’approche de l’équinoxe d’automne, la migration des oiseaux d’automne touche ironiquement à sa fin. Le dernier « vagues » Les moineaux traversent désormais la péninsule supérieure, auxquels s’ajoutent quelques juncos et les débuts d’une véritable migration de canards. Des troupeaux de bruants à gorge blanche ont frappé un certain nombre de mangeoires dans la région et à Presque Isle, en particulier dans les zones ouvertes autour de Bog Walk. Ces troupeaux comprenaient également des bruants chanteurs, des bruants de la savane, des bruants de Lincoln, des bruants à gorge blanche et à couronne blanche et 45 bruants noirs. des juncos aux yeux bleus, tous vus à Presque Isle lundi dernier.

Lors de cette même excursion, un total de 51 espèces différentes ont été récemment observées par l’un des meilleurs ornithologues amateurs de Marquette. Neuf espèces différentes de parulines ont également été trouvées, dont 40 parulines à palmiers et 80 parulines à croupion jaune. On estime que 340 tarins des pins migraient au-dessus du parc. Parmi les autres points forts figuraient des merles rouilleux, un goglu des prés, un viréo de Philadelphie, des grives à Swainson et à joues grises, un bruant de Laponie et un faucon aux sourcils acérés. La plupart de ces oiseaux sont en train de migrer vers le sud.

Dans le Lower Harbour de Marquette, d’autres nouvelles espèces reflétaient également des migrants en mouvement. Un canard à collier et une buse à queue rousse étaient deux des oiseaux les plus inhabituels observés là-bas la semaine dernière. Parmi les autres faucons migrateurs de la région, citons un petit nombre de busards busards et un plus grand nombre de faucons à ailes larges, avec 28 dénombrés dans la baie d’Ogontz, dans le comté de Delta, dimanche dernier. Les alouettes hausse-col et les pipits d’Amérique continuent de faire de nouvelles apparitions autour de l’UP, du nord de Marquette à Whitefish Point.

Quelques colibris à gorge rubis s’arrêtent encore aux mangeoires de la région, car les ornithologues amateurs devraient continuer à les surveiller pour aider les migrants encore en transit en provenance du Canada. Il n’y a pas encore beaucoup de nouvelles sur les espèces de colibris les plus rares dans l’État cette année, mais ceux qui ont des mangeoires devraient continuer à surveiller les visiteurs inhabituels et certainement essayer de prendre une photo ou deux ou trois pour documenter leur visite.

À Whitefish Point, les visiteurs et les oiseaux aquatiques continuent d’être récompensés par de nombreux nouveaux oiseaux. Mercredi dernier, ils ont également eu une grande vague de tarins des pins avec quatre troupeaux survolés, le plus grand de 255. Huit espèces de canards, avec les deux barboteurs – les canards voient généralement dans les eaux peu profondes se nourrissant du fond et les plongeurs, le plus souvent vus dans des lacs plus grands, plongeant à la recherche de poissons et de mollusques dans des eaux plus profondes, ont commencé à s’y déplacer en plus grand nombre. Les rapaces présents à cet endroit comprenaient une buse à queue rousse, une buse à tibia acéré, une crécerelle d’Amérique et six busards Saint-Martin. Les oiseaux de rivage, les bécasseaux pectoraux, les pluviers à ventre noir et les pluviers dorés d’Amérique sont généralement parmi les derniers observés chaque automne ici.

Les ornithologues amateurs de l’UP attendent la publication des prévisions Finch 2023 de l’Ontario. Il fournira des prévisions sur ce qui pourrait arriver dans la région cet hiver. En attendant, retrouvez les artistes toujours en ville.

NOTE DE L’ÉDITEUR : Scot Stewart est naturaliste au MooseWood Nature Center, écrivain et photographe.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception