Les couleurs du Samsung Galaxy S25 révélées, Ultra pour rester avec Titanium

Le lancement de la série Samsung Galaxy S25 approche et nous avons vu des rendus des téléphones, suggérant un nouveau design pour l’Ultra mais une empreinte similaire pour le Vanilla et le Plus.

Aujourd’hui, un nouveau rapport sur l’apparence des appareils est apparu sur X, dans lequel l’analyste Ross Young a révélé les couleurs de base du trio. Il semble que Sparkling Blue et Sparkling Green seront les couleurs héroïques du Galaxy S25 et du Galaxy S25+, tandis que le Galaxy S25 Ultra s’en tiendra aux options nommées Titanium.

SamsungGalaxy S25

Lune Nuit Bleu

Ombre d’argent

Bleu pétillant

Vert pétillant

Samsung Galaxy S25+

Noir de minuit

Lune Nuit Bleu

Ombre d’argent

Bleu pétillant

Vert pétillant

Samsung Galaxy S25 Ultra

Noir titane

Bleu titane

Gris titane

Argent Titane

Nous devons souligner que ce sont les options que Samsung rendra disponibles partout, y compris les magasins partenaires et les opérateurs. Nous n’en savons pas encore davantage sur les couleurs exclusives que l’entreprise vend traditionnellement uniquement dans sa boutique en ligne.

Samsung abandonne les options jaune et violette du portefeuille S24, mais certains fans pourraient ne pas être contents que même si tous les téléphones S25 auront une option bleue, l’Ultra manquera sur le travail de peinture verte.











Rendus du Samsung Galaxy S25 • Galaxy S25+ • Galaxy S25 Ultra

Les travaux de peinture sont devenus de plus en plus insignifiants dans le monde des smartphones, car de nombreux utilisateurs optent pour une coque de protection personnalisée. Néanmoins, Samsung devrait proposer une multitude d’accessoires, notamment des coques, qui pourraient avoir les mêmes couleurs, permettant aux clients de rester élégants tout en protégeant leur nouveau smartphone Galaxy.

Via