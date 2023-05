Les couleurs de notre temps – Shaw Local

Comme cela aurait semblé étrange il y a 20 ans si quelqu’un n’aimait pas l’un des États-Unis d’Amérique non pas à cause de son paysage ou de son emplacement, mais à cause des électeurs qui y vivaient.

Si vous êtes démocrate, vous n’aimez probablement pas l’Iowa ou le Texas. Si vous êtes républicain, vous n’aimez peut-être pas trop l’Illinois, même si vous l’appelez chez vous. Les lignes politiques ont été tracées. Et des populations entières ont été regroupées dans l’une des deux couleurs : rouge ou bleu.

Dans son article « Qu’est-ce qui nous a peints si indélébilement rouges et bleus ? Alan Ehrenhalt a déclaré: « Nous vivons dans un ensemble de circonscriptions divergentes et mutuellement antagonistes. »

Nous l’avons tous vu. L’antagonisme a mijoté dans les années Bush et Obama. Il a atteint son paroxysme dans les années Trump. Et, aujourd’hui encore, il est prêt à déborder à la moindre provocation.

J’ai des amis proches et des membres de ma famille encore plus proches des deux côtés de la barrière politique. Je les aime tout de même. La façon dont nous votons ne définit pas qui nous sommes. Nous avons eu quelques escarmouches, mais jusqu’à présent, nous sommes restés une unité familiale unie. Et je n’ai perdu aucun ami. Mais les élections imminentes de 2024 ne manqueront pas de mettre à rude épreuve même les meilleures relations, à moins que Dieu n’intervienne (ce que je lui demande souvent de faire).

Une bonne amie m’a récemment dit qu’elle voyait la politique courir tout au long de la Bible. Elle a raison. Selon Josèphe, un historien juif du 1er siècle, quatre partis politiques influents existaient à l’époque où Jésus marchait sur la terre : les pharisiens, les sadducéens, les esséniens et la quatrième philosophie. Il y avait aussi les Hérodiens, le Sanhédrin, les Zélotes et autres.

Quand je lis ma Bible, je vois les camps opposés, mais ce n’est pas l’opposition politique qui ressort à mes yeux. Je vois ceux qui croient au Dieu de la Bible et ceux qui ne le croient pas. Je vois les ennemis de Dieu et je vois ses partisans. Je vois le royaume des hommes et le royaume de Dieu ; les amis du monde et les amis de Dieu.

Je vois la même distinction dans notre monde aujourd’hui; cela n’a rien à voir avec le fait d’être républicain ou démocrate et tout à voir avec l’endroit où nous plaçons notre confiance.

Je suis troublé par la haine que je vois dans notre pays. Jésus a averti : « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et aucune ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera » (Matthieu 12 :25).

Je suis troublé car, à la fin, la personne qui place son espoir de salut dans un parti politique ou un président sera gravement déçue. Le psalmiste nous supplie : « Ne place pas ta confiance dans des princes, dans un fils d’homme, en qui il n’y a pas de salut » (Psaume 146 :3).

Peter a également tiré la sonnette d’alarme. Parlant de Jésus, il a proclamé : « Il n’y a de salut en personne d’autre, car il n’y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés » (Actes 4 :12).

Kathy Hardée est une épouse, une mère, une grand-mère, une enseignante d’église pour enfants et une adoratrice de Dieu. Vous pouvez la contacter à [email protected]