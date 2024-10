Les couleurs du Samsung Galaxy S25 Ultra annoncées

Le Samsung Galaxy S25 Ultra, qui devrait devenir officiel en janvier 2025, devrait être disponible en quatre couleurs : noir, vert, bleu et titane. Ces informations proviennent d’un informateur fiable Univers de glacequi a déclaré que ce sont les options habituelles, et on ne sait pas combien de couleurs exclusives en ligne le smartphone aura.

Il n’y a pas encore de nouvelles de Samsung sur le Galaxy S25 Ultra, mais grâce aux rendus divulgués, nous savons à quoi ressemblera le smartphone. Il aura un écran perforé à l’avant et un nouveau design de caméra à l’arrière. Cela signifie que la disposition de la caméra restera la même, mais que les objectifs individuels de la caméra seront entourés d’un anneau épais et sombre.









Fuite des rendus du Samsung Galaxy S25 Ultra (Source : Sur les fuites et Titres Android)

Les rumeurs prétendent que la configuration de la caméra arrière sera une combinaison d’unités primaires de 200 MP (ISOCELL HP2), ultra-larges de 50 MP, téléobjectif de 10 MP (optique 3x) et téléobjectif de 50 MP (optique 5x). La caméra selfie utiliserait un capteur 12MP.

