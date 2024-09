Les couleurs et formes ludiques de Dieffebi transformeront votre bureau à domicile

Le travail à distance et hybride n’était pas seulement une solution temporaire pendant la pandémie. C’est devenu un changement permanent dans la culture du travail moderne. Les demandeurs d’emploi l’exigent, les entreprises l’offrent et des marques comme Dieffebi sont en train de concevoir pour cela. Depuis les années 1970, ce fabricant italien de design de bureau innove continuellement dans le concept de l’environnement de bureau moderne. Leur dernière collection confirme que ce n’est pas le travail hybride qui doit changer ; ce sont nos bureaux, à la maison comme dans les environnements traditionnels, qui doivent évoluer pour répondre à ces nouvelles exigences.

Sous la direction du directeur artistique Élisa OssinoConnue pour ses styles élégants et ses palettes de couleurs raffinées, Dieffebi redéfinit ce que signifie travailler à la maison comme au bureau. Mettant l’accent sur la flexibilité, la modularité et l’ergonomie, sa nouvelle collection brouille la frontière entre le mobilier de maison et de bureau commercial. Cela permet aux pièces fonctionnelles de haute qualité de s’intégrer parfaitement dans les maisons modernes tout en mettant en valeur les espaces de bureau traditionnels. Les créations de Dieffebi se concentrent sur le confort visuel et acoustique, garantissant que, que vous soyez à la maison ou au bureau, votre espace de travail soit à la fois efficace et accueillant.

Le Franny Le bureau s’éloigne des formes volumineuses associées aux classeurs et aux cabines pour offrir une alternative minimaliste. Il est doté d’un panneau en tissu rembourré et insonorisant qui s’étend jusqu’au sol, disponible en formes rectangulaires, circulaires ou carrées. Le cadre tubulaire mince en métal peint peut être équipé d’un ou deux tiroirs de chaque côté du plateau. Avec cinq couleurs de cadre, neuf couleurs de plateau et 18 variétés de tissus pour le panneau, il est facile de créer le bureau de travail de vos rêves.

Dites bonjour à votre nouveau Copain Au bureau, un meuble de rangement surélevé, tant au niveau esthétique que de la hauteur. Soutenu par un cadre tubulaire en métal fin, le meuble crée un air de légèreté, accentué par les portes en verre transparent accentuées d’un motif à carreaux sérigraphié.

Le Zoé La ligne, composée d’un banc, d’une table et d’un tabouret, partage un langage de conception fait de formes, de pieds et de bords arrondis. La table présente un contraste entre ses quatre pieds en métal peint et son plateau en bois fin et arrondi. Le tabouret, compagnon de la table ou héros à part entière, semble presque anthropomorphe avec ses petits pieds robustes. Enfin, le banc apporte du confort aux personnes assises avec son rembourrage moelleux, ses bords doux et son dossier attaché.

Doubler est un nom parfaitement approprié pour cette bibliothèque épurée, dont la puissance réside dans sa capacité à se configurer de multiples façons pour s’adapter à vos besoins de travail. Les cadres en métal supportent différents bureaux, conteneurs, étagères et unités de rangement, qui contribuent tous à organiser et à diviser l’espace. Pour couronner le tout, les panneaux en tissu thermoformé ajoutent une absorption sonore supplémentaire pour créer une expérience auditive plus confortable.

Pour en savoir plus sur les nouveaux meubles de maison/bureau de Dieffebi, visitez dieffebi.com.