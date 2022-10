Les couleurs et les combinaisons de bandes de Pixel Watch fuient, le prix des bandes et les étuis Pixel 7 également

Le Japon a quelques heures d’avance sur la plupart des pays du monde, mais nous sommes à peu près sûrs que même avec les différences de fuseau horaire, il n’est pas encore temps de révéler la Pixel Watch. Même ainsi, boutique en ligne japonaise Web Joshin a publié diverses options de couleur pour la montre à venir.

Découvrez-les ci-dessous. Tous ces éléments comportent un boîtier en acier (généralement poli, mais avec quelques options mates) et une bande active.















Combinaisons de couleurs pour la montre Pixel et le bracelet :

La boutique en ligne a masqué la majeure partie du contenu, mais pas avant que le leakster Roland Quandt n’ait réussi à enregistrer des copies. Voici quelques vues latérales de la montre dans les différents coloris :













Montre Pixel en Or Champagne / Noisette













Montre Pixel en noir mat/obsidienne













Montre Pixel en argent/craie

Soit dit en passant, il y aura au moins deux types de bandes pour la Pixel Watch – la bande Active (en silicone avec un bouton pression) et les bandes tissées (en polyester recyclé, elles semblent être des bracelets de style OTAN).









La Pixel Watch sera compatible avec plusieurs types de bracelets

Amazon UK a également dérapé et a révélé ses prix – 50 £ pour un groupe actif et 60 £ pour les Woven. Ce n’est peut-être pas tout, une autre fuite montrait ce qui semble être des bracelets en cuir qui apportent un look différent à la montre.









Les bandes actives seront de 50 £, les tissées seront de 60 £

Sur la base d’informations non confirmées, la Pixel Watch (Wi-Fi) coûtera 340 £ (380 € en Europe continentale). Il y aura également une version équipée de LTE pour un peu plus (nous supposons 40 £/50 € de plus).

Les prix des bandes ont été repérés par @Pytt qui a également déterré ces étuis pour Pixel 7 et Pixel 7 Pro sur Amazon NL. Les matériaux verts sont un thème pour les accessoires de Google, car les étuis contiennent au moins 30 % de matériaux recyclés.













Coques Pixel 7 et 7 Pro (avec des matériaux recyclés)

Les téléphones Pixel 7, Pixel Watch et bien d’autres seront dévoilés demain, le 6 octobre, et nous nous attendons à ce que les précommandes commencent immédiatement.

Source 1 | Source 2